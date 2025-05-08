«Танки Победы» против «Пантер»: кто же одержал верх под Прохоровкой

В канун 80-летия Великой Победы портал «АвтоВзгляд» обратился к одной из героических страниц истории Отечества — танковому сражению под Прохоровкой, в ходе которого советские войска, понеся большие потери, все равно смогли выстоять и победить.

Драматические события, развернувшиеся в Курской области в августе прошлого года, а нынешней весной воплотившиеся в разгром в этом регионе России мощной группировки ВСУ, невольно вызвали у многих ассоциацию с событиями более чем 80-летней давности. Тогда, летом 1943 года, на Курской дуге германское командование пыталось провести операцию «Цитадель». Это была последняя попытка крупномасштабного наступления немецких войск на Восточном фронте.

Правда, специфика боевых действий, которые велись тогда, все же отличалась от сегодняшних реалий. А самым знаковым событием всей Курской битвы, длившейся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стало грандиозное танковое сражение неподалеку от станции Прохоровка, произошедшее 12 июля. Оно сопровождалось встречным движением стальных потоков советской и германской техники, которые столкнулись на поле боя фактически лоб в лоб. Грандиозные масштабы и итоги этой схватки позволяют считать ее ключевым эпизодом Курской битвы и одним из важнейших событий всей летней кампании 1943 года.

Интересно, что до сих пор в разных источниках называются различные цифры, характеризующие количественный состав сторон на момент начала сражения, а также понесенные потери. Дело порой доходит и до того, что некоторые немецкие авторы явно стараются «взять реванш» за поражение Третьего рейха на страницах печатных и электронных изданий, занижая потери Германии под Прохоровкой в десятки раз.

Фото: globallookpress.com

Известно, что с советской стороны в сражении приняла участие 5-я гвардейская танковая армия, которой командовал генерал-лейтенант Павел Ротмистров. В его распоряжении было, по усредненным оценкам, около 800 танков, преимущественно Т-34-76 и Т-70, а задача состояла в том, чтобы любой ценой остановить пробивший две линии советской обороны вражеский бронированный кулак — около 400 танков и САУ 2-го танкового корпуса СС группы «Кемпф».

Солидное, на первый взгляд, количественное превосходство армии Ротмистрова было в значительной мере нивелировано целым рядом факторов. Прежде всего — наличием в немецких рядах существенной доли новейших машин, «Тигров» и «Пантер», сильно превосходивших советские по своим характеристикам. Более высокая дальность стрельбы их орудий позволила нанести мощный урон наступавшим Т-34, многие из которых вышли из боя еще до того, как смогли открыть ответный огонь. Только на ближних дистанциях советские машины могли эффективно поражать борта немецких. Про легкие Т-70 и говорить не приходится: по броне и огневым возможностям они были слишком слабы.

Не обошлось, увы, без ряда тактических просчетов в действиях советской стороны, в результате которых 11 июля был утрачен плацдарм для развертывания танков Ротмистрова. А уже утром следующего дня силы трех корпусов были вынуждены наступать в узкой полосе между рекой Псел и железной дорогой, чтобы атаковать в лоб хорошо укрепленную немецкую линию обороны, насыщенную танками, артиллерией, штурмовыми орудиями, истребителями танков и тяжелыми минометами.

Фото: globallookpress.com

По данным Российского военно-исторического общества (РВИО), Красная армия потеряла по итогам схватки примерно 500 танков из 800 (около 60% своей группировки), тогда как немцы лишились около 300 танков из 400 (то есть 75%). Иными словами, советские войска утратили заметно больше машин, чем противник. Но необходимо учесть, что они наступали на достаточно мощную оборону врага. Кроме того, для фашистов потери явно оказались гораздо более чувствительными.

По итогам прохоровского сражения было фактически остановлено наступление войск СС и вермахта. И хотя после боя немецкие части остались на своих позициях, нанеся большой урон Красной Армии, а советские войска отошли, собственные резервы Германии были истощены. Уже 16 июля враг начал отход, а 23 июля Красная армия перешла в контрнаступление. То есть жертва советского танкиста, принесенная под Прохоровкой, была не напрасной. А техническое превосходство вражеских машин не повлияло на итог Курской битвы, ставшей поворотным событием в Великой Отечественной войне.

В наши дни на Западе вообще и в Германии в частности предпринимаются усиленные попытки принизить подвиг советского воина-освободителя, а зачастую — вовсе облить его грязью. И одним из героических эпизодов, который находится в прицеле недругов России, является именно сражение на Прохоровском поле — одном из трех полей русской ратной славы (вместе с Куликовым и Бородинским).