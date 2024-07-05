Как показывает практика, только американские издания среди всех западных СМИ могут позволить себе более-менее объективный подход к оценке реальной эффективности на поле боя вооружений, поставляемых НАТО Украине. Похоже, там окончательно поняли, что американский основной танк Abrams M1A1 в условиях современной высокотехнологичной войны — штука красивая, дорогая но не особо живучая.

Американский ресурс The Military Watch magazine опубликовало материал, посвященный реальной эффективности американских Abrams M1A1 в боевых действиях на Украине. Напомним, что таких машин хохлам было предоставлено 31 шт. Предварительно с них еще в США демонтировали наиболее современные элементы защиты, а также наиболее продвинутую электронику — чтоб не дай Бог не попала в руки «этих чертовых русских».

У украинских пропагандонов в связи с этим есть масса поводов списать регулярные потери «Абрамсов», стоящих на вооружении укронацистов, на их недоукомплектованность. Однако эта попытка может сработать только в отношении тех, кто вообще не вникает в сообщения с полей боев на Украине. Бандеровцы уже давно оснастили все Abrams противодроновыми решетками и «мангалами» над башней, а также обвесили американскую технику блоками активной брони, разработанной (вот где настоящая гримаса истории!) еще в СССР во времена так называемой холодной войны.

Фото anna-news.info

Несмотря на эти ухищрения, российское Минобороны на днях продемонстрировало кадры объективного контроля результативного удара российской гаубицы 2С19 «Мста-С» по Abrams M1A1. Очередную американскую боевую машину поразил корректируемый 152-мм активно-реактивный снаряд семейства «Краснополь».

На Украине его чаще всего применяют в тандеме гаубицы и разведывательного БПЛА. Камеры беспилотника цель обнаруживают, его лазер «подсвечивает» ее, а затем в пятно отраженного света (в данном случае — от «Абрамса») прилетает «Краснополь». Прелесть этого метода в том, что большая часть крыши башни Abrams и его моторно-трансмиссионного отделения состоит из брони толщиной всего 35 мм. А «плитки» активной брони и противодроновые решетки практически бесполезны против гаубичного снаряда калибра 152 мм, падающего почти вертикально.

Короче говоря, получается плюс один «Краснополь» — минус один «Абрамс». Даже если такой снаряд попадает в переднюю часть крыши башни, где толщина брони составляет 70 мм, взрыв боеприпаса гарантирует членам экипажа тяжелую контузию. То есть боевая машина в любом случае выходит из строя — подготовленных к ведению реальных боевых действий «абрамсоводов» на Украине имеется крайне мало.

В связи с этим некий американский военный источник, на которого ссылается информационное агентство AP, заявил, что из-за достижений россиян в возможностях нацеливания «не существует открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения». А другой источник отметил, что «российская война дронов привела к тому, что танкам Abrams оказалось слишком сложно действовать незамеченными и не подвергаться при этом атаке».

На этом фоне The Military Watch magazine констатирует, что потери Abrams на Украине вызывают серьезную обеспокоенность у эксплуатантов «Абрамсов» по ​​всему миру. В переводе с обтекаемо-политкорректного на русский это означает возмущенные вопросы типа: что за барахло, эти ваши хваленые американские танки?..