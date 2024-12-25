Курские «цветочки»: САУ «Мальва» работает по украинским оккупантам

Колесные самоходные гаубицы в советской, а затем и в российской армии до последнего времени отсутствовали как класс. Однако СВО доказала их востребованность в современной войне.

Традиционно гаубичная артиллерия в нашей армии была представлена либо буксируемыми орудиями, либо гусеничными самоходками. На колесном шасси у нас традиционно строили ракетный установки. Можно, конечно, вспомнить советский автоматический миномет «Василек» калибра 82 мм, который выпускали в том числе на шасси ГАЗ-66. Но где гаубицы, и где ротный миномет...

А вот колесная гаубица 2С43 «Мальва» — один из самых свежих продуктов российской оборонки. Проект 152-мм орудия на колесном шасси возник еще в 2019 году, но работы над ним шли ни шатко ни валко. Резко заняться внедрением его в жизнь заставил опыт СВО. Точнее — широкое применение укронацистами в ходе конфликта колесных САУ.

Преимущественно натовских 155-миллиметровых — французского «Цезаря», чешской «Даны», шведского «Арчера», польского «Краба». Бандеровцы, кстати, тоже наловчились делась якобы собственную колесную гаубицу «Богдану» на импортном шасси, с использованием немецких стволов и прочих комплектующих. При этом там хватает и гусеничных образцов вроде американской М109 и немецкой PzH 2000.

Фото производителя.

Что ж, номенклатура колесных дальнобойных орудий в НАТО действительно широка. Причин тому несколько. Во-первых, колесные гаубицы дешевле классических гусеничных самоходок. И легче по весу. Это обстоятельство, как и «резиновый ход», позволяют спокойно использовать их на дорогах общего пользования. Ведь проход гусеничной техники по асфальту практически гарантирует смерть этого самого асфальта.

Поскольку в Европе очень развита сеть автодорог, нет особой необходимости преодолевать грязь на более проходимых гусеничных шасси, вполне достаточно колесных. Тем более, что последние могут развивать заметно большую максимальную скорость. Словом, для европейцев использование колесных шасси для дальнобойных орудий более чем оправдано.

А вот в России, пересеченной местности куда больше, чем дорог, и гусеницы представлялись куда более надежным решением. Да и устойчивость орудия при стрельбе они обеспечивают прекрасную. Однако украинская компания продемонстрировала, что и в условиях средней полосы и черноземов колесная артиллерия вполне справляется со своими задачами.

Да, по раскисшему полю такая САУ не пройдет. Но оно и не требуется: в зоне боевых действий на Украине хватает асфальтированных и крепких грунтовых дорог, по которым колесное орудие может прекрасно передвигаться. Причем гораздо быстрее гусеничной техники. Что становится критически важно в современных условиях боя — при огромном количестве вражеских разведывательных и ударных беспилотников над головой.

Фото производителя.

Отстрелялся по цели — и быстренько ходу с огневой позиции, пока не прилетело в ответ. В общем «Мальва» напрашивалась. И была принята на вооружение в 2023-ем году. А в 2024-ом, судя по всему, стала появляться в артиллерийских частях российской армии в заметных количествах. Вполне логично, что она принимает участие и в деле вышибания хохла из Курского приграничья.

САУ построена на четырехосном полноприводном шасси БАЗ- 6910-027. Машина весит 32 тонны. На самом деле это немного, поскольку гусеничный аналог «Мальвы», вооруженная точно таким же 152-мм орудием «Мста-С» весит 42 тонны. Колесная артустановка оснащена дизельным 470-сильным двигателем, благодаря которому может развивать до 80 км/ч по шоссе.

Кабина рассчитана на пятерых членов экипажа. Орудие смонтировано на корме кузова. При стрельбе оно с помощью специального механизма упирается в грунт. Между кабиной и орудием размещается до 30 выстрелов возимого боекомплекта. Хорошо натренированный расчет может выпустить до семи снарядов за минуту.

В том числе в режиме огневого налета. Это когда серия последовательно выпущенных орудием снарядов падает на цель одновременно — каждый по своей траектории. Максимальная дальность стрельбы «Мальвы» обычным снарядом — 24 км. По современным меркам маловато. Все это понимают, и наверняка сейчас в российских артиллерийских КБ идет активная разработка гаубицы нового поколения, стреляющей как минимум не хуже натовских 155-мм конкурентов — на 30 км и дальше.

Фото производителя.

Однако воевать нужно здесь и сейчас, тем оружием что есть в наличии. С этой задачей «Мальва» справляется с помощью активно-реактивных корректируемых снарядов «Краснополь». Эти боеприпасы летят на 40 км. И их наводят по лазерному лучу с беспилотников. Что позволяет поражать цель с первого же выстрела, не ввязываясь в длительные (и опасные) артиллерийские обстрелы противника обычными снарядами.