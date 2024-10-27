Бандеровцам опять отправили партию убогого британского бронированного старья

Под видом безвозмездной помощи ВСУ, латвийские вооруженные силы (уже смешно, не правда ли?) избавились от залежалого военного товара: партии некогда списанного британцами военного имущества — гусеничных бронетранспортеров семейства CVR(T).

Техника эта, конечно, морально устарела еще к концу прошлого века, но ВСУ не до жиру: приходится «жрать что дают» и за неимением лучшего пользоваться тем, что подкидывают сим страны НАТО.

Точная номенклатура этой поставки не оглашается. Однако известно, что в период с 2012 по 2020 годы Латвия закупила у Британии порядка пары сотен БТР CVR(T). Тогда «шпротам» достались гусеничные бронетранспортеры FV107 Scimitar (разведывательно-дозорная машина), FV103 Spartan (транспорт пехоты), FV104 Samaritan (санитарная), FV105 Sultan (командно-штабная) и FV106 Samson (ремонтно-эвакуационная).

Вся «прелесть» ситуации в том, что уже в далеком теперь 2012 году бриты начали «впаривать» латышам за реальные евро технику, которую сами уже сняли с вооружения как полностью устаревшую морально. Ведь разработка платформы CVR(T) для легких гусеничных боевых машин в интересах британской армии компания Alvis начала еще в 1960-ых!

В 1967 был подписан контракт на производство ограниченной (30 единиц) опытной партии БТР. На вооружение машины семейства CVR(T) были официально приняты в 1970 году, то есть более полувека назад! Первыми в британской армии появились варианты Scorpion и Scimitar.

Фото производителя.

FV101 Scorpion — машина огневой поддержки пехоты. Вооружена 76-мм пушкой. Башня располагается в кормовой части, придавая аппарату в профильной проекции некоторое сходство с скорпионом, имеющим ядовитое жало в хвосте.

Разведывательно-дозорный FV107 Scimitar имеет точно такую же техническую базу и компоновку, но в башне вместо 76-мм орудия установлена 30-мм автоматическая пушка, спаренная с 7,62-мм пулеметом.

Габариты всех представителей семейства CVR(T) укладываются в размеры 4794х2235х2102 мм. Дорожный просвет — 356 мм. Боевой вес — около восьми тонн (в зависимости от модификации). Двигатель располагается в передней части бронекорпуса справа. Слева от него сидит механик-водитель. Командир машины и стрелок — в башне.

Изначально в качестве силового агрегата на CVR(T) использовался 4,2-литровый 195-сильный бензиновый карбюраторный мотор V6 Jaguar модели J.60. Любопытно, что его «гражданский» вариант развивал 260 л.с. Для армейских нужд (и армейского бензина) его дефорсировали, понизив степень сжатия.

В 1988 была запущена программа переоснащения семейства более экономичными дизелями Cummins BTA 5,9 — рядные шестицилиндровые шестилитровые движки мощностью 125 л.с.

Фото производителя.

CVR(T) разрабатывались как бронемашины, пригодные к авиатранспортировке. В связи с чем корпуса башни изготавливались из алюминиевой брони. Из открытых источников известно, что ее толщина составляет 20-60 мм.

Ее лобовая проекция выдерживает попадание 14,5-мм пулемета. Бока и корма защищают лишь от пуль легкого пехотного оружия и осколков снарядов вплоть до 105-мм калибра при подрыве на расстоянии не менее 30 метров.

Известно, что к 1996 году для нужд британской армии и экспорта было изготовлено в общей сложности порядка 3500 единиц CVR(T). Причем уже во время вторжения НАТО в Ирак, БТР этого семейства выглядели чемоданом без ручки для действующей армии. Единственной их действительно сильной стороной к тому моменту оставалась очень высокая проходимость по пересеченной местности. На марше же они не поспевали даже за тяжеленными танками Chelleger 2. А приборы наблюдения CVR(T) считались устаревшими даже на тот момент.

Помимо упомянутых выше FV101 Scorpion и FV107 Scimitar, на вооружение британских ВС стоял FV102 Striker — версия CVR(T), вооруженная противотанковыми управляемыми ракетами Swingfire и пулеметом калибра 7,62 мм. Кроме того, существует FV103 Spartan — маленький «недобронетранспортер», поскольку он не в состоянии перевезти полное отделение пехоты: в его кормовом «пассажирском отсеке» есть места лишь для четырех человек.

Фото производителя.

На базе CVR(T) выпускались и командно-штабные FV105 Sultan. Со стороны их легко отличить от собратьев по намного более высокой крыше — для обеспечения комфорта трем работникам штаба подразделения, а также радиста. Вооружение такого БТР — съемный 7,62-мм пулемет на сошке.

Еще более редкий вариант CVR(T) — безоружный медицинский FV104 Samaritan. Для британской армии их выпустили в количестве всего 50 единиц. Внешне он напоминает «ка-шэ-эм» Sultan. Помимо механика-водителя, в ТС размещаются двое медиков, один из которых — командир экипажа. Samaritan в состоянии перевезти либо трех пациентов на носилках, либо четверых сидячих раненных.

Ну и, наконец, FV106 Samson — ремонтно-эвакуационная машина. Фактически это Spartan, оснащенный тяговой лебедкой на корме. В реальных условиях толку от него немного: отбуксировать он может разве столь же, как и он, легковесного собрата по платформе CVR(T). Впрочем, хохлу, испытывающему серьезный дефицит техники, в особенности гусеничной, сейчас пригодится и «самсончик»: какая разница, на чем возить боеприпасы на передовую.

Таким образом, отправив на Украину эшелон-другой разномастных CVR(T), прибалты закрыли для себя вопрос утилизации устаревшей британской техники, укронацисты получили какое-то количество гусеничных повозок для осуществления логистики вблизи зоны боевого соприкосновения, а российские операторы БПЛА и противотанкисты — новую партию потенциальных мишеней, способных ярко, «алюминиево» полыхать на поле боя.