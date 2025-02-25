«Языческий бог» на русской службе: почему «Тор-М1-2У» очень опасен для врага

Семейство мобильных комплексов ПВО «Тор» — мощное средство прикрытия войск с воздуха. Одна из успешно применяемых сегодня в зоне СВО версий этого ЗРК — М1-2У. Портал «АвтоВзгляд» ознакомился с характеристиками выдающейся боевой машины, а эксперт Дмитрий Корнев рассказал о ее уникальной роли в зоне боевых действий.

Одно из мощных российских средств поражения воздушных целей противника, которое эффективно действует в зоне СВО, это всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малого радиуса действия «Тор-М1-2У». На вооружении нашей армии он стоит с 2012 года, а в ходе боевых действий на Украине стал грозным врагом ВСУ. Чтобы достойно оценить его вклад в общий успех наших войск, достаточно заметить, что, например, на счету лишь одного такого расчета в распоряжении группировки «Восток» уже свыше ста уничтоженных объектов. И этот боевой счет постоянно растет.

ЗРК ближнего радиуса действия «Тор-М1-2У» предназначен для защиты войск и инфраструктуры от широкого спектра воздушных угроз. Одно из важнейших свойств этого средства ПВО — всепогодность. Комплекс оснащен системой фильтрации воздуха для защиты от пыли и заражения и приспособлен для эффективного отражения воздушных угроз в любых метеоусловиях, будь то дождь, снег, туман или пылевые бури (в том числе — при экстремальных температурам, от -50°C до +50°C).

К тому же он обладает высокой тактической мобильностью: гусеничное шасси позволяет быстро развертываться и перемещаться в боевых условиях. Все процессы «Тор-М1-2У» — от обнаружения цели до ее поражения — максимально автоматизированы. Экипаж — три человека (водитель, оператор и командир). А версия М1-2У — это глубокая модернизация советского предшественника — комплекса «Тор-М1», предназначенного для решения аналогичных боевых задач на уровне дивизионного звена и обладающего множеством тех же достоинств.

Фото globallookpress.com

При этом М1-2У получила целый ряд существенных доработок. Были повышены помехозащищенность и точность радиолокационной станции, усовершенствованы ЭВМ и ПО для одновременного сопровождения большего числа целей. А ракеты 9М338К с увеличенной дальностью и точностью сделали «Тор» в новой версии еще более опасным для противника. Время реакции «Тор-М1-2У» от обнаружения цели до пуска ракеты — менее 10 сек.

«Торы» версии М1-2У оснащаются дизельным многотопливным двигателем ЯМЗ-238 или дизельным восьмицилиндровым V-образным аналогом. Мощность мотора — в диапазоне 500-840 л.с., в зависимости от модификации шасси. Скорость передвижения по шоссе — до 65 км/ч, по бездорожью — до 35 км/ч. Запас хода — до 500 км.

Дальность поражения аппарпата достигает 16 км (у М1 — 12 км), высота поражения — от 10 м до 10 км. Время развертывания — менее 3 мин. Цели — самые разнообразные: самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы. Версия М1-2У способна одновременно сопровождать 48 целей, обстреливать — от двух до четырех. Боекомплект — восемь ракет в вертикальных пусковых контейнерах, способных запускаться в любом направлении.

— «Тор-М1-2У» — один из самых надежных тактических ЗРК в мире, — замечает автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. — Комплекс не просто сочетает мобильность, автоматизацию и высокую эффективность в ближнем бою. Хотя его аналогами формально можно считать любые войсковые мобильные ЗРК, достойных аналогов ни у ВСУ, ни у НАТО просто нет.

Фото globallookpress.com

Вообще, семейство «Тор», по замечанию эксперта, отлично тем, что может работать в порядках войск на неподготовленных площадках и по действительно широкой номенклатуре целей (включая не только вертолеты и самолеты, но и дроны, и управляемые бомбы, и баллистические ракеты малой дальности).

Дополнительное достоинство — совместимость с системами ПВО эшелонированной обороны. То есть во многом «Тор» может дополнять собой ЗРК средней дальности типа «Бук» и малой дальности типа «Панцирь».

«Тор-М1-2У» устойчив к радиоэлектронным помехам, но, как и любой другой ЗРК, уязвим в случае проведения спланированной атаки разнородными средствами в совокупности с РЭБ. Иными словами, может оказаться мишенью для целенаправленного комбинированного удара противника, поясняет Корнев.

Впрочем, это обстоятельство лишь подчеркивает опасность «Тора» для вражеских атак. И судя по тому, как эффективно действуют эти ЗРК в зоне СВО, они сами — под надежным прикрытием наших войск. А разработчик этого супероружия концерн «Алмаз-Антей» постоянно модернизирует семейство «Торов», усиливая все новыми возможностями.