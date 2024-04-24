Казалось бы: на третьем году украинского конфликта уже трудно кого-либо удивить какой-то ранее не попадавшей в публичное поле бронетехникой на вооружении российской армии. Однако подобные «чудеса» время от времени все-таки случаются.

На днях в ряде военкорских телеграм-каналов проскочили фото относительно не очень распространенной, но достаточно любопытной гусеничной машины, применяемой российскими военными в боевых действиях на Украине. Речь идет о ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-Л «Беглянка».

Малая известность этой техники связана преимущественно с тем, что она появилась в войсках уже практически в 90-х годах прошлого века. То есть в армии СССР она толком послужить уже не успела.

Ее появление было вызвано принятием на вооружение в 1987 году БМП-3. Для обслуживания которой требовалась новая ремонтно-эвакуационная машина. Ею и стала БРЭМ-Л, получившая собственное имя «Беглянка».

БРЭМ-Л построена на базе БМП-3. Последняя стала донором большого количества агрегатов. Корпус «Беглянки» почти аналогичен базовой БМП-3. Его делают из катаной алюминиевой брони. Он предназначен для защиты от пуль, летящих со всех ракурсов. Лобовая броня выдерживает попадания снарядов 30-мм пушек. Мехвод сидит в передней части машины по центру. Рядом с ним располагаются командир и сцепщик-такелажник. При необходимости за их спинами могут разместиться несколько ремонтников.

Фото: Рособоронэкспорт

Многотопливный дизельный мотор мощностью 500 л.с. расположен в корме. Ведущие колеса — задние. Гусеничная ходовая заимствована у базовой БМП-3 без заметных изменений: по шесть опорных катков с индивидуальной торсионной подвеской с обеих сторон машины.

Масса БРЭМ-Л — 18,7 тонн. Габариты — примерно те же, что и у базовой БМП-3: длина — 7,64 м., ширина — 3,15 м., высота по крыше — 2,35 м. По шоссе БРЭМ-Л может развивать до 70 км/ч, по грунтовке — до 50 км/ч. Скорость заднего хода — до 20 км/ч. Плавает «Беглянка» со скоростью до 9 км/ч с помощью пары водометов в корме.

Средняя скорость при буксировке — порядка 20 км/ч. Возможно буксирование поврежденной плавающей техники по воде. Вооружение «Беглянки» символическое — 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом на 1000 патронов в командирской башенке.

Главная задача БРЭМ-Л «Беглянка» — эвакуация поврежденной техники в тыл. Для этого машина оборудована тяговой лебедкой с гидравлическим приводом. В комплект входит трос длиной 150 метров. Тяговое усилие — до 14-16 тонн. При использовании полиспаста и блоков оно увеличивается кратно. На корме установлено буксирное приспособление. Оно может сцепляться с буксирными крюками на корпусе поврежденной техники массой до 15 тонн.

Передняя часть корпуса БРЭМ-Л оснащена сошником-отвалом. С его помощью БРЭМ может предварительно подготовить себе рабочую площадку. Кроме того, этот девайс служит дополнительным упором в землю, предотвращая сползание «Беглянки» с места когда приходится тянуть лебедкой застрявшую технику.

Фото: Рособоронэкспорт

На передней части ее корпуса, по левому борту, располагается крановая установка, имеющая как гидравлический, так и механический приводы. Вылет стрелы — 4,85 метра. Нормальная грузоподъемность крана — 5 тонн. С помощью полиспаста она увеличивается до 11 тонн. В транспортном положении стрела лежит вдоль корпуса. Параметры крана «Беглянки» позволяют применять его в ходе замены силовой установки и башни БМП-3 и более старых моделей БМП.

В комплект БРЭМ-Л «Беглянка» входит набор инструментов и приспособлений для ремонта бронетехники моторизованных подразделений, включая сварочные аппараты для работы со сталью и алюминием.

Оборудование размещается как внутри корпуса, так и на металлической платформе с небольшими бортами на крыше машины. На нее можно грузить до 1,7 тонн поклажи. При движении по воде максимальная масса груза должна быть уменьшена до 300 кг.

Это даже удивительно, что БРЭМ-Л «Беглянка» «засветилась» в районе боевых действий на Украине только сейчас. Ведь российские войска используют там сотни БМП разных поколений, а интенсивность боевых действий против бандеровцев подразумевает большую востребованность любых БРЭМ.