15

Смерть «титанов»: в Курской области жгут броневики Lavr Titan-SD на шасси Toyota

Бесславный конец канадских MRAP

Броневики Titan-SD производства канадской компании Inkas превратились, пройдя через руки американской Lavr International LLC, в Lavr Titan-SD и оказались на Украине. Где их теперь «утилизируют» российские военные.

Поделиться
Автор
Максим Строкер

Изображение Смерть «титанов»: в Курской области жгут броневики Lavr Titan-SD на шасси Toyota

Первая партия бронемашин попала на Украину через американскую компанию-посредника еще до начала СВО. Однако информация об этом стала достоянием общественности гораздо позже, году в 2023 — когда новые партии «Титанов» стали поступать в распоряжение ВСУ. Причем, что характерно, заявлений официальных лиц стран запада по этому поводу также не было. Только сами хохлы в соцсетях хвастались (прилагая фото к своим постам), что, мол, натовские спонсоры «подогнали» им новую «зброю».

Заметим, что Titan-SD, в отличии от основной массы иностранной военной помощи бандеровцам,  довольно свежая машина. Его современное поколение было впервые представлено мировому оружейному рынку всего лишь в 2017 году. При том, что прочая западная бронетехника, отправляемая на Украину, чаще всего может похвастаться не одним десятилетием службы за плечами.

Итак, Titan-SD — очередной образчик транспортных средств класса MRAP. Надо заметить, что подобные машины стали, пожалуй, самым массовым видом бронетехники, стоящей на вооружении стран НАТО. Главное их предназначение — перевозка личного состава по оккупированным территориям всяческих жарких стран. Где основная угроза исходит от местных повстанцев, вооруженных преимущественно стрелковым оружием да самодельными взрывными устройствами.

Фото inkasvehiclesiq.com
Фото inkasvehiclesiq.com

Для противостояния им и создавались машины типа MRAP: с противопульным бронированием, повышенной устойчивостью к взрывам мин и каким-нибудь тяжелым пехотным оружием на крыше: пулеметом, 40-мм гранатометом или, в лучшем случае, автоматической пушкой. Не удивительно, что страны НАТО, располагая гигантским парком этих «бронегрузовиков для пехоты», принялись массово отправлять их укронацистам.

Titan-SD — один из них. Это двухосная полноприводная машина капотной компоновки на базе разных шасси, таких как Toyota Land Cruiser 70, Ford 550 и Dodge Ram 5500. Конкретно хохлу достались модификации на базе Toyota Land Cruiser 79 с 4,2-литровым дизельным V8 и 6-стуенчатым «автоматом».

ТС развивает скорость до 110 км/ч по ровной дороге и до 60 км/ч при езде по пересеченной местности. Ее габариты — 7,02х2,42х3,7 метра. Колесная база — 3,67 метра. Боевой вес — девять тонн. Корпус сварной, из бронестали. Выдерживает попадания бронебойной пули из автомата АК-47 с расстояния свыше 30 метров и осколков с аналогичной кинетической энергией.

Днище Titan-SD, как и положено в классе MRAP, имеет V-образный профиль, отклоняющий энергию взрыва в стороны. Производитель заявляет, что аппарат сохраняет жизнь и здоровье находящимся внутри людям при срабатывании под ним взрывного устройства мощностью вплоть до шести кг в тротиловом эквиваленте.

Фото inkasvehiclesiq.com
Фото inkasvehiclesiq.com

Для посадки-высадки экипажа Tтут предусмотрены четыре боковые двери кабины. 6-10 (в зависимости от комплектации) пехотинцев, размещенных в десантном отделении, загружаются и покидают машину через распашную дверь в корме.

Судя по оказавшимся в открытом доступе фотографиям «украинских» Titan-SD, они попали в хохлостан в разоруженном виде. На их крышах были смонтированы поворотные турели с защитными бронелистами. Позже тут установили крупнокалиберные (12,7-мм) пулеметы Browning M2.

Судя по находящимся в свободном доступе фото- и видеоматериалам, как минимум несколько «Титаов» были уничтожены в ходе хохлятского «контрнаступа» летом 2023 года. В конце того же года они получили очередную партию таких машин.

И вот теперь, в ходе самоубийственного нападения на Курскую область, ВСУ теряют очередные Titan-SD — видимо, из той самой свежей партии. Что, не удивительно, ведь их противопульная броня элементарно «вскрывается» первым же дроном-камикадзе, прорвавшимся сквозь завесу РЭБ. На русскую армию лезть — это вам не туземцев с автоматами по пустыне гонять...

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует