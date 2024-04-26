Британия «сольет» Украине свои убогие бронемашины типа Ajax

Британская школа танкостроения всегда отличалась любовью к, мягко говоря, неоднозначным техническим решениям. Наиболее свежий результат существования этого рассадника самобытной конструкторской мысли — боевые машины на платформе Ajax — вот-вот окажутся на Украине. С чем мы бандеровцев и поздравляем.

На днях премьер-министр Великобритании этнический индус Риши Сунак объявил о выделении Украине крупного пакета военной помощи — аж на $617 млн. Он пообещал отправить хуторянам около 400 транспортных средств, 1600 единиц вооружения и 4 млн. патронов.

Несомненно, что среди прочей номенклатуры в топку украинского конфликта отправятся и бронемашины Ajax — самое современная на сегодняшний день боевая техника британских вооруженных сил. Это целое семейство легкой бронетехники на единой платформе, включающее в себя пехотный бронированный транспортер, разведывательно-дозорную машину (фактически — легкий танк), «санитарку», ремонтно-эвакуационный агрегат и прочие.

Точно неизвестно, какие именно и в каком количестве разновидности Ajax окажутся в руках хохла. Однозначно можно говорить лишь о том, что российским солдатам наверняка придется столкнуться с Ajax в исполнении БМП и «легкого танка». В любом случае это будет гусеничная машина с двухместной башней на крыше корпуса. Боевая масса 30-35 тонн — в зависимости от количества и типа навесной брони. Мощность дизельного двигателя — 815 л.с.

Известно, что основная броня Ajax рассчитана на противостояние бронебойным пулям калибра до 7,62 мм и осколкам. Лобовые проекции башни и корпуса выдерживают попадания крупнокалиберных пуль, включая 14,5-миллиметровые от советского КПВТ. Чтобы защитить машину от 30-мм снарядов автоматических пушек на нее устанавливают дополнительную керамическую броню, либо обвешивают плитками динамической защиты.

Фото wikimedia.org

Механик-водитель располагается в передней части корпуса рядом с двигателем, а оператор пушки и командир — в двухместной башне. Классическая компановка, так сказать. «Изюминка» Ajax — его 40-мм орудие. Оно разработано для стрельбы так называемыми телескопическими боеприпасами. Внешне такой патрон совсем не похож на стандартный.

У него вы не обнаружите привычной гильзы, из которой торчит собственно сам снаряд. Боеприпас к 40-мм Cased Telescoped Cannon (40CTC) внешне напоминает пивную банку. В данном случае снаряд целиком располагается внутри гильзы, а порох, который должен его «выплюнуть» из ствола, заполняет остальной объем гильзы. Экзотическая на первый взгляд конструкция обеспечивает снаряду заметно большую начальную скорость, позволяет сильно уменьшить габариты орудия, упрощает систему его перезарядки и экономит место для хранения боеприпаса.

Кроме того, «телескопический» выстрел допускает использовать при изготовлении снарядов и орудия менее дорогие сплавы и даже заменить некоторые металлические части пластиковыми. При стрельбе таким патроном заметно меньше греется ствол орудия, что уменьшает его износ, увеличивает точность и позволяет вести огонь более длинными очередями.

Заметим, что для «телескопических боеприпасов» требуется специально разработанное орудие. Что затрудняет переход армий мира на этот прогрессивный тип артиллерийского снаряда. Не удивительно, что помимо натовской пушки 40CTC, только Китай сумел создать серийное орудие (тоже калибра 40 мм) с аналогичным типом боеприпаса и установил на свой колесный бронетранспортер VP10.

Фото armyrecognition.com

40-мм орудие «Аякса» с максимальной паспортной скорострельностью на уровне 180 выстрелов в минуту — весомый аргумент на любом поле боя. Если бы не несколько «но».

В программу создания Ajax вбухано уже около $4,3 млрд. Британское отделение General Dynamics Land Systems с 2019 года должно было поставить королевским сухопутным силам почти 600 машин на базе этой платформы — преимущественно в комплектации разведывательно-дозорной машины.

Реальная эксплуатация этого чуда техники показала, что Ajax страдает крайне высоким уровнем шума и вибраций. Вы будете смеяться, но его экипаж вынужден постоянно использовать наушники с шумоподавлением. И даже с ними солдаты могут находиться внутри этой зубодробилки не дольше 90 минут! Интересно, какой противник согласится остановить бой через полтора часа для перекура, чтобы у твоих танкистов уши отдохнули? Из-за диких вибраций пришлось даже ограничить максимальную скорость «Аякса» — с 70 км/ч до 32 км/ч.

И при этом все равно невозможно вести огонь на ходу. Стрелять из распрекрасной мощной пушки Ajax можно только с остановки, когда машина превращается в идеальную мишень не только для противотанковых ракет, но и для ручных гранатометов.

И совсем уж унизительно для английского инженерного гения то, что их высокотехнологичная БМП не способна безопасно преодолевать препятствия выстой более 20 сантиметров! Зато задним ходом Ajax может развивать внушительные 33 км/ч...

Будучи в курсе столь нелицеприятных подробностей «интимной жизни» самого продвинутого БМП/БРДМ британской армии, не стоит удивляться щедрости англичан, жертвующих сотнями единиц этого бронебарахла в пользу хохла. Никто в туманном Альбионе не заплачет, когда российские войска начнут пачками жечь оглохших бандеровцев в железных гробах системы «Аякс».