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Бандеровцам опять отправили партию убогого британского бронированного старья

Прибалты сплавили хохлам безнадежно устаревшие БТР семейства CVR(T)

Под видом безвозмездной помощи ВСУ, латвийские вооруженные силы (уже смешно, не правда ли?) избавились от залежалого военного товара: партии некогда списанного британцами военного имущества — гусеничных бронетранспортеров семейства CVR(T).

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Автор
Максим Строкер

Изображение Бандеровцам опять отправили партию убогого британского бронированного старья

Техника эта, конечно, морально устарела еще к концу прошлого века, но ВСУ не до жиру: приходится «жрать что дают» и за неимением лучшего пользоваться тем, что подкидывают сим страны НАТО.

Точная номенклатура этой поставки не оглашается. Однако известно, что в период с 2012 по 2020 годы Латвия закупила у Британии порядка пары сотен БТР CVR(T). Тогда «шпротам» достались гусеничные бронетранспортеры FV107 Scimitar (разведывательно-дозорная машина), FV103 Spartan (транспорт пехоты), FV104 Samaritan (санитарная), FV105 Sultan (командно-штабная) и FV106 Samson (ремонтно-эвакуационная).

Вся «прелесть» ситуации в том, что уже в далеком теперь 2012 году бриты начали «впаривать» латышам за реальные евро технику, которую сами уже сняли с вооружения как полностью устаревшую морально. Ведь разработка платформы CVR(T) для легких гусеничных боевых машин в интересах британской армии компания Alvis начала еще в 1960-ых!

В 1967 был подписан контракт на производство ограниченной (30 единиц) опытной партии БТР. На вооружение машины семейства CVR(T) были официально приняты в 1970 году, то есть более полувека назад! Первыми в британской армии появились варианты Scorpion и Scimitar.

Фото производителя.
Фото производителя.

FV101 Scorpion — машина огневой поддержки пехоты. Вооружена 76-мм пушкой. Башня располагается в кормовой части, придавая аппарату в профильной проекции некоторое сходство с скорпионом, имеющим ядовитое жало в хвосте.

Разведывательно-дозорный FV107 Scimitar имеет точно такую же техническую базу и компоновку, но в башне вместо 76-мм орудия установлена 30-мм автоматическая пушка, спаренная с 7,62-мм пулеметом.

Габариты всех представителей семейства CVR(T) укладываются в размеры 4794х2235х2102 мм. Дорожный просвет — 356 мм. Боевой вес — около восьми тонн (в зависимости от модификации). Двигатель располагается в передней части бронекорпуса справа. Слева от него сидит механик-водитель. Командир машины и стрелок — в башне.

Изначально в качестве силового агрегата на CVR(T) использовался 4,2-литровый 195-сильный бензиновый карбюраторный мотор V6 Jaguar модели J.60. Любопытно, что его «гражданский» вариант развивал 260 л.с. Для армейских нужд (и армейского бензина) его дефорсировали, понизив степень сжатия.

В 1988 была запущена программа переоснащения семейства более экономичными дизелями Cummins BTA 5,9 — рядные шестицилиндровые шестилитровые движки мощностью 125 л.с.

Фото производителя.
Фото производителя.

CVR(T) разрабатывались как бронемашины, пригодные к авиатранспортировке. В связи с чем корпуса башни изготавливались из алюминиевой брони. Из открытых источников известно, что ее толщина составляет 20-60 мм.

Ее лобовая проекция выдерживает попадание 14,5-мм пулемета. Бока и корма защищают лишь от пуль легкого пехотного оружия и осколков снарядов вплоть до 105-мм калибра при подрыве на расстоянии не менее 30 метров.

Известно, что к 1996 году для нужд британской армии и экспорта было изготовлено в общей сложности порядка 3500 единиц CVR(T). Причем уже во время вторжения НАТО в Ирак, БТР этого семейства выглядели чемоданом без ручки для действующей армии. Единственной их действительно сильной стороной к тому моменту оставалась очень высокая проходимость по пересеченной местности. На марше же они не поспевали даже за тяжеленными танками Chelleger 2. А приборы наблюдения CVR(T) считались устаревшими даже на тот момент.

Помимо упомянутых выше FV101 Scorpion и FV107 Scimitar, на вооружение британских ВС стоял FV102 Striker — версия CVR(T), вооруженная противотанковыми управляемыми ракетами Swingfire и пулеметом калибра 7,62 мм. Кроме того, существует FV103 Spartan — маленький «недобронетранспортер», поскольку он не в состоянии перевезти полное отделение пехоты: в его кормовом «пассажирском отсеке» есть места лишь для четырех человек.

Фото производителя.
Фото производителя.

На базе CVR(T) выпускались и командно-штабные FV105 Sultan. Со стороны их легко отличить от собратьев по намного более высокой крыше — для обеспечения комфорта трем работникам штаба подразделения, а также радиста. Вооружение такого БТР — съемный 7,62-мм пулемет на сошке.

Еще более редкий вариант CVR(T) — безоружный медицинский FV104 Samaritan. Для британской армии их выпустили в количестве всего 50 единиц. Внешне он напоминает «ка-шэ-эм» Sultan. Помимо механика-водителя, в ТС размещаются двое медиков, один из которых — командир экипажа. Samaritan в состоянии перевезти либо трех пациентов на носилках, либо четверых сидячих раненных.

Ну и, наконец, FV106 Samson — ремонтно-эвакуационная машина. Фактически это Spartan, оснащенный тяговой лебедкой на корме. В реальных условиях толку от него немного: отбуксировать он может разве столь же, как и он, легковесного собрата по платформе CVR(T). Впрочем, хохлу, испытывающему серьезный дефицит техники, в особенности гусеничной, сейчас пригодится и «самсончик»: какая разница, на чем возить боеприпасы на передовую.

Таким образом, отправив на Украину эшелон-другой разномастных CVR(T), прибалты закрыли для себя вопрос утилизации устаревшей британской техники, укронацисты получили какое-то количество гусеничных повозок для осуществления логистики вблизи зоны боевого соприкосновения, а российские операторы БПЛА и противотанкисты — новую партию потенциальных мишеней, способных ярко, «алюминиево» полыхать на поле боя.

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