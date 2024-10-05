Старая псина: Украине пообещали списанные канадские БТР LAV 2 Coyote

«Никогда такого не было и вот опять»: канадские власти пообещали поддержать Украину поставкой партии бронетехники. Одно смущает: сами заокеанские военные около десятка лет назад предпочли избавиться от обещанных хохлу LAV 2 Coyote, сочтя их недостаточно защищенной техникой.

LAV 2 Coyote — типичный представитель класса колесных бронетранспортеров, присутствующих в арсенале почти любой армии мира. В том числе и ВС Канады. И вот недавно тамошние власти пообещали подбросить бандеровцам партию таких машин. Их у укронацистов в последнее время совсем уж мало осталось.

Особенно после того, как альтернативно одаренные гении военной жовтоблакитной мысли потеряли в бессмысленной курской авантюре уже несколько сотен единиц своей «брони». Когда первые LAV 2 Coyote прибудут в «страну 404», пока не известно. Но уже понятно, что с их появлением разношерстный «зверинец» парка военной техники ВСУ пополнится еще одним диковинным «питомцем».

Конструкция этой машины с колесной формулой 8х8 происходит от разработанной еще в 1970-х швейцарской фирмой MOWAG серии бронетранспортеров, получивших впоследствии известность как Piranha. Позднее лицензионный выпуск этого БТР в модификации с колесной формулой 6x6 наладил канадский филиал компании General Dynamics Land Systems (GDLS Canada).

Фото bemilchosun.com

Машины поступали в «клиноволистную» армию под названием AVGP. Позднее, в середине 1990-х, GDLS Canada на ее базе разработала четырехосный БТР, получивший наименование LAV 2 (Light Armored Vehicle 2).

Аппарат приняли на вооружение не только канадские, но и американские, и австралийские военные. Но начиная с 2015 года, канадская армия начала активно снимать его с вооружения, заменяя более защищенной и современной бронемашиной Textron TAPV.

К текущему моменту все ее «Койоты» находятся на складском хранении. Вот их-то и планируется сбагрить хохлу. Защищенность украинских вояк, которым придется эксплуатировать канадский «подгон», не волнует никого, кроме них самих.

LAV 2 Coyote внешне похож на российские четырехосные БТР и имеет сварной бронекорпус из стали толщиной до 10 мм. Он обеспечивает защиту лишь от 7,62-мм винтовочных патронов и осколков. Двигатель Detroit Diesel 6V53T мощностью 275 л.с. размещается в передней части машины справа. Рабочее место механика водителя расположено слева.

Фото moddb.com

БТР имеет автоматическую трансмиссию и способен развивать скорость до 100 км/ч. В его средней части — боевое отделение, над ним — башня с электроприводом поворота.

В стандартной комплектации в ней размещается 25-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет. Экипаж LAV 2 Coyote состоит из водителя, оператора вооружений и командира.

А в кормовом отсеке предусмотрены места для шести человек десанта. Для их посадки-высадки предназначены распашные двери в корме, люк в крыше и аварийная дверь в левом борту. Габариты машины: 6390х2500х2692 мм. Боевая масса — 13 400 кг.

На базе LAV 2 выпускались разведывательная машина, оснащенная 10-метровой выдвижной мачтой с радаром и видеокамерой, противотанковый БТР с ПТРК «Тоу», зенитный вариант с пусковой установкой ракет «Стингер», самоходный 81-мм миномет, ремонтно-эвакуационная машина и ряд других.

Фото army recognition.com

Хохлу, похоже, отгрузят самый массовый вариант — с 25-мм пушкой и десантным отсеком. Для российских солдат появление LAV 2 Coyote на поле боя фактически ничего нового не означает. Фактически, им придется иметь дело с «вариацией на тему» старого знакомого — советского четырехосного БТР-60, а также его клонов и потомков.

Подобного добра к концу третьего года СВО на украинских полях ржавеет уже немало. Новая разновидность БТР просто потребует от наших потратить на их ликвидацию дополнительные боеприпасоы. А со временем на выставках трофейной хохлятской боевой техники в разных городах страны прибавится экспонатов — подбитых канадских «собачек». Верней — шакалов.