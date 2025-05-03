По итогу «курской отступательной операции ВСУ» в руках российских войск оказалось внушительное количество трофейной натовской техники. Часть бывших бандеровских боевых машин, как оказалось, наши привели в порядок и используют против бывших владельцев. В частности — как минимум одну американскую БМП Bradley.

На днях по федеральным каналам промелькнул материл, наглядно продемонстрировавший, что отобранная у врага боевая техника может отлично служить в российской армии. Так, американская боевая машина пехоты M2A2 ODS-SA Bradley эксплуатируется бойцами 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Первые экземпляры М2 Bradley появились на вооружении армии США в самом конце 1970-х. С тех пор БМП подвергалась регулярным модернизациям. В 2012 году начался выпуск Bradley в исполнении М2А2 ODS SA. В нем американская компания BAE Systems учла опыт применения аппарата в ходе иракской компании НАТО. При этом принципиально его компоновка не менялась. Основной упор делался на повышение защищенности экипажа и удобства эксплуатации.

Согласно открытым источникам, США отправили на Украину 186 M2A2 Bradley. Сколько их на самом деле воюет против российских войск знают только сами янки, хохлы и, возможно, наша разведка. Потери хохла БМП этого типа на данный момент оцениваются на уровне «более 100 единиц». И как минимум одна из таких потерь воюет против своих бывших хозяев.

Фото globallookpress.com

Габариты M2A2 ODS-SA — 6560х3600х2960 мм. Боевая масса — 33 тонны. Корпус выполнен из алюминиевой брони, усиленной стальными пластинам и блоками динамической защиты. Конструкция успешно противостоит старым снарядам типа ЗУБР6 от 30-мм автоматической пушки 2А42 и кумулятивным гранатометным выстрелам типа ПГ-9ВС.

Дно тут дополнительно усилено парой бронелистов — алюминиевым и стальным, а также специальным ковриком из полимера. Последний призван улавливать вторичные осколки брони, возникающие при взрыве мины под БТР.

Моторно-трансмиссионное отделение расположено впереди справа. Левее него находится рабочее место механика-водителя. БМП приводится в движение дизельным V8 Cummins VTA903-T680 мощностью 600 л.с. В трансмиссии применен четырехступенчатый «автомат». Для управления гусеничной Bradley используется специальный штурвал, а не рычаги.

За спиной водителя — боевой отделение с поворотной двухместной башней на крыше (смещена относительно продольной оси к правому борту), где сидят стрелок и командир бронетранспортера. В их распоряжении приборы наблюдения и прицеливания, обеспечивающие хорошую обзорность как днем, так и ночью на расстоянии до восьми км.

Фото globallookpress.com

Основное оружие здесь — 25-мм автоматическая пушка Bushmaster. Вспомогательное — также размещенный в башне 7,62-мм пулемет М240С. Дополнительное — противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW. Его пусковая установка пристроена к левому борту башни.

Десантный отсек размещен в кормовой части и вмещает до семи пехотинцев, размещающихся на специальных амортизационных креслах (снижающих воздействие от взрыва мины) вдоль бортов.

Из отделения десанта можно свободно перемещаться в боевое, а затем и на водительское место. Для посадки-высадки десанта в корме БМП установлена откидная аппарель. В которой, на всякий случай, предусмотрена еще и распашная дверь.

То, что российские солдаты используют для решения боевых задач американскую Bradley M2A2 ODS-SA, отбитую у хохла — довольно показательно. Это косвенно свидетельствует о том, что расходников и запчастей для обслуживания и текущего ремонта всех систем «американца» у ее российских эксплуатантов явно хватает.

Фото globallookpress.com

Как, видимо, и боекомплекта к 25-мм автоматической пушке. Добыть все это доблестные российские солдаты на передовой могут лишь одним способом — отобрав у противника.

Что, в том числе, говорит и о внушительном количестве отбитых нашими войсками на данный момент у укронацистов экземпляров «Брэдли».