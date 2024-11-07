Привет из СССР: бандеровцы привезли в Курскую область «атомную пушку»

Советская техника, десятилетия назад оказавшаяся в распоряжении ВСУ, продолжает служить укронацистам до сих пор. Не исключение — редкая и мощная советская самоходная гаубица 2С7 «Пион».

В свое время 203-мм гусеничная артиллерийская установка 2С7 «Пион» считалась самой мощной самоходной пушкой сухопутных войск в мире. Любопытно, что изначально ее создавали, в первую очередь, для стрельбы ядерными боеприпасами. Дело в том, что в 1960-х и российские, и натовские военные поняли, что им нужна гаубица «непосредственной ядерной поддержки».

Генералы сообразили, что в ходе обычных наземных войсковых операций запускать в противника стратегические ракеты с мощными ядерными зарядами — как-то не с руки. Им потребовалось ядерное оружие, способное решать тактические задачи. Оно должно было не стирать с лица земли целые мегаполисы, а выжигать отдельные узлы обороны противника, его штабы, стратегические мосты и т.п.

Вот под подобные задачи в 1967 году и началось проектирование советской «атомной гаубицы». В 1975-ом самоходку приняли на вооружение. Ее серийный выпуск стартовал в 1976-ом. За основу шасси боевой машины взяли «тележку» от танка Т-64А.

Фото МО РФ.

Разумеется, ее пришлось значительно удлинить, нарастив количество катков: длина корпуса машины равна 10,5 м (с пушкой в походном положении — 13,2 м). Ширина — 3,38 м, высота — 3 м. Двигатель «Пиону» также достался танковый — 700-сильный дизельный агрегат, с которым он может развивать скорость до 50 км/ч.

Корпус у 2С7 оригинальный, изготовленный из двухслойной брони. Противопульной, разумеется. Внешний контур выполнен из листов стали толщиной 13 мм, а внутренний — из 8 мм. Машина-то ведь предназначалась для действий в условиях ядерной войны и обязана была беречь экипаж еще и от проникающей радиации.

В передней части 46-тонного «Пиона» расположено отделение управления. Тут сидят три человека: механик-водитель, командир орудия и один из номеров расчета. За их спинами, во втором по ходу отсеке, размещены двигатель и трансмиссия самоходки. В третьем отсеке едут наводчик орудия и еще трое членов экипажа. Вместе с ними путешествует возимый боекомплект гаубицы — четыре выстрела и заряды к ним.

Кормовое отделение отведено под размещение пушки и сошника-опоры, который передает энергию отдачи орудия на грунт. Орудие 2С7 «Пион» открыто размещено «на крыше» — без башни. Поэтому перед стрельбой машину располагают вдоль линии ведения огня — ствол может поворачиваться от нее лишь на 15 градусов вправо или влево.

Фото МО РФ.

Калибр пушки, как уже говорилось выше — 203 мм, длина ее нарезного ствола 55,3 калибра. Вес снаряда — 110 килограммов! Дальность стрельбы стандартным осколочно-фугасным боеприпасом достигает 37,5 км. Основной боекомплект (40 выстрелов) ездит за «Пионом» на приданном ему грузовике.

В номенклатуру, помимо осколочно-фугасных, входят бетонобойные и кассетные боеприпасы. Ну и, конечно, ядерный снаряд мощностью порядка двух килотонн в тротиловом эквиваленте. Любопытно, что им реально стреляли всего один раз. Да и то, не из самого 2С7 «Пион», а из его пушки, стационарно установленной на полигоне в рамках ядерных испытаний.

Процесс заряжание орудия САУ происходит с помощью специального подъемного механизма, своего рода кран-балки, установленной справа от казенника пушки. Заряжающий управляет им с помощью специального пульта. Привод механизмов тут гидравлический. Но предусмотрена возможность использовать и ручной режим заряжания.

Как бы то ни было, но максимальна скорострельность «Пиона» — 2,5 выстрела в минуту. Переход машины из маршевого положения в боевое — пять минут. Не очень быстро, по меркам военных действий на Украине. Но с учетом внушительного калибра орудия это простительно.

Фото МО РФ.

Характерно, что 2С7 «Пион» крайне редко попадает в сводки уничтоженной техники хохла. Прежде всего потому, что после развала СССР на Украине их, видимо, осталось немного. А боеспособность к текущему моменту сохранило еще меньше самоходок. Что явно вынуждает хохла осторожничать с применением этого типа военного советского наследия.

С другой стороны, надо понимать, что «Пионы» выпускались на «Кировском заводе» в Ленинграде. То есть изготовить новые самоходки Украина в принципе не в состоянии. Кроме того, самое главное в любой пушке — ее ствол. Который в ходе эксплуатации неумолимо изнашивается. Чем сильнее он «разбит», тем сильнее падает точность и дальность стрельбы орудия.

Ставший некондиционным ствол починить невозможно. Его можно лишь заменить на новый. Производства стволов орудийных калибров на Украине нет и не предвидится. Тем более калибра 203 мм. Они даже для производства «как бы своих» самоходных колесных 155-мм гаубиц «Богдана» получают орудия из ФРГ. Все это говорит о том, что САУ «Пион» в руках хохла скоро превратятся в бесполезный металлолом — либо от рук российских артиллеристов или операторов БПЛА, либо полностью исчерпав ресурс ствола.