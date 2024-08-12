Коррупцию в ГАИ не искоренить: «права» в России продают по-прежнему

Коррупционные скандалы в отечественной ГАИ не утихают ни на минуту вот уже которое десятилетие подряд. Однако если еще в начале двухтысячных руководство и придорожных полицейских, и МВД в целом не стеснялось придавать подобные дела огласке, то в последнее время гайки в деле критики правоохранителей сильно затянули. В итоге инфополе стало в этом смысле чище, создавая иллюзию, будто ведомство весьма успешно борется со своими «оборотнями в погонах». Что, на самом деле, совсем не так. И вот тому очередное свидетельство.

В Санкт-Петербурге сотрудники УСБ разоблачили целую банду, специализирующуюся на ниве ошкуривания граждан, сдающих экзамены на «права». Дело было поставлено на широкую ногу: автошколы брали деньги со своих курсантов, а затем через посредников передавали сотрудникам местных МРЭО ГАИ за, как пишет ресурс prime.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «лояльное отношение на экзаменах для получения водительских удостоверений.

Всего в этой старой, как мир, схеме участвовало более 50 автошкол, а вот сколько служивых кормилось с этой нивы — увы, не сообщается. В официальном релизе сказано только, что «все материалы переданы подразделениями собственной безопасности ГУМВД России следственным органам».

И, к сожалению, питерские гаишники — далеко не единственные в рядах этой службы, кто наживается на экзаменуемых. Так, в конце прошлого года в Москве был задержан сотрудник технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД Москвы а получение взятки в размере 12 тысяч рублей, взятые им за обещание посодействовать в получении ВУ.