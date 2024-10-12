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На Украине «засветилась» редкая машина на базе танка Challenger

Почему бандеровцы берегут и почти не используют БРЭМ CRARRV

При всей боевой мощи современного танка, украинский конфликт наглядно продемонстрировал гораздо большую ценность скромных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ). И в этом смысле особую ценность для хохла представляет британская БРЭМ CRARRV, способная буксировать тяжеленные танки Challenger 2.

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Автор
Максим Строкер

Изображение На Украине «засветилась» редкая машина на базе танка Challenger

CRARRV попал на Украину в качестве необходимого «довеска» к партии Challenger 2. Напомним, что о появлении полутора десятков этих боевых машин в распоряжении ВСУ стало известно в конце весны 2023 года. Боевой вес Challenger 2 составляет порядка 75 тонн, что в полтора раза больше, чем у стандартного советского или российского танка и более чем на 10 тон больше, чем даже у американского Abrams M1.

То есть имевшиеся в распоряжении ВСУ БРЭМ 1М советского происхождение и даже ее американский «коллега» M88 Hercules эффективно справиться с эвакуацией вышедшего из строя Challenger 2 вряд ли в состоянии. Не говоря уже о случае, когда «британец» завязнет в украинской грязи. В общем, необходимость в «персональной» БРЭМ для «Челленджер» была очевидна.

В открытых источниках точных данных о количестве CRARRV, прибывших на Украину найти не получится. Скорее всего тут одна, максимум — две единицы. С учетом того, что все Challenger 2, в виду полной их непригодности к ведению боевых действий против российских войск, прячутся в глубоком тылу, БРЭМ CRARRV, видимо, используется укронацистами для эвакуации прочей техники.

Фото производителя.
Фото производителя.

CRARRV (Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle) считается, пожалуй, самой мощной машиной такого типа в мире. Ее разработка была завершена к середине 80-ых годов прошлого века, а в 1985-ом британское Минобороны заказало у компании Vickers Defense Systems 30 единиц CRARRV.

Они должны были обеспечивать функционирование стоявших тогда на вооружении королевских сухопутных сил основных танков Challenger 1. Собственно говоря, и сам CRARRV построен на шасси Challenger 1. В конце 1990-ых на смену этому танку пришел Challenger 2. А БРЭМ на базе его предшественника продолжили службу.

Надо сказать, что CRARRV стоит на вооружении не только английской армии. Еще несколько штук служат в ВС Омана. И вот теперь география применения CRARRV охватила еще и «хохлостан». На начало 2022 года в распоряжении британской армии имелось порядка 70 таких БРЭМ.

Боевая масса CRARRV - 61 200 кг. Под «капотом» стоит дизельный двигатель Perkins-Condor CV12 мощностью 1200 л.с., способный разогнать этот БРЭМ до 59 км/ч по дороге. Скорость по пересеченной местности — до 40 км/ч. Экипаж CRARRV состоит из трех человек: командира, механика-водителя и грузчика-такелажника.

Фото производителя.
Фото производителя.

Внутри корпуса предусмотрены два дополнительных места для размещения либо экипажа эвакуируемого транспорта, либо членов ремонтной бригады. В качестве оружия самообороны CRARRV получил 7,62-мм пулемет и дымовые мортирки.

БРЭМ оснащена бульдозерным отвалом и краном с 4,9-метровой стрелой. Его грузоподъемность — до 6500 кг. То есть башню танка с ее помощью не снять, но можно заменить моторно-трансмиссионный модуль. Любопытно, что у CRARRV предусмотрена возможность возить с собой на специальном колесном прицепе, именуемом HMT, запасной двигатель для Challenger. Кроме того, для проведения полевого ремонта БРЭМ комплектуется сварочным аппаратом и специальным резаком для брони.

Помимо прочего оборудования, тут есть штатная буксировочная лебедка с тяговым усилием 50 тонн и полиспаст, с помощью которого тяговое усилие увеличивается до 98 тонн. Что позволяет выдернуть из грязи даже застрявший Challenger 2, используя в качестве упора в землю нож-отвал.

Фото производителя.
Фото производителя.

Известно, что уничтожение любой БРЭМ в ходе боевых действий для противника куда болезненней, чем потеря даже нескольких танков.

Поскольку «эвакуатор» позволяет через короткое время вернуть в строй любую мало поврежденную, но обездвиженную на поле боя машину.

Поскольку если ее там оставить, через непродолжительно время обязательно прилетит беспилотник и уничтожит ее уже безвозвратно. В этом смысле CRARRV для хохла имеет повышенную ценность. Особенно если учесть, что за время СВО российские войска сожгли уже немало дефицитных хохлятских БРЭМ разного типа.

Причем сразу несколько единиц в ходе «курской мясорубки». То есть свой CRARRV украинцы теперь будут беречь еще сильнее. Что дает некоторую надежду на его появление в неповрежденном состоянии в какой-нибудь коллекции захваченной российскими войсками натовской техники.

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