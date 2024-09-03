Вторая мировая: почему ее назвали «войной моторов»

Вторая мировая война стала крупнейшим вооруженным противостоянием в истории. Одновременно она заслужила статус «войны моторов». Именно применение боевой техники, оснащенной ДВС, признается ключевым технологическим фактором Второй мировой. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, почему, и вспомнил некоторые знаковые образцы.

Так случилось, что Вторая мировая война, начавшаяся 1 сентября 1939 года, завершилась 2 сентября 1945-го. То есть две памятные даты следуют одна за другой. Причем в 2024-ом человечество встретило годовщину начала этого самого масштабного и самого кровопролитного конфликта в «юбилейный», 85-й раз. В России же день окончания войны, начиная с 2020-го, отмечается 3 сентября.

Второе по счету (хочется верить, что последнее) глобальное вооруженное противостояние, как принято считать, отличалось от всех предыдущих конфликтов особой ролью движущейся техники. Даже возник термин «война моторов». Но почему же он закрепился именно за Второй мировой? Ведь уже в Первую мировую широкое применение получили автомобили — как сугубо транспортные средства, так и обшитые броней боевые машины, оснащенные пулеметами.

Одновременно в водах Мирового океана разворачивались драматические сражения мощнейших надводных и подводных флотов стран-участниц — «Центральных держав» и Антанты. А воздушное пространство наполнилось боевыми аэропланами. Более того, грозное оружие XX века — танки — появилось и получило широкое распространение именно в ходе Первой мировой.

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Однако надо признать: ключевую роль в сражениях оставшейся в истории как позиционная Мировой войны (Первой ее окрестят позже, когда начнется Вторая), все же, как встарь, играли пехотные массы и кавалерийские соединения, чьи действия усиливались в основном буксируемой артиллерией.

Нисколько не умаляя ее роли и в битвах 1939-1945 года, следует все же признать, что решающее значение в грандиозных многокилометровых прорывах войск «на земле» и в ходе Великой Отечественной, и в масштабах всей Второй Мировой, приобрели моторизованные соединения и армии, действовавшие в тандеме с мощными воздушными флотилиями. Да — совместно со стрелковыми соединениями и с «артой» (которая, кстати, к тому времени тоже частично стала самодвижущейся). И тем не менее.

Да и про беспрецедентную по своим масштабам тыловую инфраструктуру воевавших стран — в первую очередь Советского Союза — забывать не следует. А жизнь этих организмов, питавших передовую, также в значительной мере обеспечивалась за счет техники, работавшей на двигателях внутреннего сгорания.

Фото globallookpress.com

Интересно, что державы-победители Второй мировой — СССР, США и Великобритания — фактически на протяжении всего конфликта применяли на полях сражений танки, оснащенные двигателями преимущественно авиационного происхождения, чаще всего — дизельными. И уж естественно, эти силовые агрегаты использовались по прямому назначению — в «крылатой» боевой технике.

В этой связи логично упомянуть моторы самого массового танка Второй мировой — Т-34. Большинство единиц этого ставшего живой легендой образца «Оружия Победы» были оснащены «движками», получившими индекс В-2.

Он был принят на вооружение в том самом 1939-м и представлял собой V-образный 12-цилиндровый четырехтактный двигатель водяного охлаждения с непосредственным впрыском. Его предшественником традиционно считается детище испанской компании «Испано-Сюиза» (Hispano-Suiza), хотя есть версия, что автором пртототипа был знаменитый французский инженер Луи Котален.

Изготавливались три варианта: В-2-34 для Т-34 (мощность — 500 л. с.), В-2К для тяжелого КВ (600 л. с.) и В-2В для трактора «Ворошиловец» (375 л. с.). В марте 1940 года первые образцы Т-34 с новыми дизелями совершили пробег Харьков-Москва для демонстрации танка советскому руководству.

Фото globallookpress.com

Бытовало мнение, что в бак машины с мотором В-2 можно было заливать любую более-менее подходящую смесь, начиная с бытового керосина. В условиях тяжелой кровопролитной войны это был важный плюс. При этом в ходе Великой Отечественной постоянно шла модернизация движка.

Если в 1943-ем его реальный ресурс достигал максимум 400 км, то в победном 1945-ом — уже превышал 1200 км. А количество поломок В-2 на тысячу километров сократилось с 26 до девяти. Любопытно, что мотор серии В-2 в модернизированных версиях по-прежнему устанавливается на танки и другую тяжелую технику ВС России.

Среди авиационных двигателей наибольший вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне внесли АМ-38, которыми оснащалась еще одна легенда Победы — штурмовик Ил-2, и М-105, который ставили на большинство истребителей и на несколько типов бомбардировщиков. Причем самым массовым стал именно последний: М-105 в разных модификациях изготовили почти 75 тыс., тогда как АМ-38 — чуть больше 40 тыс.

Но и тот, и другой показали себя с наилучшей стороны. Мощность форсированной версии АМ-38 (АМ-38Ф) была доведена до 1700 л.с., что позволило вернуться к нормальной бомбовой нагрузке в 400 кг (максимальная — 600 кг), ранее сокращенной при переходе от одноместного к двухместному варианту Ил-2.

Фото globallookpress.com

Самым массовым автомобилем СССР была простая в своей конструкции «полуторка» — ГАЗ-ММ, в сущности — модернизированный Ford конца 1920-х.

Партии полуторок ГАЗ-ММ делали не только с упрощенными крыльями, но даже без дверей и с одной фарой.

За годы Великой Отечественной выпустили 157 тыс. грузовых автомобилей и автобусов на шасси ГАЗ-ММ. Первоначально под капот ставился 40-сильный 8-клапанный 4-цилиндровый мотор объемом 3,3 л с чугунным блоком. Основным топливом был бензин А-52, но «полуторка» могла ездить и на керосине, и даже на смазочных маслах — автоле и нигроле. Впоследствии, к началу войны, мощность «движка» удалось повысить до 50 л. с

Если подробно рассказывать даже о самых распространенных моторах, нашедших применение в военной технике в период с 1939 по 1945 годы, точно не хватит одной статьи. Однако важно понимать, что Великая Победа в «войне моторов» была бы немыслима без простых и надежных двигателей, приводивших в действие оружие этой победы — легендарные танки, самолеты и автомобили.