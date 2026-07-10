Психолог и страховщик рассказали, какие водители на самом деле опасны на дороге

Компании «Ренессанс Страхование», «Согласие» и «Зетта Страхование» проанализировали статистику ДТП и выяснили: чаще всего в аварии попадают молодые водители (20-25 лет) и водители среднего возраста (38-43 года). В «Согласии» самую аварийную группу назвали в возрасте 38-43 лет — на них пришлось 23% всех страховых случаев. Региональная статистика тоже разнится. В Москве, по данным «Зетта Страхования», чаще всего участниками ДТП становятся «рулевые» младше 25 лет. В остальных регионах страны — автолюбители 31-35 лет. Почему вшоферы среднего возраста, имея опыт и еще хорошую реакцию, попадают в ДТП не реже молодых, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Риск попасть в ДТП зависит не от возраста шофера, а от его стажа вождения и усталости

Психолог Родион Чепалов считает, что объяснять аварийность только возрастом — ошибка. За возрастной группой могут стоять стаж, стиль жизни, частота поездок, усталость, состояние здоровья, качество дорог и даже тип маршрута.

— Молодой водитель может попадать в тяжелые аварии не потому, что он «плохой», а потому что у него меньше опыта прогнозирования опасности, выше склонность к риску и сильнее желание показать уверенность. Он думает: «Я успею проскочить», «Я контролирую ситуацию». Это типичная переоценка навыков, — пояснил Чепалов.

У водителей 38-43 лет, по его словам, другой механизм. Это возраст высокой нагрузки: работа, кредиты, дети, постоянная спешка. Человек за рулем физически опытен, но психологически перегружен.

— Здесь риск создает не отсутствие опыта, а рассеянное внимание и хроническая усталость, — отметил эксперт.

Он добавил, что у пожилых водителей на первый план выходят здоровье, реакция, зрение и тревожность. Наш собеседник подчеркнул, что опасна не цифра в паспорте, а сочетание самоуверенности, усталости, отвлечения, плохих условий и привычки нарушать ПДД.

Дмитрий Смирнов, заместитель генерального директора СК «Двадцать первый век», считает, что основнымкритерием безопасности вождения прежде всего является водительский стаж, а не возраст. Он привел данные своей компании: чаще всего участниками ДТП становятся водители 21-24 лет со стажем 0-2 года и водители 35-49 лет со стажем 0-1 год.

— Эти показатели демонстрируют, что основная причина аварийности — все-таки опыт вождения, — заявил Смирнов.

Разницу между Москвой и регионами, по его мнению, объясняет интенсивность движения и уровень благосостояния. А число водителей до 25 лет в столице, по его словам, обусловлено столичным уровнем благосостояния при отсутствии водительского стажа.

— Москва — российский город с наибольшим числом автотранспорта. Связь с аварийностью прослеживается прямая: чем больше автомобилей, тем чаще ДТП, — пояснил эксперт.