Американцы передали Украине почти бесполезную ракетную установку на базе HMMWV

Украинские инфопомойки, а за ними и польские интернет-СМИ принялись «разгонять» тему очередного якобы «чудо-оружия», оказавшегося в руках хохла. Речь идет об управляемой ракете APKWS II, запускаемой из установки, смонтированной на базе американского HMMWV.

Все началось с публикации в Сети военнослужащего хохлятской 37-ой отдельной бригады морской пехоты. В ней рассказывается, что к ним на вооружение поступили американские «Хамви», оснащенные пусковыми установками ракет APKWS II (Аdvanced Precision Kill Weapon System II), имеющих лазерную систему наведения. Мол, это крутое высокоточное оружие, классная американская штуковина, вот теперь-то — умри все «живое»...

Что же на самом деле это за зверь — симбиоз HMMWV и APKWS II? С легкой военной грузовой платформой HMMWV все более-менее понятно. Автомобиль уже несколько десятилетий стоит на вооружении армии США. Он «засветился» практически во всех конфликтах и «миссиях», где принимали участие американские солдаты. Ничего нового, в общем. Заметно больший интерес вызывает пусковая установка, рассчитанная на четыре управляемые ракеты. Она смонтирована в кузове ТС.

APKWS II — результат модернизации древней американской 70-мм неуправляемой авиационной ракеты Hydra 70. Усовершенствование свелось к имплантации в ее среднюю часть блока наведения по лазерному лучу. В итоге 11-килограммовый снаряд потяжелел почти до 15 кг. Блок управления имеет пару датчиков, улавливающих отраженное от цели лазерное излучение. Оператор-наводчик должен удерживать лазерный луч на ней до момента попадания. Ракета обладает четырьмя подвижными крыльями оперения, обеспечивающими возможность маневрирования. Заявленное вероятное отклонение от точки прицеливания — в пределах 50 см. На этом, в общем-то, и все.

Фото chuckhillscgblog.net

Известно, что APKWS II может поражать объекты на расстоянии 1100-5000 метров. В качестве таковых могут выступать либо тихоходные воздушные цели типа беспилотников или вертолетов, либо легкобронированные наземные объекты. Для боевой части весом всего в 3,5 кг более серьезные задачи явно не по плечу. Но в качестве легкого высокоточного оружия непосредственной поддержки пехоты вполне сгодится.

Нюанс в том, что примерно такие же задачи решает сейчас среднестатистический переносной противотанковый ракетный комплекс. Для перемещения которого вместе с боекомплектом чаще всего достаточно пары-тройки человек расчета. Например, российский «Корнет». Он в состоянии поражать цели на таком же расстоянии как и APKWS II. Причем он может справляться еще и с хорошо бронированными объектами, включая танки и серьезные железобетонные укрепления — 7 кг кумулятивной боевой части позволяют.

Чтобы спрятать и укрыть «Корнет», его расчету достаточно спрыгнуть в траншею или, скажем, забежать в подъезд дома. С HMMWV такой фокус не исполнишь при всем желании. Применять его можно фактически лишь на расстояниях прямого выстрела из ПТУР. В условиях СВО такая пусковая установка становится фактически одноразовой боевой единицей: как только ее обнаружит противник, она будет быстренько сожжена либо с помощью дрона-камикадзе, либо старым добрым артиллерийским огнем. Или из того же ПТУР. Причем это прискорбное для экипажа, но наверняка яркое событие, скорее всего, случится задолго до того, как машина займет огневую позицию.