Крайне разнообразный по своему составу бронированный «зоопарк», имеющийся сегодня в распоряжении укронацистов, неумолимо тает под ударами российского оружия. Этот процесс особенно активизировался после вторжения бандеровцев в Курскую область. Очередным трофеем русских охотников на стальных «зверей» стал польский бронетранспортер KTO Rosomak.

Колесный бронированный транспортер «Росомаха» (Kołowy Transporter Ożarony Rosomak) выпускается с начала 2000-х оборонной промышленностью Польши. Это отнюдь не собственная разработка «пшеков», а производство по лицензии бронетранспортера AMV XC-360P, созданного финской компанией Patria. За годы выпуска «исходник» претерпел некоторые модернизации, но его суть осталась прежней.

Rosomak — типичная колесная бронемашина с четырехосным полноприводным шасси. Двигатель Scania D1 мощностью 490 л.с. расположен в передней части корпуса. Рядом с ним организовано рабочее место механика-водителя. Оператор вооружения (30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет) сидит в двухместной башне в центральной части корпуса.

В варианте оснащения Rosomak боевым дистанционно-управляемым модулем, рабочие места стрелка и командира находятся внутри корпуса БТР, под башней. В задней части бронемашины предусмотрены места для десанта — защищенные кресла для шести либо восьми бойцов. Их выход организован либо через задние распашные двери, либо через откидывающиеся люки в крыше десантного отделения.

Фото globallookpress.com

Корпус Rosomak сварной, из листов катаной броневой стали. Толщина — до восьми миллиметров. Поверх корпуса могут устанавливаться модули дополнительной брони — стальные и керамические. Изнутри «Росомаху» отделывают кевларовым «одеялом» для защиты от осколков.

Кроме того, на Украине на нее устанавливают противокумулятивные и противодроновые решетки. Производитель утверждает, что в лобовой проекции броня БТР выдерживает огонь из 30-мм автоматической пушки, а борта справляются лишь с 7,62-мм пулеметными пулями. Заявлено также, что экипаж и десант Rosomak не пострадают при взрыве под его колесами или днищем взрывного устройства с тротиловым эквивалентом до шести килограммов.

«Росомаха» крупнее своего российского конкурента — БТР-80. Длина польской машины — 8300 мм (БТР-80 — 7650 мм), высота — 2700 мм против 2400 мм у «россиянина». Вес Rosomak — 22 тонны, а БТР-80 — всего 13,6 тонны. Столь существенная разница объясняется большим количеством брони, которой оснащен «поляк». Однако в украинских условиях это не играет существенной роли.

Фото globallookpress.com

О пушечных дуэлях российских БТР и польских «Росомах» неизвестно ничего. Зато все точно знают, что основной урон боевая техника в зоне СВО несет от огня противотанковых ракетных комплексов, противотанковых мин и беспилотников-камикадзе.

Против этих средств поражения даже продвинутая броня Rosomak — ничто. Что наглядно было продемонстрировано в Курской области, для вторжения в которую хохол использовал в том числе и польские БТР. Как говорится: не бегай от дрона — умрешь уставшим...