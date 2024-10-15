Только «цветочки»: на Украине испытывают алюминиевую самоходку «Лотос»

Реальные боевые действия — лучший из существующих способов проверки эффективности любой новой боевой машины или системы. Одна из таких — самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос» — проходит испытания в боях на Украине. Об этом недавно заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Напомним, что впервые прототип этого «цветочка» общественности продемонстрировала в 2017 году на форуме «Армия» компания «Центральным НИИ точного машиностроения». С тех пор машину (достаточно любопытный по своим возможностям аппарат), видимо, «допиливали» до устраивающих военных кондиций.

И для начала скажем, что в качестве основы конструкции ее шасси взята боевая машина десанта БМД-4. Силовая установка — оттуда же. Заметим, что в середине 2000-ых, когда была создана БМД-4, у ряда армейских деятелей и экспертов было много вопросов к целесообразности самого ее существования.

Дело в том, что корпус «четверки» (и ее модификации 4М) — алюминиевый. Он мало весит, обеспечивая технике аэромобильность, но имея при этом слабые защитные качества. Бронирование тут всего лишь противопульное, а вооружение — как у обычной БМП. Зато стоимость производства сопоставима с затратами на выпуск полноценного основного танка. Вот скептики и задавались вопросом: зачем нужна она — такая дорогая и слабозащищенная. Тем не менее, БМД-4М все же приняли на вооружение, хотя и в не особо массовом порядке.

Фото globallookpress.com

Зато позднее алюминиевая авиадесантная БМП стала платформой для установки на нее по-своему уникального артиллерийского орудия.

Правда, для этого корпус «исходника» пришлось удлинить примерно на метр — до семи метров. А вес вырос с примерно 14 тонн у БМД-4М до 18 тонн у «Лотоса». Двигатель — 450-сильный дизель. Подвеска — гидропневматическая. Все как у БМД-4М.

При этом самоходное орудие унаследовало способность машины-предка к плаванию и приспособленность к участию в аэромобильных операциях. Но основная «фишка» «Лотоса» — в его вооружении. Это 120-мм орудие, установленное в поворачивающейся на 360° башне. Оно тут гладкоствольное, с очень мощными противооткатными устройствами и выдающегося размера дульным тормозом. Углы возвышения ствола — от -4° до +80°.

Уникальность артсистемы в том, что она может стрелять и минометными снарядами, и стандартными артиллерийскими выстрелами, и даже служить пусковой установкой управляемых ракет! То есть по функционалу перед нами — пушка-гаубица-миномет. Может и на прямую наводку выйти, и с закрытых позиций закидывать противника снарядами.

Фото globallookpress.com

Процесс заряжания автоматизирован, что позволяет достигать скорострельности 6-8 выстрелов в минуту.

В открытых источниках проскакивала информация о способности 2С42 вести огонь в автоматическом режиме — когда экипаж находится на удалении от машины. Такая необходимость возникает в условиях сильного контрбатарейного противодействия противника.

Способность к «бесчеловечной» стрельбе говорит, помимо прочего, о наличии высокоавтоматизированной системы управления огнем, интегрированной с системой связи. Дальность стрельбы 120-мм орудия «Лотоса» — до 13 км. Кроме того, «Лотос» может стрелять новейшим активно-реактивным снарядом «Глиссада» на дальность до 25 км.

Разумеется, при этом сохранена способность пушки использовать все существующие стандартные 120-мм артиллерийские и минометные боеприпасы. При этом новые типы снарядов для «Лотоса» приближаются по своему могуществу к снарядам более мощных 152-мм орудий.

Фото globallookpress.com

Возимый боезапас новой самоходки — 40 выстрелов. Для справки скажем, что массово используемый сейчас в войсках предшественник «Лотоса» САУ «Нона-С» может иметь на борту не более 20 выстрелов.

Если 2С42 «Лотос» хорошо покажет себя на полях сражений СВО, у него есть все шансы стать массовым самоходным орудием, обеспечивающим поражение объектов противника на тактическую глубину — примерно до 10 км за линией боевого соприкосновения.