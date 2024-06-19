Холостой выстрел: почему Украине не поможет даже супергаубица САУ RCH 155

Среди военных экспертов уже давно стала общим местом констатация того факта, что на вооружении ВСУ стоит изрядное количество старой и не особо уже боеспособной артиллерии. Однако это положение могут изменить поставки ультрасовременой немецкой самоходной гаубицы RCH 155.

На днях германо-французский военно-промышленный концерн KNDS (коллаборация немецкой Krauss-Maffei Wegmann и Nexter из страны любителей лягушатины) объявил, что подписал с киевскими властями властями контракт на поставку бандеровцам 54 единиц своей новейшей серийной САУ — RCH 155.

Если коротко, то RCH 155 состоит из необитаемого орудийного модуля со 155-мм (длинной 52 калибра) пушкой, поставленного на колесное четырехосное полноприводное шасси БТР Boxer.

Само орудие, как и целый ряд вспомогательных механизмов к нему, новая самоходка позаимствовала у уж известной публике гусеничной немецкой САУ PzH-2000. Пару десятков этих артсистем бундесвер отправил на Украину еще в 2022 году. И довольно многие из них еще живы-здоровы до сих пор, кстати.

Экипаж RCH 155 — всего два человека: командир машины и водитель. Процесс стрельбы полностью механизирован. Заряжание 155-мм снарядов и модульных метательных зарядов происходит автоматически. Напомним, что подобный принцип используется в новейшей российской самоходной 152-мм гаубице «Коалиция-СВ».

Командир RCH 155 занят лишь программированием: куда, в каком количестве и в каком темпе орудие должно выстрелить. Производитель заявляет, что его детище может (как и PzH-2000) стрелять в режиме «огневой налет». То есть выпустить серию снарядов (при разных углах возвышения ствола и количестве метательных зарядов) так, чтобы на цель боеприпасы упали одновременно. Что повышает эффективность воздействия по противнику и позволяет самоходке быстрее покинуть позицию, избежав ответного удара. Скорострельность 9 выстрелов в минуту позволяет легко исполнить такой фокус.

Фото KMW

Кроме того, декларируется способность RCH 155 вести огонь прямо на ходу. Что для нынешнего поколения гаубичной артиллерии, мягко говоря, совсем не характерно. Для этого требуется как минимум обеспечить гиростабилизацию ствола орудия — как в танках.

Большинство современных колесных (да и не только колесных) самоходных гаубиц могут вести огонь лишь с мета, с опущенными на грунт специальными опорами — чтобы те принимали на себя энергию отдачи при выстреле. Как и насколько эффективно решается эта задача при стрельбе на ходу в конструкции RCH 155 — широкой публике не сообщается.

Как бы то ни было, но ведущая огонь прямо в движении гаубица — крайне сложная для противодействия со стороны противника штука. Поскольку даже если ты засек точку, где она находилась в момент выстрела, вести контрбатарейный огонь по ней совершенно бесполезно: боевая машина уже давно находится в ином месте. Таким образом, когда RCH 155 попадет в руки хохла, она может попить у российских бойцов немало крови — причем в самом прямом смысле этого слова.

Но к счастью у нас есть небольшая фора по времени. Дело в том, что по данным немецких СМИ, еще летом 2022 года укронацисты запросили у правительства Германии 18 самоходок RCH 155. Немцы оперативненько выделили порядка 216 млн. евро на закупку этих артиллерийских комплексов у производителя для дальнейшей передачи их свидомым «хрюшкам». Но оказалось, что после подписание контракта в сентябре 2022 года первые готовые изделия в его рамках могут быть отгружены заказчику не раньше весны 2025 года.

Таким образом, договорившись сейчас о поставках из Германии новой крупной партии современных артсистем, хохол может получить их в свои руки не ранее лета 2027 года. Интересно: будет ли к тому моменту существовать само государство 404?