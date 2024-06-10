7

Новейшая российская гаубица «Мальва» начала кошмарить врага на Украине

Первая российская колесная САУ 2С43 «Мальва» пополнила арсенал страны

Украинские события подтвердили, что артиллерия остается «богом войны», несмотря на масштабное применение всевозможных беспилотников и управляемого оружия вообще. И вот в арсенале российских войск случилось пополнение: на службу поступила еще одна модель самоходной гаубицы — 2С43 «Мальва».

Поделиться
Автор
Максим Строкер

Изображение Новейшая российская гаубица «Мальва» начала кошмарить врага на Украине

До недавних времен вся крупнокалиберная ствольная артиллерия РФ создавалась либо в буксируемом варианте, либо на гусеничном шасси. И за время украинского конфликта колесные гаубицы-самоходки доказали свою высокую эффективность и даже некоторое превосходство над гусеничными конкурентами.

Так сложилось, что дальнобойная артиллерия на колесном ходу получила массовое распространение именно в европейских армиях. А военные России или, скажем, США предпочитали гусеничное шасси для своих самоходок. Отчасти это объясняется тем, что в Европе очень плотная сеть нормальных автодорог. А для передвижения по асфальту колесная техника приспособлена лучше гусеничной.

В России военные рассчитывают на худшие условия, на бездорожье. А гусеничное транспортное средство идет по затопленным колеям разбитой грунтовки или прет по сырой пашне, например, гораздо увереннее чем любой колесный агрегат. Поэтому наш выбор — гусеницы: пусть с ними медленнее, чем на колесах, зато надежнее.

К тому же выносливое гусеничное шасси позволяет организовать хоть и легкое, но бронирование для экипажа и орудия с боезапасом. А в ходе боевых действий на Украине выяснилось, что существующей там сети автодорог вполне достаточно для эффективного применения колесных гаубиц — таких, как шведский «Арчер», французский «Цезарь», польский «Краб» и хохлятская «Богдана».

Фото ЦНИИ Буревестник
Фото ЦНИИ Буревестник

Быстро отстрелялся по цели и быстро укатил в укрытие или на запасную позицию: это основной алгоритм действий любой артиллерии на Украине сейчас. А уж если противник засек самоходку, то никакое бронирование от дрона-камикадзе или вражеского крупнокалиберного снаряда не спасет.

В этом смысле орудие на колесном шасси (как правило, лишенное бронезащиты) мало в чем уступает гусеничному собрату — сожгут обоих с одинаковым успехом. Так что появление «Мальвы» на СВО — событие долгожданное. Поскольку в виде готового изделия ее показали руководству Минобороны еще в 2020!

С артиллерийской точки зрения «Мальва» — полный аналог гусеничной самоходке «Мста-С». Новинка вооружена такой же пушкой — 152-мм гаубицей 2А64 с нарезным стволом длиной 47 калибров. Затвор — вертикально-клиновой полуавтоматический. Заряжание — раздельно-гильзовое. То есть в ствол сначала вставляется снаряд, а затем гильза с метательным зарядом внутри. Эта операция производится силами расчета. Поэтому штатная скорострельность составляет 6 выстрелов в минуту. Натренированный экипаж «Мальвы» может довести ее до 7 выстрелов.

«Мальва» использует все существующие виды боеприпасов для 152-мм орудий. Как у «Мсты», ее максимальная дальность стрельбы обычным снарядом составляет 24 км. Это не особо впечатляет на фоне стандартной дальности НАТОвских 155-мм гаубиц в районе 40 км. Но нюанс в том, что чаще всего такие орудия ведут огонь не на своей предельной дальности, а по существенно более близким к целям.

Фото Минобороны РФ
Фото Минобороны РФ

А при стрельбе управляемым снарядом «Краснополь» российские 152-мм гаубицы бьют и на 40 км тоже. Что делает «Мальву», с ее цифровой автоматизированной системой управлением огнем, хорошим инструментом и для конрбатарейной борьбы тоже.

Благодаря своему 8х8 шасси БАЗ-6910-027 «Мальва» значительно легче и шустрее гусеничной «Мсты-С». Для сравнения: последняя весит 42 тонны, а новинка — 32 тонны. В движение «Мальву» приводит дизельный ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с. С ним гаубица разгоняется до 80 км/ч по шоссе. Запас хода — 1000 километров. Кабина двухрядная — на пять человек расчета. Само орудие расположено в корме. Между ним и кабиной — оборудование и боекомплект из 30 выстрелов.

Замечу, что после появления «Мальвы», с ее вполне заурядной артиллерийской частью, на СВО, в Сети и «телеге» появилось достаточно много разочарованных комментариев от диванных военных аналитиков: мол, орудие слабое. Но, во-первых: чем больше пушек в распоряжении войск — тем лучше. Во-вторых: колесная «Мальва» в украинских условиях превосходит гусеничную «Мсту-С» в смысле подвижности. В-третьих — у нее новая система управления огнем, что зачастую гораздо важнее максимальной паспортной дальности стрельбы. Ведь перед любой пушкой стоит задача не просто «бабахнуть» на максимальное расстояние. Главное в этом деле — попасть в цель и при этом самому уцелеть.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует