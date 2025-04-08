«Стрела-10»: почему комплекс ПВО полувековой давности эффективен по сей день

Портал «АвтоВзгляд» продолжает знакомить читателей с надежными образцами самодвижущейся военной техники России, зарекомендовавшими себя на фронтах СВО в качестве грозного оружия.

Советский и российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего действия «Стрела-10» (классификация НАТО — SA-13 Gopher), предназначенный для поражения на малых и средних высотах низколетящих воздушных целей, сегодня эффективно выполняет боевые задачи в реальных боевых условиях. И хотя его ранняя версия была принята на вооружение в далеком 1976 году, он и сегодня способен сбивать не только самолеты и вертолеты противника, но и весьма результативен и против «беспилотников».

Советский «родоначальник» «Стрелы» был разработан в Москве, в НИИ приборостроения, а неоднократную модернизацию проходил уже в Подмосковье — в КБ точного машиностроения (КБТМ, Коломна) и АО «НИИП» (Жуковский).

Базирование на модифицированном гусеничном шасси МТЛБ обеспечивает комплексу достаточную надежность, учитывая сравнительно небольшую тяжесть боевой платформы. Боевая масса машины — 12,3 т. Дизельный двигатель ЯМЗ-238В (240 л.с.) расположен в передней части. Подвеска — торсионная. По шоссе «Стрела-10» может развивать скорость до 60 км/ч. Экипаж — три человека.

Дальность обнаружения цели этим комплексом в зависимости от модификации может достигать 8 км. Его вооружение в ранних версиях — ракеты 9М37, в модернизированных — 9М333 (улучшенный вариант с большими дальностью и скоростью, а также с повышенной эффективностью против современных низколетящих целей, в том числе — БПЛА). К пуску постоянно готовы четыре ракеты, еще четыре — в запасе. Минимальная дальность поражения — 0,8 км, максимальная (для 9М333) — до 10 км. Высота поражения составляет широкий диапазон от 10 м до 3,5 км. Предельная скорость досягаемой для «Стрелы» цели — 700 м/с.

Фото globallookpress.com

Боеприпасы комплекса в ранних версиях наводились с ориентировкой на пассивное тепловое или ультрафиолетовое излучение (тепловая головка самонаведения отслеживала излучение двигателей воздушных целей).

В более поздних версиях используется радиокомандная система наведения с возможностью использования оптико-электронных и тепловизионных каналов для обнаружения и сопровождения целей.

Уже в 1989 году «Стрела-10М» обзавелась улучшенной помехозащищенностью, функцией цифровой обработки данных и новой ракетой 9М333. В дальнейшем, уже в современной России, система подвергалась неоднократной модернизации, в результате чего последующие версии получили не только более совершенную систему управления, но и совместимость с РЛС «Сосна», и более «продвинутую» степень автоматизации, и улучшенную помехозащищенность, и расширенный диапазон поражения целей.

— Изначально главное предназначение комплекса «Стрела-10М» — защита воинских колонн на марше, -замечает военный аналитик Виктор Литовкин. — Будучи снабжена гусеничным ходом, система способна действовать почти на любой местности. Может работать совместно с ЗПРК «Тунгуска» и различными ПЗРК, что делает ее более гибкой в применении в реальных боевых условиях. Активно применялась в Сирии, а сейчас используется в ходе спецоперации на Украине. Сохраняет актуальность благодаря своей простоте и надежности...

Фото globallookpress.com

У киевского режима, по оценке эксперта, теоретически тоже могут оставаться в наличии ранние версии этих комплексов, хотя надо помнить, что украинские власти после 1991 года массово распродавали имевшееся вооружение и боевую технику, которые достались им в наследство от Украинской ССР.

«Десоветизация ВПК» не прекратилась и после февраля 2022 года, несмотря на боевые действия. А модернизация «Стрелы-10» вообще проводилась только в России. Так что сопоставимых комплексов на базе «Стрелы» у окопавшегося на Украине неонацистского режима просто нет.

Что ж, несмотря на свой «зрелый» возраст, российский ЗРК «Стрела-10» остается в строю благодаря эффективности против широкого спектра угроз, включая самые современные низковысотные объекты. Модернизация превратила эту систему в современный автономный комплекс, способный работать в условиях высокой насыщенности прифронтовой зоны средствами РЭБ и воздушными целями.