Броневики Titan-SD производства канадской компании Inkas превратились, пройдя через руки американской Lavr International LLC, в Lavr Titan-SD и оказались на Украине. Где их теперь «утилизируют» российские военные.

Первая партия бронемашин попала на Украину через американскую компанию-посредника еще до начала СВО. Однако информация об этом стала достоянием общественности гораздо позже, году в 2023 — когда новые партии «Титанов» стали поступать в распоряжение ВСУ. Причем, что характерно, заявлений официальных лиц стран запада по этому поводу также не было. Только сами хохлы в соцсетях хвастались (прилагая фото к своим постам), что, мол, натовские спонсоры «подогнали» им новую «зброю».

Заметим, что Titan-SD, в отличии от основной массы иностранной военной помощи бандеровцам, довольно свежая машина. Его современное поколение было впервые представлено мировому оружейному рынку всего лишь в 2017 году. При том, что прочая западная бронетехника, отправляемая на Украину, чаще всего может похвастаться не одним десятилетием службы за плечами.

Итак, Titan-SD — очередной образчик транспортных средств класса MRAP. Надо заметить, что подобные машины стали, пожалуй, самым массовым видом бронетехники, стоящей на вооружении стран НАТО. Главное их предназначение — перевозка личного состава по оккупированным территориям всяческих жарких стран. Где основная угроза исходит от местных повстанцев, вооруженных преимущественно стрелковым оружием да самодельными взрывными устройствами.

Фото inkasvehiclesiq.com

Для противостояния им и создавались машины типа MRAP: с противопульным бронированием, повышенной устойчивостью к взрывам мин и каким-нибудь тяжелым пехотным оружием на крыше: пулеметом, 40-мм гранатометом или, в лучшем случае, автоматической пушкой. Не удивительно, что страны НАТО, располагая гигантским парком этих «бронегрузовиков для пехоты», принялись массово отправлять их укронацистам.

Titan-SD — один из них. Это двухосная полноприводная машина капотной компоновки на базе разных шасси, таких как Toyota Land Cruiser 70, Ford 550 и Dodge Ram 5500. Конкретно хохлу достались модификации на базе Toyota Land Cruiser 79 с 4,2-литровым дизельным V8 и 6-стуенчатым «автоматом».

ТС развивает скорость до 110 км/ч по ровной дороге и до 60 км/ч при езде по пересеченной местности. Ее габариты — 7,02х2,42х3,7 метра. Колесная база — 3,67 метра. Боевой вес — девять тонн. Корпус сварной, из бронестали. Выдерживает попадания бронебойной пули из автомата АК-47 с расстояния свыше 30 метров и осколков с аналогичной кинетической энергией.

Днище Titan-SD, как и положено в классе MRAP, имеет V-образный профиль, отклоняющий энергию взрыва в стороны. Производитель заявляет, что аппарат сохраняет жизнь и здоровье находящимся внутри людям при срабатывании под ним взрывного устройства мощностью вплоть до шести кг в тротиловом эквиваленте.

Фото inkasvehiclesiq.com

Для посадки-высадки экипажа Tтут предусмотрены четыре боковые двери кабины. 6-10 (в зависимости от комплектации) пехотинцев, размещенных в десантном отделении, загружаются и покидают машину через распашную дверь в корме.

Судя по оказавшимся в открытом доступе фотографиям «украинских» Titan-SD, они попали в хохлостан в разоруженном виде. На их крышах были смонтированы поворотные турели с защитными бронелистами. Позже тут установили крупнокалиберные (12,7-мм) пулеметы Browning M2.

Судя по находящимся в свободном доступе фото- и видеоматериалам, как минимум несколько «Титаов» были уничтожены в ходе хохлятского «контрнаступа» летом 2023 года. В конце того же года они получили очередную партию таких машин.

И вот теперь, в ходе самоубийственного нападения на Курскую область, ВСУ теряют очередные Titan-SD — видимо, из той самой свежей партии. Что, не удивительно, ведь их противопульная броня элементарно «вскрывается» первым же дроном-камикадзе, прорвавшимся сквозь завесу РЭБ. На русскую армию лезть — это вам не туземцев с автоматами по пустыне гонять...