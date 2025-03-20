ЗРК «Оса-АКМ» некогда считался одним из самых успешных образцов военной техники в своем классе. И вот бандеровцы на свой лад переделали этот зенитный комплекс и используют его в зоне СВО с сомнительным успехом.

Уже примерно год, как в Сети начали бродить фотографии чуда украинской конструкторской мысли: «франкенштейн» из ЗРК «Оса-АКМ», приспособленного к запуску авиационных ракет Р-73. Некоторые военные эксперты (преимущественно украинские и западные) расписывали в СМИ достоинства этого причудливого плода незалежной военно-промышленной смекалки.

А на днях в военкоровских «телеграммах» засветилась именно такая «Оса» в уже обугленном виде с позирующим ее фоне российским солдатом. Судя по всему, хохлы расположили свой зенитный комплекс относительно недалеко от линии фронта, в пределах досягаемости наших ударных дронов. Один из которых, видимо, и поставил точку в причудливой судьбе пожилой боевой машины.

На вооружение советской армии ЗРК «Оса» принли в 1971 году. И он стал чуть ли ни первым в мире зенитно-ракетным комплексом, у которого и радиолокационное оборудование, и пусковая установка были смонтированы на общем шасси. Причем шасси плавающем! В качестве такового использовали специально спроектированный БАЗ-5937 с колесной формулой 6х6.

Фото globallookpress.com

Длина его корпуса — 9140 мм, ширина — 2750 мм, высота (с антенной радара в походном положении) — 4200 мм. Вес «Осы» — 18 тонн. В движение машину приводит 300-сильный двигатель. По грунтовке она может развивать до 36 км/ч, по шоссе — до 80 км/ч, а на плаву — до 10 км/ч, благодаря наличию водометного движителя.

В качестве базы комплекса используется, повторим, плавающее шасси высокой проходимости, на котором установлен быстроходный дизельный двигатель мощностью 200,6 кВт (300 л.с.). Трансмиссия выполнена по бортовой схеме. Широкопрофильные шины имеют устройство регулирования давления. Экипаж — пять человек. В пусковой установке находилось две ракеты без транспортно-пусковых контейнеров (ТПК). Машина могла следить за небом, обнаруживая цели даже на ходу. Для пуска ракеты по цели приходилось делать короткую остановку.

Изначально, в процессе проектирования, главной задачей «Осы» считалась борьба со сверхзвуковыми реактивными ударными самолетами НАТО. При скоростях целей до 420 м/с, ЗРК мог их уничтожать на расстояниях не более семи км. Но к моменту массового оснащения армии этими аппаратами оказалось, что вертолеты, летающие на сверхмалых высотах, превратились в серьезнейшую угрозу любой наземной технике.

Страны НАТО массово взяли на вооружение, помимо прочего, метод стрельбы противотанковыми управляемыми ракетами с вертолетов методом «подскока». При этом вертолет находится на земле с запущенным двигателем, скрываясь от противника за складками местности, лесом или иной преградой. В нужный момент он быстро и невысоко поднимается над землей, запускает ракету, например, по танку, и так же быстро вновь скрывается из виду (и с прицелов) противника.

Фото МО РФ.

Для борьбы с подобными целями и реактивными самолетами, которые тоже научились к тому времени воевать на сверхмалых высотах, «Осу» пришлось несколько раз модернизировать. Финальный вариант приняли на вооружение в 1980 году. Его оснастили шестью ракетами в ТПК и научили уничтожать даже сидящие на земле вертолеты с вращающимися лопастями на дальности до 6000 метров. Цель, летящую на высоте 12 км над землей, модернизированная «Оса-АКМ» могла сбить на дальности до 15 км.

Ракета, применяемая в ЗРК, не имеет имени собственного, ее обозначение — 9М33 и модификации. Это реактивный снаряд длиной более трех метров, весом 128-170 кг (в зависимости от поколения), из которых на боевую часть в последних модификациях приходится 40 кг. Ракета наводится на цель по радио-, либо резервному оптическому каналу. Последняя «Оса-АКМ» была выпущена аж в 1989 году. Последние боеприпасы для нее — примерно тогда же.

Какая-то часть парка советских «Ос» с боезапасом при развале СССР досталась Украине. Уже к началу СВО все мыслимые сроки хранения и эксплуатации ракет типа 9М33 истекли. Тем не менее, хохлы какую-то часть своих «Ос» привели в рабочее состояние и, используя советский боезапас к ним, боролись с российскими крылатыми ракетами и беспилотниками.

Надо полагать, что не позднее конца 2023-го свои 9М33 наш враг израсходовал полностью. Встал вопрос: чем стрелять из имеющихся «Оса-АКМ»? Выяснилось, что СССР оставил хохлу немалый запас советских авиационных ракет «воздух-воздух» малой дальности Р-73. Она была принята на вооружение ВВС СССР в 1983 году. Ею оснащались истребители МиГ-29, Су-27, а также более стары МиГ-21 и МиГ-23 после соответствующей модернизации. Хохол подумал и решил скрестить «Осу-АКМ» с ракетами Р-73 — чтобы добро не пропадало, так сказать.

Фото globallookpress.com

Вивисекция заключалась в установке двух авиационных пусковых устройств на «Осу» и их аппаратную интеграцию с оборудованием машины. Максимальный радиус действия Р-73 — 30 км. Но это при запуске с летящего истребителя. При наземном старте ее максимальная дальность не превышает 13 км. Зато имеет ИК-головку самонаведения. То есть оператору не нужно сопровождать ее полет до самой цели.

Пропагандисты укронацистов в свое время очень радовались этому обстоятельству. Мол, после запуска из «Осы», Р-73 сама найдет и поразит цель, а машина может тем временем сменить позицию и не пострадать от огня «клятых москалей». Реальность же такова, что моторчик внутреннего сгорания российского беспилотника типа «Герань» выделяет отнюдь не столько тепла, как двигатель истребителя, на которое рассчитана Р-73.

То есть если ее и можно использовать для противодействия российским ударам по хохлятским целям, то только по крылатым ракетам. Да и то — с оговорками. Поскольку российские снаряды этого типа уже давным-давно умеют отстреливать ложные цели — так называемые тепловые ловушки, как и полноценные самолеты-вертолеты. По-видимому, справиться с российским беспилотным оружием у гибрида «Осы» и правда не получилось.

Вот и решили бандеровцы попробовать своего «зенитного франкенштейна» против российской пилотируемой авиации, которая разносит управляемыми планирующими бомбами их укрепления. А для этого приходится пододвигать свои ЗРК как можно ближе к линии фронта. Где очередную «Осу-АКМ» приметил и ликвидировал российский оператор ударного дрона.