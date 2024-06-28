Американцы высоко оценили российскую БМПТ «Терминатор»

Ведущие американские СМИ крайне редко обращают свое высокомерное внимание на российскую боевую технику. И уж почти никогда не делают этого по-настоящему объективно. Частичным исключением из этого правила стала недавно опубликованная статья в издании The National interest.

Характер посвященной БМПТ «Терминатор» публикации в этом авторитетном СМИ довольно рельефно высвечивает общий сомнительный уровень экспертизы и низкий процент здравого смысла в авторитетных американских изданиях.

В частности, автор материала утверждает, что БМПТ «Терминатор» — единственный тип бронемашин в российской армии, который демонстрирует хорошую боевую устойчивость. Такой вывод делается на основе того, что в Сети, мол, полно фото и видео подбитых российских танков, БМП и БТР, а кадры поражения хохлами БМПТ «Терминатор» практически не встречаются.

Эта парадоксальная логика незамутненно оставляет за скобками даже тот факт, что БМПТ «Терминатор» крайне малочисленны даже на фоне одних только российских танков. Такое впечатление, что сотрудники The National interest пересмотрели один из роликов древней российской рекламы. Помните это: «не запостил, значит не было»? Вот так и у «аналитиков» уважаемого издания...

Однако при всем при этом, в материале по достоинству оценены характеристики и реальные возможности российской боевой машины поддержки танков (Tank Support Fighting Vehicle) «Терминатор».

Наша БМПТ оснащена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, стреляющими на дистанцию до 2000 метров. Пара пушек обеспечивает повышенную плотность огня. В бою ведь порой сложно сделать быстрый прицельный выстрел — например, по высунувшемуся из окопа гранатометчику. Но гораздо легче «сыпануть» очередью снарядов в его сторону — ликвидировав или заставив быстренько спрятаться.

Фото globallookpress.com

Для противостояния бронированным целям «Терминатор» имеет четыре пусковые установки ПТУР «Атака». Эти ракеты с лазерным наведением эффективны на дистанциях до 6000 метров. Их, кстати, можно использовать и для уничтожения укрытий с пехотой противника внутри. Большой козырь БМПТ — расположение экипажа в бронированном корпусе танка Т-72, на базе которого построен «Терминатор».

Его защита усилена накладными пластинами активной брони, спасающей кумулятивных боеприпасов пехотных гранатометов и ПТУР. Основное вооружение машины, а также системы наблюдения и управления огнем, располагаются в необитаемом боевом модуле, установленном вместо танковой башни. В общем, БМПТ «Терминатор» — действительно достаточно грозная машина для любых целей, по которым не с руки бить из танковой пушки, включая пехоту и легкую бронетехнику противника.

Однако опыт украинской компании высветил и существенный недостаток «Терминатора», о котором уже давно было известно специалистам. Речь идет об отсутствии серьезной бронезащиты его боевого модуля. Попадание нескольких осколков, либо очередь из крупнокалиберного пулемета — и экипаж машины может оказаться «ослеплен» на поле боя. Да и детонация ракеты ПТУР в ее пусковом контейнере его не особо порадует.

Не исключено, что в будущем на основе опыта боевого применения «Терминатора» российская оборонная промышленность создаст его второе поколение. Скажем, машину, представляющую собой танк с нормальной башней, но вооруженный парой 30-мм автоматических пушек, хорошо зарекомендовавших себя на «Термитаторе». Или танковое шасси с боевым модулем с 57-мм автоматической пушкой модели С-60.

Такой аппарат сможет не только легко «щелкать» вражеские БМП и ровнять с землей каменные строения, но и очередями своих снарядов напрочь сносить навесное оборудование вражеских танков, делая их полностью беспомощными на поле боя.