Танки и прочие броневики не смогут идти ни в какое наступление, пока кто-нибудь не расчистит им путь от мин и заграждений. И это задача так называемых инженерных машин разграждения, в частности — ИМР-2. После развала СССР у хохла имелось небольшое количество такого рода аппаратов, но их число изрядно уменьшилось в ходе уронацистского нападения на Курскую область.

Основной объем работы по проделыванию проходов в российских заграждениях и минных полях ВСУ возложили на ИМР-2, принятые на вооружение советской армии в 1980 году. Для справки скажем, что сейчас мы применztv намного более современные ИМР-3. А хохол продолжает использовать лишь то, что ему досталось от СССР, ведь возможностей для разработки мелкосерийного и более-менее массового выпуска новой военной техники у него как не было, так и нет.

А некогда мощный «Харьковский бронетанковый завод» специалисты сейчас частенько именуют не иначе как «харьковский завод тыно- и хатостроения»... Как бы то ни было, но поддерживать в работоспособном состоянии «советские» ИМР-2 на территории «страны 404» еще пока умеют. И две из них «засветились» на ставшем общедоступным видео, когда проделывали проходы в российских бетонных заграждениях (полосе «зубов дракона»).

Через несколько дней после этого в военкоровских телеграм-каналах всплыли ролики, на которых эта же, видимо, парочка ИМР-2 запечатлена уже в виде металлолома. А позднее были опубликованы видеоподтверждения уничтожения еще одной ИМР-2 где-то на курщине. Таким образом, только в ходе «нахрюка» в Курской области ВСУ потеряли как минимум три «имрки».

Фото globallookpress.com

По «советским» нормативам в составе дивизии числился инженерный взвод, на вооружении которого, помимо прочей техники, стояла одна ИМР-2. То есть можно сказать, что менее, чем за пару месяцев боев в Курской области ВСУ оставили без машин разграждения аж три дивизии советского образца. И получить новую технику им неоткуда. Разве что западные «партнеры» подкинут с барского плеча...

Хотя бы потому, что ИМР-2 построена на шасси танка Т-72, выпускавшегося на «Уралвагонзаводе» и «Челябинском тракторном заводе». То есть с технической точки зрения ИМР-2 — танк, у которого вместо башни с пушкой на крыше корпуса — крановая установка с башенкой оператора и телескопической стрелой-манипулятором на поворотной платформе.

Ее максимальная грузоподъемность — две тонны, вылет — до 8,8 метра. В комплекте имеется экскаваторный ковш объемом 0,4 м³ (его можно установить на стрелу). Экипаж ИМР-2 — два человека: механик-водитель и оператор оборудования. Причем последний управляет им исключительно дистанционно, не покидая корпуса инженерного танка.

Второе и, пожалуй, основное орудие ИМР-2 — универсальный нож-отвал в передней части. Его положение и конфигурация изменяются с помощью гидроприводов. Он может работать как прямой бульдозерный отвал, как плуг, раздвигая землю или завалы в стороны со своего пути, а также как грейдер, выравнивающий грунт. В качестве оружия самообороны машина имеет 7,62-мм пулемет ПКТ.

Фото globallookpress.com

Для выполнение задач разминирования на ИМР-2 устанавливают специальный колейный минный трал — с его помощью машина как бы вспахивает перед своими гусеницами две полосы грунта, выковыривая при этом из земли закопанные в нее боеприпасы.

Кроме того, ее при этом оснащают мощным генератором электромагнитного поля, вызывающим дистанционное срабатывание противотанковых мин с магнитным взрывателем.

В последних модификациях ИМР-2 оснащали еще и системой разминирования УР-83П. Это, по сути, ракетная установка, вытягивающая за собой при запуске 120-метровую «кишку», начиненную взрывчаткой. После того как она упадет на минное поле (на расстоянии 100-400 метров от места старта) происходит подрыв.

В результате все находящиеся поблизости боеприпасы детонируют и в минном поле образуется безопасный коридор шириной 10-12 метров. То есть ИМР-2 почти незаменима при штурме хорошо оборудованных в инженерном плане позиций противника.

И их у хохла, судя по всему, почти не осталось. Впрочем, это для него уже не особо важно: ВСУ сейчас не в наступления ходить, им бы для начала справиться с обвалом собственного фронта на Донбасе...