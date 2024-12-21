На Украине объявилась датская саперная «молотилка» с моторами Perkins

Судя по тому, как развиваются сейчас события в зоне СВО, в обозримом будущем ВСУ предстоит ликвидировать разве что собственные минные поля. Видимо, именно для этого НАТО подогнало хохлам специальную машину разминирования — Hydrema MCV 910.

Датская машиностроительная компания Hydrema — семейное предприятие, специализирующееся на производстве спецтехники: сочлененных самосвалов, погрузчиков, экскаваторов и прочего колесного, сугубо гражданского, транспорта. Однако есть в линейке компании и одна бронированная машина, специально спроектированная для оснащения инженерных войск.

Это — минный тральщик Hydrema MCV 910. Его первые экземпляры были изготовлены в 1996 году и применялись во многих горячих точках мира, включая Афганистан. Даже российское МЧС в начале 2000-х закупило один экземпляр — для разминирования территории Чечни.

Внешне Hydrema MCV 910 напоминает обычный двухосный седельный тягач, у которого сзади вместо прицепного устройства смонтирована некая конструкция, включающая массивный металлический щит и некий механизм с массой стальных цепей. О том, что это отнюдь не мирный агрегат, сразу же заявляет наличие брони у кабины водителя. Водитель-оператор у этого агрегата один, однако в кабине есть места еще для пары пассажиров.

Фото производителя.

По дорогам MCV 910 передвигается как обычное авто — кабиной вперед, а при разминировании движется задним ходом. Главное орудие тут — самая настоящая «молотилка», представляющая собой вращающуюся ось, на которой закреплены 72 цепи. Тральщик пятится по минному полю, ось крутится, цепи с огромной силой дубасят по земле, раскапывая и вынуждая детонировать противопехотные и противотанковые мины.

От взрывной волны и осколков колеса и агрегаты защищает массивный бронеэкран. Производитель заявляет, что его детище ликвидирует мины как на мягком грунте, так и находящиеся под твердым покрытием, например, под укатанной поверхностью гравийной дороги. Колеса тут, кстати, цельнорезиновые — проколы-пробоины им не страшны.

Кабину защищает противопульное и противоосколочное бронирование. Машина выдерживает подрыв 10-кг взрывного устройства под днищем. Если требуется обезвредить совсем уж опасное минное поле, оператор в этом деле может не участвовать. Для этого Hydrema MCV 910 оснащена системой автопилотирования.

После прохода тральщика по минному полю, за ним остается безопасный проход шириной 3,5 метра. Любопытно, что эта 18‑тонная машина оснащена сразу двумя турбодизелями Perkins 1006-6TW по 180 л.с. каждый. Один отвечает за приведение всего агрегата в движение, а другой — за вращение цепной «молотилки». Конструкция привода такова, что второй силовой агрегат может обеспечивать подвижность MCV 910 даже в случае выхода из строя первого движка.

Фото производителя.

Заметим, что на вооружении российских саперных подразделений стоит собственная машина разминирования: роботизированный комплекс «Уран».

Это такой беспилотный танк с цепной «молотилкой» спереди. Во-первых, он по определению безопасней для оператора, поскольку управляется исключительно дистанционно.

Во-вторых, он гусеничный, то есть обладает гораздо более высокой проходимостью. Мины же не только на ровной сухой дороге могут находиться. По влажному полю, предварительно вспаханному «молотилкой», колесная Hydrema далеко не уедет. В отличии от гусеничного конкурента.

Да и вообще, судя по последним событиям, ликвидировать взрывоопасные предметы в украинском черноземе придется не хохлам, а российским саперам. Поскольку огромные минные поля остаются именно после отступления ВСУ, а не наоборот.