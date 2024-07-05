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Американцы испугались методичного уничтожения Россией танков Abrams на Украине

Российские войска наловчились уничтожать американские танки Abrams M1A1

Как показывает практика, только американские издания среди всех западных СМИ могут позволить себе более-менее объективный подход к оценке реальной эффективности на поле боя вооружений, поставляемых НАТО Украине. Похоже, там окончательно поняли, что американский основной танк Abrams M1A1 в условиях современной высокотехнологичной войны — штука красивая, дорогая но не особо живучая.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Американцы испугались методичного уничтожения Россией танков Abrams на Украине

Американский ресурс The Military Watch magazine опубликовало материал, посвященный реальной эффективности американских Abrams M1A1 в боевых действиях на Украине. Напомним, что таких машин хохлам было предоставлено 31 шт. Предварительно с них еще в США демонтировали наиболее современные элементы защиты, а также наиболее продвинутую электронику — чтоб не дай Бог не попала в руки «этих чертовых русских».

У украинских пропагандонов в связи с этим есть масса поводов списать регулярные потери «Абрамсов», стоящих на вооружении укронацистов, на их недоукомплектованность. Однако эта попытка может сработать только в отношении тех, кто вообще не вникает в сообщения с полей боев на Украине. Бандеровцы уже давно оснастили все Abrams противодроновыми решетками и «мангалами» над башней, а также обвесили американскую технику блоками активной брони, разработанной (вот где настоящая гримаса истории!) еще в СССР во времена так называемой холодной войны.

Фото anna-news.info
Фото anna-news.info

Несмотря на эти ухищрения, российское Минобороны на днях продемонстрировало кадры объективного контроля результативного удара российской гаубицы 2С19 «Мста-С» по Abrams M1A1. Очередную американскую боевую машину поразил корректируемый 152-мм активно-реактивный снаряд семейства «Краснополь».

На Украине его чаще всего применяют в тандеме гаубицы и разведывательного БПЛА. Камеры беспилотника цель обнаруживают, его лазер «подсвечивает» ее, а затем в пятно отраженного света (в данном случае — от «Абрамса») прилетает «Краснополь». Прелесть этого метода в том, что большая часть крыши башни Abrams и его моторно-трансмиссионного отделения состоит из брони толщиной всего 35 мм. А «плитки» активной брони и противодроновые решетки практически бесполезны против гаубичного снаряда калибра 152 мм, падающего почти вертикально.

Короче говоря, получается плюс один «Краснополь» — минус один «Абрамс». Даже если такой снаряд попадает в переднюю часть крыши башни, где толщина брони составляет 70 мм, взрыв боеприпаса гарантирует членам экипажа тяжелую контузию. То есть боевая машина в любом случае выходит из строя — подготовленных к ведению реальных боевых действий «абрамсоводов» на Украине имеется крайне мало.

В связи с этим некий американский военный источник, на которого ссылается информационное агентство AP, заявил, что из-за достижений россиян в возможностях нацеливания «не существует открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения». А другой источник отметил, что «российская война дронов привела к тому, что танкам Abrams оказалось слишком сложно действовать незамеченными и не подвергаться при этом атаке».

На этом фоне The Military Watch magazine констатирует, что потери Abrams на Украине вызывают серьезную обеспокоенность у эксплуатантов «Абрамсов» по ​​всему миру. В переводе с обтекаемо-политкорректного на русский это означает возмущенные вопросы типа: что за барахло, эти ваши хваленые американские танки?..

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