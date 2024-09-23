Уничтожая секреты: на Украине сожгли редкий итальянский БТР Puma 6x6

Запад уже снабдил и продолжает снабжать укронацистов самой разной боевой техникой. Причем многие подобные поставки не афишируются. В одну из таких секретных партий военной помощи киевскому режиму вошли итальянские броневики Puma 6x6.

Из-за завесы тайны широкая публика до сих пор не в курсе, сколько именно единиц Puma 6x6 переехало с Апеннинского полуострова на Украину.

Всего в распоряжении итальянской армии до последнего времени находилось 250 таких БТР — именно столько концерн IVECO-Oto поставил ей таких машин в рамках контракта, закрытого в 2004 году.

Помимо трехосной модификации, на вооружении итальянских ВС стоит еще более трех сотен Puma 4х4, но на Украине эти машины пока замечены не были. Также стоит уточнить, что итальянский колесный БТР Puma 6x6 не надо путать с немецкой гусеничной БМП Puma (Schützenpanzer Puma), имеющейся на вооружении бундесвера.

Итальянскую Puma 6x6 можно отнести к классу легких БТР. Ее габариты: 5526х2284х1900 мм. Масса — 8400 кг. Мощность дизельного двигателя Iveco — 180 л.с., позволяющего машине развивать скорость до 100 км/ч. Экипаж — один водитель и 8 десантников, один из которых может выполнять функции стрелка, управляясь с установленным на крыше 7,62-мм пулеметом MG 42/59 либо 12,7-мм крупнокалиберным М2НВ.

Итальянская армия, составляя для промышленников заказ на Puma, планировала использовать их в качестве средства доставки личного состава в городских условиях для ликвидации массовых беспорядков.

По сути, «Пуму» создавали в качестве полицейского броневика. Соответственно, ее бронирование обеспечивает защиту экипажа лишь от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов.

Бронекорпус «Пумы» — цельносварной. Причем листы верхней его части имеют очень большой угол наклона. Рабочее место механика-водителя располагается в передней части корпуса слева. Справа от него размещен двигатель и трансмиссия. Заметим, что у трехосного полноприводного шасси две передние оси выполнены управляемыми, что повышает маневренность.

В задней части кузова установлены складные кресла для десантников. Для посадки-высадки по бокам корпуса имеются двери. В корме Puma 6х6 располагается еще одна большая дверь для десантирования пехотинцев.

В широком доступе объективных данных об уничтожении на Украине итальянских «кошечек» находится немного. Этот факт можно считать косвенным подтверждением немногочисленности «контингента» Puma в зоне СВО. Возможно, «макаронники» именно потому и засекретили поставки БТР хохлу, что хотели на примере малой партии этих машин выяснить истинный уровень их боевой эффективности.

Либо бандеровцы, понимая крайнюю уязвимость и стремящуюся к нулю ценность на современном поле боя полицейского броневика, стараются по возможности держать «бронеэкзотику» подальше от линии боевого соприкосновения.