Конец украинский «бардака»: уничтожена редкий экземпляр БРДМ

Каких только раритетов и военно-технической «экзотики» не числится на вооружении укронацистов! До начала СВО их создавали преимущественно из доставшихся Украине от СССР запасов старых вооружений. Некоторые из подобного рода «бронечудищ» умудрились дотянуть до сих пор. Но конец у них у всех все равно один — превращение в груду горелого металла.

В свое время советская военная промышленность выпустила тысячи боевых разведывательно-дозорных машин — БРДМ. В военном просторечии — «бардак». Горьковский автозавод делал эту технику с 1962 по 1989 год. Она представляет собой относительно небольшой двухосный аппарат со множеством модификаций помимо базовой, с крупнокалиберным пулеметом в поворотной башенке на крыше.

Часть БРДМ превратили в носитель противотанкового ракетного комплекса. Кроме того, «бардак» широко использовался в роли машины-разведчика подразделениями войск радиационной, химической и биологической защиты. Точно не известно, сколько БРДМ оказалось на украинских складах советской армии к моменту окончательного развала СССР. Но явно в избытке.

Поэтому до 2022 года одним из основных источников комплектования техникой механизированных и бронетанковых частей ВСУ была расконсервация и последующая модернизация боевых машин из советских запасов. БРДМ-2Л1 — плод как раз такого рода «инжиниринга», сводившегося к приведению в порядок древней техники. Основные ее характеристики при этом остаются неизменными, однако минимальный «улучшайзинг» присутствует.

Фото loballookpress.com

Изначально БРДМ-2 — двухосная полноприводная машина с корпусом, сваренным из стальных бронелистов. Обеспечивает исключительно противопульную защиту. Максимально укреплена лобовая проекция ТС, тут толщина брони составляет 6-10 мм.

Для бортов и кормы использовалась менее толстая сталь. Двигатель расположен в корме. Это бензиновый карбюраторный мотор ГАЗ-41 — 8-цилиндровый V-образный 140-сильный «привет из СССР». Трансмиссия -полноприводная с 4-ступенчатой МКП.

Изюминка разведчика — дополнительная пара вспомогательных колес, размещенных под корпусом между основными осями броневика. Они помогают преодолевать неровности местности, не давая машине «сесть на брюхо», компенсируя ее относительно небольшой (всего 340 мм) дорожный просвет.

Водомет позволяет БРДМ-2 весом в семь тонн довольно шустро плавать со скоростью до 10 км/ч. При движении по земле он развивает до 95 км/ч. Экипаж — четыре человека, включая водителя и стрелка. В базовом варианте в башенке над центральной частью устанавливались два пулемета: 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ.

Фото loballookpress.com

Превращение советского «бардака» в гордый «незалежный» БРДМ-2Л1 происходило (и, возможно, происходит сейчас) на «Николаевском бронетанковом заводе».

В ходе этой операции ходовая часть с движком и трансмиссией приводится в порядок, демонтируются дополнительные колеса под «брюхом», а в обоих бортах над местами их расположения прорезаются дверные проемы.

Любопытно, что в качестве самих дверей в них устанавливаются прямоугольные верхние люки от другого советского раритета — БТР-60. Ликвидация дополнительных колес и мест их установки позволила увеличить состав экипажа с исходных четырех до семи человек. Таким образом, БРДМ-2Л1 может перевозить до пяти десантников.

Кроме того, в ходе модернизации в верхней части корпуса проделали амбразуры для ведения огня десантниками. В ходе осовременивания, хохлятский «бардак» оснащался (по крайней мере до начала СВО) современными средствами связи и навигации. Также сообщалось об установке на него тепловизионных средств наблюдения. Правда, не очень ясно каких именно: то ли для водителя, то ли для стрелка, то ли для них обоих.

Фото loballookpress.com

Как бы то ни было, но, по сути, «бардак» остался «бардаком»: небольшой слабо бронированной машиной с маленьким полезным внутренним объемом. Причем с серьезно пониженной проходимостью. Воевать на ней в условиях украинского конфликта можно.

Но только до первой встречи с гранатометчиком или расчетом ПТУР. А «знакомство» с российской БМП или БТР, не говоря уже о танке, почти гарантировано поставит жирную коптящую бензиновым пламенем точку в затянувшейся биографии ветерана СА скрывающимся под названием БРДМ-2Л1.