Югославские ветераны: Словения сбагрила Украине легкие броневики из 1970-х

Казалось бы, за пару лет украинского конфликта европейские страны сплавили хохлам уже всю свою бронированную рухлядь. Ан нет: время от времени из каких-то глубочайших запасов они все же «откапывают» древние самоходные бронированные раритеты.

На днях стало известно, что Словения изыскала где-то на складах и отправила на Украину несколько десятков бронированных машин, стоявших на вооружении аж еще югославской армии. Речь идет о колесном броневике BOV и гусеничной БМП M80A. Местная словенская пресса расхваливает эту технику как хорошо зарекомендовавшую себя в бою. Скромно умалчивая о том, что те бои шли в 1990-х против сербских ополченцев — во время войны на руинах социалистической Югославии. Характер боестолкновений на Украине радикально отличается от тех условий. Но кого из читателей это волнует?!

Что же из себя представляет BOV (Borbeno Oklopno Vozilo), отправившийся с хранения прямиком на взрослую войну? Грубо говоря, это югославский аналог советского БРДМ — бронированной разведывательно-дозорной машины. Он разработан в 70-е годы для нужд местных сил внутренней безопасности. Годы выпуска колесной двухосной полноприводной машины — 1977-1982. Броня — исключительно противопульная: 8 мм стали могут защитить лишь от легкого стрелкового оружия. Крупнокалиберный пулемет моментально превратит BOV в решето.

В передней части корпуса сидят водитель и командир броневика, за их спинами места для нескольких десантников, а двигатель и трансмиссия — в корме. Мотор — шестицилиндровый дизель производительностью 150 л.с. — разгоняет «старичка» до 95 км/ч по шоссе. А самое мощное оружие, которым оснащался этот броневик — трехствольная 20-мм автоматическая зенитная установка в башенке на крыше корпуса.

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Стандартное вооружение BOV — 7,62-мм пулемет в башне, поскольку исходное предназначение машины — борьба с диверсантами и подавление массовых беспорядков. Хотя справедливости ради надо упомянуть, что единичные экземпляры оснащали противотанковым ракетным комплексом «Малютка». Как бы то ни было, но к 2022 году все BOV словенской армии были уже в плачевном техническом состоянии на хранении. Видимо, их «подшаманили» и отправили хохлу.

Кроме бронетранспортеров BOV, словенская армия передала ВСУчкам три боевые машины пехоты M80A. Заметим, что 35 таких БМП они отправили на Украину еще в 2022 году.

M80A сильно напоминает советскую БМП-2 даже внешне, хотя это чисто югославская разработка. Внутренняя компоновка — классическая для такого типа бронетранспортеров. Двигатель расположен впереди справа, левее сидит механик водитель, за ним — командир машины. В средней части корпуса, под башней, располагается боевое отделение с рабочим местом оператора 30-мм автоматической пушки. В корме — отделение десанта на 7-8 человек.

320-сильный дизель позволяет гусеничному бронетранспортеру двигаться со скоростью до 60 км/ч по шоссе и до 8 км/ч «по воде». Небольшой вес в 14 тонн и, соответственно, плавучесть машине обеспечивает алюминиевый бронекорпус. А вот российские БМП делают из стали. У нас из алюминия изготавливают лишь авиадесантируемую боевую технику — типа БМД (боевой машины десанта), самоходки «Нона» и т. п.

На Украине словенские M80A, скорее всего, будут использовать так же, как и любые другие гусеничные БМП — для перевозки на поле боя личного состава, боеприпасов и прочего. И в условиях засилья дронов-камикадзе над полями сражений «страны 404» будущим членам экипажей M80A можно лишь посочувствовать: алюминий, в отличии от стали, неплохо горит.