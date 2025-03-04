Такая «корова» нужна самому: ВСУ не достался ценный шведский танк

Пожалуй, лишь специалист в области бронетанковой технике сразу поймет, о чем идет речь, увидев обозначение Bgbv 120. Эта машина, которая с самого начала украинских событий была крайне востребована бандеровцами. Но так и не попала в их руки.

Bärgningsbandvagn 120, сокращенно Bgbv 120, это танк-эвакуатор, стоящий на вооружении шведской армии. За время украинского конфликта страны НАТО отправили ВСУ тысячи единиц разнообразной боевой бронетехники. На их фоне объемы поставок машин типа Bgbv выглядят более чем скромно. Хотя, как известно, именно от них во многом зависят итоговые объемы потерь боевой техники.

Большое количество относительно тяжелых танков Leopard 2 и Abrams M1 подвигло американцев и немцев отправить укронацистам собственные танковые эвакуаторы, способные управляться с обездвиженными машинами массой свыше 60 тонн. Поскольку имевшиеся в распоряжении ВСУ еще с советских времен аналоги изначально сконструированы для буксировки традиционно более легких отечественных танков.

Существенный дефицит у хохла бронеэвакуаторов косвенно подтверждается обильно встречающимися на просторах соцсетей кадрами ударов российских дронов-камикадзе по оставленной экипажами бронетехнике ВСУ. Иначе говоря, шведские Bgbv 120 явно пригодились бы противнику. И наверняка хохол просил скандинавов о таких поставках. Но те не дали и, судя по всему, уже не дадут.

Фото производителя.

Разработка Bgbv 120 стартовала еще в 1980-ых годах, когда армии НАТО (в том числе и шведы) массово пересаживались на первые модификации немецких танков Leopard 2. Шасси этой машины стало базой для опытных, а затем и серийных экземпляров танков-эвакуаторов Bergepanzer 3 Bueffel.

Шведы заказали себе партию таких машин только в 1999 году — чтобы укомплектовать свои механизированные подразделения, вооруженные танками Strv 121/122 — модернизированными на скандинавский лад немецкими Leopard 2A5. В итоге в Швецию с завода MaK Systemgesellschaft в Киле отправились 14 единиц Bärgningsbandvagn 120.

Эта машина, будучи построена на базе Leopard 2, имеет кое-какие компоновочные отличия от своего боевого «родственничка». Причем они сводятся не только к отсутствию башни с пушкой и наличию тягового и подъемного оборудования. Экипаж Bgbv 120, состоящий из трех человек, размещен в его корпусе не симметрично относительно продольной оси машины.

И мехвод (по совместительству — крановщик и оператор лебедки), и командир (он же стрелок-пулеметчик), и такелажник располагаются в левой передней половине бронекорпуса. Их отсек дополнительно защищен специальными матами из стекловолокна, призванными защитить людей от вторичных осколков от попадания снаряда по броне машины.

Фото производителя.

Правая передняя и средняя часть внутреннего пространства отдана Bgbv 120 под установку кранового и тягового оборудования. Двигатель размещен классически — в корме. Это 12-цилиндровый дизель MTU мощностью 1500 л.с. И кран, и обе лебедки, и нож-отвал в передней части корпуса эвакуатора приводятся в действие гидравликой.

Стрела крановой установки размещена впереди справа на крыше корпуса эвакуатора. Она может поворачиваться на 135º вправо и влево от направления прямо по курсу Bgbv 120. Ее грузоподъемность достигает 30 тонн, что обеспечивает возможность демонтажа даже башни Leopard 2.

Кроме того, с помощью этого крана команда ремонтников в состоянии поменять мотор этого танка в полевых условиях за 35 минут. Для перевозки запасного двигателя на крыше кормового отсека Bgbv 120 предусмотрены специальные крепления. В передней части бронеэвакуатора размещена главная лебедка со 140 метрами троса.

Сама по себе она развивает до 35 тонн тягового усилия. Применение штатной системы блоков позволяет поднять эту величину до 97 тонн. Также, повторим, у машины имеется нож-отвал, используемый для упора в грунт в процессе вытаскивания застрявшей техники. Кроме того, Bgbv 120 оснащен вспомогательной лебедкой с тяговым усилием до 850 кг (длина троса 230 м).

Фото производителя.

Кроме того, в задней части Bgbv 120 установлен дистанционно управляемый буксировочный крюк. Оператор может, не покидая машины, подцепить поврежденную технику для дальнейшей буксировки. Для самозащиты танк-эвакуатор оснащен штатным 7,62-мм пулеметом. Предусмотрена возможность заменить его на крупнокалиберный пулемет или гранатомет.

Как видим, Bgbv 120 становится крайне полезной штуковиной, когда у тебя на руках изрядное количество подбитой «брони», которую можно восстановить в тылу. И потому шведы, несмотря на всю свою солидарность с Украиной, и не подумали расстаться даже с частью своих Bärgningsbandvagn 120. Самим мало, чтобы делиться с хохлом!