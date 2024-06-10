Новейшая российская гаубица «Мальва» начала кошмарить врага на Украине

Украинские события подтвердили, что артиллерия остается «богом войны», несмотря на масштабное применение всевозможных беспилотников и управляемого оружия вообще. И вот в арсенале российских войск случилось пополнение: на службу поступила еще одна модель самоходной гаубицы — 2С43 «Мальва».

До недавних времен вся крупнокалиберная ствольная артиллерия РФ создавалась либо в буксируемом варианте, либо на гусеничном шасси. И за время украинского конфликта колесные гаубицы-самоходки доказали свою высокую эффективность и даже некоторое превосходство над гусеничными конкурентами.

Так сложилось, что дальнобойная артиллерия на колесном ходу получила массовое распространение именно в европейских армиях. А военные России или, скажем, США предпочитали гусеничное шасси для своих самоходок. Отчасти это объясняется тем, что в Европе очень плотная сеть нормальных автодорог. А для передвижения по асфальту колесная техника приспособлена лучше гусеничной.

В России военные рассчитывают на худшие условия, на бездорожье. А гусеничное транспортное средство идет по затопленным колеям разбитой грунтовки или прет по сырой пашне, например, гораздо увереннее чем любой колесный агрегат. Поэтому наш выбор — гусеницы: пусть с ними медленнее, чем на колесах, зато надежнее.

К тому же выносливое гусеничное шасси позволяет организовать хоть и легкое, но бронирование для экипажа и орудия с боезапасом. А в ходе боевых действий на Украине выяснилось, что существующей там сети автодорог вполне достаточно для эффективного применения колесных гаубиц — таких, как шведский «Арчер», французский «Цезарь», польский «Краб» и хохлятская «Богдана».

Фото ЦНИИ Буревестник

Быстро отстрелялся по цели и быстро укатил в укрытие или на запасную позицию: это основной алгоритм действий любой артиллерии на Украине сейчас. А уж если противник засек самоходку, то никакое бронирование от дрона-камикадзе или вражеского крупнокалиберного снаряда не спасет.

В этом смысле орудие на колесном шасси (как правило, лишенное бронезащиты) мало в чем уступает гусеничному собрату — сожгут обоих с одинаковым успехом. Так что появление «Мальвы» на СВО — событие долгожданное. Поскольку в виде готового изделия ее показали руководству Минобороны еще в 2020!

С артиллерийской точки зрения «Мальва» — полный аналог гусеничной самоходке «Мста-С». Новинка вооружена такой же пушкой — 152-мм гаубицей 2А64 с нарезным стволом длиной 47 калибров. Затвор — вертикально-клиновой полуавтоматический. Заряжание — раздельно-гильзовое. То есть в ствол сначала вставляется снаряд, а затем гильза с метательным зарядом внутри. Эта операция производится силами расчета. Поэтому штатная скорострельность составляет 6 выстрелов в минуту. Натренированный экипаж «Мальвы» может довести ее до 7 выстрелов.

«Мальва» использует все существующие виды боеприпасов для 152-мм орудий. Как у «Мсты», ее максимальная дальность стрельбы обычным снарядом составляет 24 км. Это не особо впечатляет на фоне стандартной дальности НАТОвских 155-мм гаубиц в районе 40 км. Но нюанс в том, что чаще всего такие орудия ведут огонь не на своей предельной дальности, а по существенно более близким к целям.

Фото Минобороны РФ

А при стрельбе управляемым снарядом «Краснополь» российские 152-мм гаубицы бьют и на 40 км тоже. Что делает «Мальву», с ее цифровой автоматизированной системой управлением огнем, хорошим инструментом и для конрбатарейной борьбы тоже.

Благодаря своему 8х8 шасси БАЗ-6910-027 «Мальва» значительно легче и шустрее гусеничной «Мсты-С». Для сравнения: последняя весит 42 тонны, а новинка — 32 тонны. В движение «Мальву» приводит дизельный ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с. С ним гаубица разгоняется до 80 км/ч по шоссе. Запас хода — 1000 километров. Кабина двухрядная — на пять человек расчета. Само орудие расположено в корме. Между ним и кабиной — оборудование и боекомплект из 30 выстрелов.

Замечу, что после появления «Мальвы», с ее вполне заурядной артиллерийской частью, на СВО, в Сети и «телеге» появилось достаточно много разочарованных комментариев от диванных военных аналитиков: мол, орудие слабое. Но, во-первых: чем больше пушек в распоряжении войск — тем лучше. Во-вторых: колесная «Мальва» в украинских условиях превосходит гусеничную «Мсту-С» в смысле подвижности. В-третьих — у нее новая система управления огнем, что зачастую гораздо важнее максимальной паспортной дальности стрельбы. Ведь перед любой пушкой стоит задача не просто «бабахнуть» на максимальное расстояние. Главное в этом деле — попасть в цель и при этом самому уцелеть.