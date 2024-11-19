Российские войска приняли на вооружение американский танк

Название танка М88А2 Hercules (Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift and Evacuation System) расшифровывается как «система для эвакуации и ремонта тяжелой боевой техники общего назначения». В российской армии такие аппараты называют БРЭМ — «боевая ремонтно-эвакуационная машина».

Собственно, из названия полнятен круг обязанностей этого танка: отбуксировать с поля боя обездвиженный танк, БМП/БТР, самоходную гаубицу, грузовик и т.п. в тыловой район или в расположение рембата. А еще с помощью БРЭМ можно также чинить боевые машины, поскольку он обычно оснащен подъемным краном.

С помощью которого за несколько часов вполне реально заменить вышедший из строя двигатель танка — прямо вблизи боевых позиций. Кроме того, некоторые разновидности предусматривают возможность перевозить несколько пассажиров-ремонтников помимо членов экипажа.

Фото globallookpress.com

Следует также заметить, что захват вражеской ремонтно-эвакуационной машины — событие довольно редкое. Их обычно всячески берегут и стараются в любой ситуации вывести из зоны досягаемости противника. Тем более, что речь в данном случае идет о боевой единице, которую укронацистам «подогнали» из самой Америки вместе с хвалеными M1A2 Abrams — специально для эвакуации последних с поля боя.

ВСУ под Авдеевкой были вынуждены бросить М88А2 Hercules, поскольку «янки» сломался и уже не мог своим ходом уйти из зоны наступления российских войск. А другого «эвакуатора», судя по всему, под рукой у хохла не оказалось. Удивительно, что он не сообразил перед отступлением сжечь брошенное имущество!

M88 ведет свою родословную от американского танка M60, который стоял на вооружении армии США с 1960-го по 1980-й. Собственно говоря, ее и создавали для работы с этими танками. При ее создании с М60 фактически сняли башню и установили на ее месте комплект гидравлического подъемного оборудования, а также оснастили мощной лебедкой. С тех пор машина подверглась нескольким модернизациям. Однако в основе ее все равно остается конструкция древнего М60.

Корпус M88 сварен из катанных бронелистов толщиной от 25-30 мм (корма) до 85-93 мм (лобовая часть). Таким, образом, «Геркулес» спокойно перенесет обстрел «в лоб» из 30-мм автоматической пушки. А с бортов и кормы он как следует защищен лишь от легкого стрелкового оружия и осколков.

Фото globallookpress.com

Доступ в «салон» происходит через двери в ее бортах. Механик-водитель и командир располагаются в передней части. За ними «живет» оператор крана (он же сварщик и ремонтник). В середине корпуса размещено инженерное оборудование. Ее корма, как и у прародителя М60, занята моторно-трансмиссионным отсеком.

Изначально сюда устанавливали кран-балку А-образной формы. Она поднимала до 23 тонн груза. Кроме того, БРЭМ оснащали лебедкой с тягой в 40 тонн, а также бульдозерным отвалом. Он нужен в первую очередь не для земляных работ, а чтобы упираться в землю, когда приходится с помощью лебедки вытаскивать обездвиженную технику — например из грязи или противотанкового рва.

В стандартную комплектацию входят также набор инструмента и сварочный аппарат. Оборонительное оружие здесь символическое — 7,62-мм пулемет да мортирки для создания дымовой завесы. Таким был исходный вариант M88 — образца 1961-го года.

Логично, что более чем через 60 лет службы его пришлось неоднократно улучшать. Как минимум потому, что сейчас он должен таскать не древние М60, а тяжелые М1 Abrams. По этой причине Украина получила современное поколение американских БРЭМ — M88A2 Hercules — образца середины 90-х прошлого века. Тут установлен более мощный дизельный двигатель — 1050 л.с. вместо 750 л.с.

Фото globallookpress.com

Под возросшую мощность пришлось переделывать и трансмиссию. Чтобы тягать из грязи тяжелые (более 60 тонн) М1, «Геркулес» оснащен мощной лебедкой, развивающей усилие до 63,5 тонн. Грузоподъемность крана увеличилась до 31 тонны — чтобы могла поднимать башню «Абрамса». Модернизация, включавшая усиление лобовой брони, сказалась на массе машины. «Украинские» M88A2 весят более 63,5 тонн.

Официально известно о поставках хохлу восьми «Геркулесов». При том, что в общей сложности M88A2 было выпущено порядка пары сотен. Не исключено, что по-тихому, без официального объявления, американцы завезли на Украину еще какое-то количество своих БРЭМ.

Дело в том, что натовские танки М1 Abrams и немецкие Leopard 2 — гораздо тяжелее имеющихся в распоряжении ВСУ Т-64, Т-72 и прочих танков «советского образца». Иными словами, имевшимся в распоряжении «советским» БРЭМ заниматься эвакуацией натовской техники затруднительно — они «заточены» под транспортировку более легких объектов.

Поэтому-то потери «Геркулесов» для ВСУ особенно неприятны, ведь они так зависимы от западной «брони». Между тем, появление трофейного M88A2 Hercules на вооружении российских военных ремонтников — событие очень приятное. Чем мощней эвакуатор, тем быстрее он доставит очередного стального «пациента» в руки ремонтников.