Далеко не все образчики натовской боевой техники часто «светятся» в числе уничтоженных российскими войсками на Украине. Канадский БТР LAV 6.0 ACSV Super Bison до последнего времени также относился к этой группе машин — по причине своей малочисленности в руках ВСУ. Но недавнее появление крупной партии этих колесных броневиков в распоряжении бандеровцев обещает радикально изменить ситуацию.

На днях стало известно о передаче канадцами укронацистам первых экземпляров из партии в 50 единиц LAV 6.0 ACSV Super Bison. Канадский четырехосный БТР LAV 6.0 ACSV — довольно современное изделие.

В своем нынешнем виде он стоит на вооружении канадской армии с 2016 года. Заметим, что наименование Super Bison — медийное, а не официально-армейское его название. Десяток из переданных хохлу «Бизонов» изготовлены в санитарной модификации, а остальные в стандартной — для поддержки пехоты.

Еще в 2022 году канадцы подкинули ВСУ чуть около 40 штук таких аппаратов. Однако в сводках уничтоженной украинской техники они фигурировали редко. Даже в ходе «контрнаступа» лета 2023-его, когда «страна 404» бросила в бой на Запорожском направлении внушительный набор всевозможной «брони».

Возможно, дело в том, что машины семейства LAV 6.0 силуэтом и колесной формулой 8х8 сильно напоминают американские БТР Stryker, изрядное поголовье которых уже сгорело в ходе СВО. Между тем, Stryker и LAV 6.0 хотя формально и разные, но очень даже родственные машины, выпускаемые одной «конторой» компанией General Dynamics Land Systems.

Фото производителя.

Корпус «канадца» сварен из катаной броневой стали. Его габариты: 7,82х3,25х3,26 метра. Известно, что он во всех проекциях обеспечивает защиту от попаданий из 14,5-мм крупнокалиберного пулемета. А его лобовая броня, по некоторым данным, способна противостоять даже снарядам 30-мм автоматической пушки.

Днище LAV 6.0 имеет V-образный профиль, улучшающий защиту экипажа при подрыве на минах. Разные источники говорят о способности противостоять взрыву 8-10 кг тротилового эквивалента. Стандартный вес машины — чуть более 20 тонн. В случае оснащения ее противокомулятивными решетками и обвесом из накладной брони, масса превышает 28 тонн.

450-сильный дизельный мотор БТР расположен в передней части кузова справа. Он в состоянии разогнать броневик до 100 км/ч. Слева от двигателя организовано рабочее место механика-водителя. За его спиной размещаются стрелок и командир машины. В качестве вооружения используется 25-мм автоматическая пушка, спаренная с 7,62-мм пулеметом в поворотной башенке на крыше корпуса в средней его части.

Существует вариант оснащения 30-мм автоматической пушкой в необитаемом дистанционно управляемом башенном модуле. Однако хохлам, скорее всего, отправили стандартную комплектацию с 25-мм «бушмейстером», как на американских БМП M2 Bradley — ради унификации снабжения боеприпасами.

Фото производителя.

В кормовом отсеке на специальных «противовзрывных» креслах могут разместиться до восьми человек пехоты в полной экипировке. Их посадка-высадка идет через кормовую аппарель. Кроме того, к их услугам люки в крыше десантного отсека — для ведения огня из личного оружия или аварийного покидания машины.

На фоне систематического и непрекращающегося уничтожения бронетехники хохла российскими дронами и артиллерией, «канадский подгон» ВСУ достаточно крепких БТР LAV 6.0 можно считать очень к месту. Особенно это чувствуется на фоне десятков и сотен сожженных в Курской области машин хохла. Тем не менее, канадская техника в состоянии лишь оттянуть конец бандеровцев: жечь и LAV 6.0, и Stryker, и прочие Bradley с Marder-ами российские воины уже давно умеют.