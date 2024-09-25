В «зоопарк» бандеровской боевой техники нечаянно затесался случайный гость — трехосный броневик Mbombe 6 родом из ЮАР. Судя по всему, его там берегут: как фейковое доказательство несуществующих «успехов украинской оборонной промышленности». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Недавно в западных СМИ «засветился» необычный экземпляр бронетехники, стоящей на вооружении ВСУ — бронетранспортер Mbombe 6. В посвященных ему публикациях утверждалось, что им вооружена 10-ая отдельная горно-штурмовая бригада хохлятских войск. Известно, что свое имя машина получила в честь то ли легендарного африканского воина, то ли в честь богини из африканского же пантеона Mbombe — жены бога смерти Itonde и праматери всего живого на Земле.

«Фишка» новости об украинском Mbombe 6 в том, что разработчик этого броневика — южноафриканская компания Paramount Group Pty Ltd. А ЮАР, как и Россия, входит в БРИКС и поддерживает с нашей страной хорошие отношения. Настолько, что пару недель назад заблокировала отправку в Польшу (для последующей переправки на Украину) партии 155-мм артиллерийских снарядов. И вдруг — южноафриканская боевая техника, стоящая на вооружении ВСУ!

Ларчик сей открывается просто, причем в типичном вороватом духе хохлятской псевдогосударственности. Оказывается, еще до начала СВО Paramount Group отправила бандеровцам для ознакомления и демонстрации образец своего семейства БТР Mbombe. Эти бронемашины выпускаются в вариантах 4х4, 6х6 и 8х8 под названиями, соответственно, Mbombe 4, Mbombe 6 и Mbombe 8.

Фото производителя.

Стратеги компании такова, что за рубежом, в стране-заказчике, создается сборочное производство готовых БТР в выбранной клиентом конфигурации — из поставляемых компанией комплектующих: деталей бронекузова, силовых агрегатов и прочего оборудования.

Заказчик может оснащать получившуюся в итоге боевую машину любым вооружением. Так поступили, например, Казахстан и Иордания

Южноафриканцы собирались подобным образом вести дела и с Украиной. Помешала наша спецоперация. Когда она началась, Paramount Group потребовала от хохла вернуть машину-образец. Но укры «отморозились», заявив, что из-за боевых действий якобы не могут это сделать. При том, что груженые зерном суда исправно отправлялись и отправляются посей день их украинских портов во все части света.

В общем, «кинули» хохлы южноафриканских дурачков, как говорится. А потом поставили на «приватизированную» таким образом Mbombe башню с 30-мм автоматической пушкой «Копье» — слегка модернизированной советской 30-мм установкой 2А72. И назвали все это «собственной разработкой украинской оборонной промышленности».

Фото производителя.

На самом деле Mbombe достаточно любопытный образчик современных многоосных БТР. В отличии от прочих машин этого класса, его двигатель располагается не рядом с механиком-водителем, не за его спиной, а перед ним. То есть боевая техника построена по классической капотной схеме типичного грузовика. И кабина тут практически «грузовая» — с классическим лобовым стеклом во всю ширину кузова.

Создатели семейства Mbombe утверждают, что это самое стекло не уступает по степени защиты всем прочим частям кузова. То есть выдерживает обстрел из крупнокалиберного 14,5-мм пулемета КПВТ с 200 метров и попадания осколков 155-мм гаубичных снарядов. Кроме того, производитель утверждает, что ТС сохраняет здоровье своим пассажирам при подрыве 10-килограммовой мины под ее днищем.

Фото производителя.

Броневики западного производства могут похвастаться чем-то подобным, благодаря V-образной форме днища, отклоняющей ударную волну в стороны.

А у Mbombe, при аналогичных заявленных характеристиках, дно совершенно плоское! Еще одна любопытная «фишка» этого БТР в том, что его бронекузов не сварной (как у большинства конкурентов), а собран на болтовых соединениях. Собственно, именно эта конструктивная особенность и позволяет относительно легко организовывать выпуск броневика за пределами ЮАР.

Габариты машины: 7715х2545х2340 — без учета высоты башни с вооружением. Шасси трехосное, полноприводное. Двигатель — девятилитровый 450-сильный турбодизель Cummins. В трансмиссии применен 6-скоростной «автомат». Боевая масса базовой комплектации Mbombe 6 -17 тонн. В таком виде она перевозит трех членов экипажа (водитель, стрелок, командир), восемь пехотинцев и свыше пяти тонн груза.

При оснащении БТР комплектом дополнительной брони и противокумулятивных решеток и вооружением его боевая масса увеличивается до 27 тонн и теряется возможность перемещать что-либо помимо экипажа и десантников. Последние, кстати, грузятся и высаживаются через аппарель в корме машины.

Фото производителя.

Плавать аппарат не умеет, зато в любой комплектации способен разгоняться до 100 км/ч. Вооружение устанавливается в башне на крыше: хоть 7,62-мм пулемет, хоть 30-мм автоматическая пушка, хоть противотанковый или легкий зенитный ракетный комплекс.

Таким образом, даже если все заявленные производителем характеристики Mbombe соответствуют действительности, по своим боевым возможностям он принципиально не сильно отличается от российского БТР-82 или хохлятского БТР-4Е. Да, с бронезащитой у «африканца» дела обстоят получше. Но не более. Видимо, и в ВСУ это прекрасно осознают и потому, судя по всему, держат Mbombe 6 подальше от районов боевых действий. Почти как музейный экземпляр.