Американцы напряглись из-за новейшего мощного двигателя российского танка Т-80

Иностранные издания милитаристской тематики стараются отслеживать каждую новость из России, так или иначе касающуюся Украины и СВО. Однако иногда их «осведомленность» и уровень «анализа данных» просто умиляют. Как, например, в недавнем случае с российским танком Т-80 БВМ.

Издание Military Watch magazine опубликовало заметку, посвященную модернизации российского основного танка Т-80 до уровня Т-80 БВМ. «Эксперты» издания на днях проснулись, протерли глаза и вдруг узнали, что в Калуге возобновили выпуск газотурбинных двигателей для российского основного боевого танка Т-80. И не просто возобновили, а стали делать его в более мощном исполнении: производительностью не 1000 л.с., а 1250 л.с. Забавно, что соответствующая новость в российских СМИ — про восстановление выпуска в Калуге ГТД-1250 — проскочила еще в декабре прошлого года.

Дело в том, что в ходе украинской компании российские военные заново, если можно так сказать, «распробовали» Т-80. До СВО численность этих машин на вооружении армии России была мала. Военное руководство делало ставку на дизельные машины семейств Т-72 и Т-90, поскольку они как минимум дешевле в производстве и обслуживании по сравнению с Т-80, оснащенным газотрубинным двигателем (как американский Abrams, кстати). Но с началом СВО отношение к Т-80, который воюет сейчас на Украине в своей самой современной модификации Т-80 БВМ, резко поменялось.

Да, он дороговат. Но! Оказалось, что высокая скорость заднего хода (как у натовских «леопардов» и «абрамсов»), присущая этой машине, — очень полезная штука в украинских условиях. Отстреляться и быстро улизнуть с позиции, не теряя время на разворот и не подставляя при отходе слабо защищенную корму под удар противника, — дорогого стоит, как выяснилось.

Фото МО РФ

Кроме того, Т-80 БВМ оказался еще и очень тихим на ходу. То есть не привлекает к себе дополнительного внимания противника лязгом и ревом, когда приближается к нему. Все дело в природе газотурбинного движка и гусеницах с обрезиненной беговой дорожкой. Звук распространяется преимущественно за корму машины.

В публикации Military Watch говорится, что за время СВО Россия сняла с хранения уже сотни Т-80, отремонтировала и довела до уровня Т-80 БВМ. А также несколько месяцев назад возобновила их выпуск на заводе «Омсктрансмаш». То есть модернизация боевой машины подается как результат военных действий в «хохлостане». На самом же деле проект усовершенствования Т-80 до Т-80 БВМ шел полным ходом еще в 2018-2019 годах. Другое дело, что он не был настолько остро востребован армией, как сейчас.

Модернизация до Т-80 БВМ заключается в замене газотурбинного двигателя ГТД-1000 на более мощный ГТД-1250, подъемом уровня защиты боевой машины и класса систем ее вооружения, наблюдения и управления огнем до характеристик современных версий танков семейств Т-72-90.

Вся передняя часть и почти все борта корпуса, а также башня Т-80 БВМ оснащается модулями динамической защиты «Реликт». Корму, которую по понятным причинам активной броней не оснастишь, прикрывают решетками противодронной и противоракетной защиты. Из-за этого, кстати, Т-80 БВМ стал внешне напоминать современные модификации Т-72.

На российском газотурбинном танке использована система управления огнем «Сосна-У». В нее входят всесуточные прицелы командира и наводчика и лазерный дальномер. Кроме того, модернизированная 125-мм пушка 2А46-5 с увеличенным ресурсом может запускать управляемые ракеты комплекса 9К119 «Рефлекс». Они наводятся с помощью лазерного луча. Так что никакая система РЭБ на них воздействовать не может.

Таким образом можно сказать, что на протяжении уже довольно длительного времени в российской армии наблюдается самый настоящий ренессанс созданного около 30 лет назад танка — Т-80 БВМ. А западные «эксперты» открыли для себя этот факт практически только что.