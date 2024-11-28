Смертельный тест-драйв: НАТО вооружает бандеровцев боевой машиной будущего

В ходе СВО украинским боевикам досталась незавидная роль «утилизаторов» на поле боя сотен единиц древней боевой техники НАТО. Параллельно их используют в качестве бесплатных испытателей на собственной шкуре новейших разработок НАТО в области вооружений. Очередной эпизод тестирования в реальны боевых условиях ждет хохлов с самой современной немецкой боевой машиной пехоты — Lynx.

Если кто не знал, гусеничная БМП Lynx («Рысь») — это, на самом деле, «пирожок с пылу с жару» немецкого ВПК. Его совсем недавно — в 2018 году — впервые официально представили публике. На вооружение Бундесвера машину официально приняли лишь в 2022-ом. А на днях гендиректор немецкого концерна Rheinmetall (производитель Lynx) Армин Паппергер выдает журналистам, до конца 2024 года ВСУ получат первую партию из 10 БМП Lynx KF41, якобы изготовленных где-то на Украине неким совместным немецко-украинским предприятием.

Однако как-то совсем удивительно слышать, что на территории «страны 404» каким-то чудесным способом «с нуля» быстренько зародилось, было запущено и уже начал во всю аж целый военный завод. Производящий совершенно нехарактерную для укроармии технику — по европейским, а не фактически «старосоветским» стандартам и технологическим процессам.

Бандеровцы даже древние Т-64 с БМП-2 и БТР 60 (80) умеют только чинить да модернизировать. А тут — внезапное производство новейшей немецкой БМП. В такие чудеса не позволяет верить элементарный здравый смысл. Вряд ли российская разведка не заметила создание целого нового промышленного производства.

Фото производителя.

И еще менее вероятно, что ему дали возможность безнаказанно запуститься — без прилетов «Искандеров» с «Геранями». Скорее всего, десяток БМП Lynx KF41 просто приехали с Rheinmetall, а про виртуальный украинский военный завод ляпнули для пущей важности или ради запутывания отечественной разведки.

Как видно из цифр в названии немецкого БТР, его масса составляет 41 тонну. При полном оснащении боеприпасами, топливом и восьмью десантниками-пехотинцами его боевой вес составляет порядка 44 тонн. Что, для справки, уже близко к весу российских основных танков типа Т-90.

Корпус Lynx KF41 сварен из катанной стальной брони и имеет классическую форму: «квадратная» коробка, передняя часть которой составлена из нескольких сильно скошенных листов. Габариты — 7,73х 3,6х 3,3 метра. На сталь брони штатно смонтированы блоки дополнительного усиления защиты, состоящие из керамических и композитных элементов.

«Брюхо» БМП имеет V‑образный профиль — как у броневиков класса MRAP. Это решение призвано защищать экипаж и десант, рассеивая по сторонам энергию взрыва под днищем. Производитель заявляет, что броня «Рыси» в состоянии противостоять 25-мм подкалиберным снарядам при стрельбе с 500 метров, а также подрыву 10-килограммовой мины под днищем.

Фото производителя.

Силовая установка расположена традиционно для современных БМП — в передней части корпуса. Lynx KF41 оснащена дизельным силовым агрегатом Liebherr, развивающим вполне «танковую» мощность — 1140 л.с. Трансмиссия — автоматическая, модели Allison X300.

Экипаж — три человека: механик-водитель, командир и оператор вооружения. Рабочее место мехвода — сразу за двигателем. Командир и стрелок располагаются за его спиной. Вооружение размещено в дистанционно-управляемой башне в средней части Lynx. Характерно, что конфигурация ее бронелистов выглядит куда причудливей, чем у основного корпуса.

Помимо вооружения, боевой модуль несет многочисленные приборы наблюдения и прицеливания. Основное оружие — 35-мм автоматическая пушка. Вспомогательное — спаренный с главным орудием 7,62-мм пулемет Rheinmetall RMG 7.62. Его конструкция, кстати, довольно любопытна.

Это, по сути, известный немецкий пулемет MG-3, но не с одним, а с тремя стволами. Его «фишка» в том, что в случае перегрева одного ствола на его место автоматически встает «запасной» и стрельба продолжается. А разогревшийся тем временем остывает. Кроме того, в конструкцию боевого модуля заложена возможность установки дополнительного вооружения: например, какого-нибудь противотанкового ракетного комплекса.

Фото производителя.

Кормовой отсек, традиционно для машин подобного класса, отдан под десантное отделение. Тут могут разместиться восемь пехотинцев в полном снаряжении. Для их посадки/высадки предназначен широкий люк в кормовой пластине корпуса.

Таким образом, в Lynx KF41 мы видим хорошо защищенную, оснащенную серьезным оружием новейшую БМП, которая может быть очень серьезным «аргументом» на поле современного боя. Но не стоит забывать, что сейчас главную угрозу для любой бронетехники в украинском конфликте несут всевозможные ударные дроны-камикадзе.

Они прекрасно справляются с уничтожением и серьезно защищенных танков любого происхождения, и обвешенных дополнительной защитой БМП, и просто гражданских пикапов с микроавтобусами, занятыми в прифронтовой логистике. Есть все основания полагать, что даже серьезная броня Lynx KF41 в случае чего не спасет его от дронов.

Короче говоря, если фрицы разрешат хохлу проверить своих «Рысей» в условиях реального боя, нет сомнений в том, что «кошек» начнут неизбежно жечь. А потом российские войска начнут вытаскивать их с поля боя. Что не может не порадовать уже российских оружейников. Lynx KF41 — это вам не древний Leopard 2: изучение новейшего немецкого БТР может дать массу любопытной информации российской «оборонке»!