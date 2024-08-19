Курская дуга: российские войска захватили американский БМП Cougar H

Исправный вражеский броневик — относительно редкая добыча для российских военных на Украине. У наших гораздо лучше получается превращать бронетехнику врага в горящие обломки. Но это не помешало морпехам 810-й бригады стать счастливыми обладателями отобранной у бандеровцев в Курской области боевой бронированной машины Cougar H.

Бронеавтомобили Cougar H поступили на Украну из США еще в 2022 году. Тогда официально сообщалось о прибытии в страну 404 аж 37 таких боевых машин. Что не исключает вероятности, что их завезли бандеровцам в куда больших количествах.

Эта двухосная техника, вместе с остальным разномастным парком броневиков участвовала, в том числе, и в знаменитом «контрнаступе» 2023 года в Запорожье. Сколько было сожжено тогда и в последующие месяцы российскими солдатами этих «горных кошек» (сougar -американская горная пума, кугуар) точно сказать сложно. Уверенно можно говорить о десятках выведенных из строя машин. Однако какое-то их количество все-таки осталось в строю ВСУ.

Ими оснащены так называемые элитные части киевских боевиков, которые противник бросил в наступление на Курскую область. В профильных телеграм-каналах уже не единожды с начала августа мелькали обгорелые остовы Cougar H на курской земле. А теперь эта машина в прекрасном техническом состоянии стала трофеем российских морпехов.

Фото производителя БМП.

Так что же это за аппарат? Прототип Cougar был создан американской компанией Force Protection Industries еще в 2000 году. А уже в 2002-ом был подписан контракт на поставку нескольких сотен этих защищенных боевых машин в интересах армии США.

Cougar имеет две основные модификации: с колесной формулой 4х4 и 6х6. На Украину отправились двухосные модели. Cougar H относится к классу машин с защитой от мин и засад — MRAP. Фактически, это грузовик капотной конструкции с бронированным кузовом. Его экипаж — водитель и стрелок.

В варианте Cougar 4х4 может перевозить до 6 человек десанта. Его кузов защищает сидящих внутри людей в соответствии требованиями второго уровня натовского стандарта STAN AG 4569: бронебойная пуля 7,62х39 (например от АК-47) с дистанции 30 метров или осколки гаубичного снаряда с дистанции не менее 80 метров.

Кроме того, производитель утверждает, что экипаж Cougar отделается лишь легким испугом, в случае взрыва эквивалентной мощностью в 14 кг тротила под любым колесом ТС или 7 кг тротила под его корпусом.

Боевой вес Cougar 4х4 превышает 17 тонн. Грузоподъемность заявлена на уровне 2,5 тонн. В движение машину приводи дизельный двигатель Caterpillar C-7 мощностью 330 лошадиных сил. Коробка передач — «автомат». Максимальная скорость по шоссе ‑ 105 км/ч.

Фото производителя БМП.

Стандартное вооружение «Кугуара» ‑ пулеметы калибра 7,62 мм или 12,7 мм в обитаемой установке на крыше кузова. Однако ряд модификаций броневика оснащались 40-мм автоматическим гранатометом или 25-мм скорострельной пушкой. Судя по фото- и видеоматериалам, находящимся в открытом доступе, хохлам достались машины с пулеметным вооружением.

Изначальная концепция применения Cougar 4х4 в войсках НАТО подразумевает доставку личного состава месту ведения боевых действий и поддержка их огнем из ближайшего тыла. ВСУ же не гнушаются бросать подобные американской «кошки» MRAP в лобовые атаки на позиции российских войск в роли «эрзац-танков». Так было в прошлом году в Запорожье, так происходит сейчас в Курской области. Не удивительно, что в результате такой тактики Cougar H пачками остаются на поле боя.

Ведь их противопульная броня не в состоянии выдержать даже обстрел из крупнокалиберного пулемета, не говоря уже о 30-мм автоматических пушках, которыми стандартно вооружены российские БМП и БТР.

А уж если в Cougar 4х4 прилетит любой противотанковый боеприпас, включая выстрел даже из ручного гранатомета или дрон-камикадзе, боевая машина практически гарантированно выйдет из строя с печальными последствиями для всех своих пассажиров.

Этим, собственно, и объясняется тот факт, что в руки российских военных подобная Cougar техника попадает как правило в виде обгорелого металлолома. И тем ценнее захват Cougar 4х4 в состоянии «не бит, не крашен»...