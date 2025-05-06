Корейские Hwasong-11Ga: как они могли воевать под Курском

Признание факта участия в операциях против боевиков в Курской области контингента из КНДР усилило слухи о том, что ВС РФ активно используют, в том числе, северокорейские баллистические ракеты. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему не так просто установить факт ударов «Хвасонами» по ВСУ.

В конце апреля Россия официально признала участие военных КНДР в боевых действиях в курском приграничье. В связи с этим в очередной раз вспоминаются появлявшиеся ранее спекуляции о том, что на поле боя якобы активно применяется тяжелая северокорейская техника. В частности, сообщалось про самоходную артиллерийскую установку Koksan. И не только про нее. Так, в зарубежной прессе еще в конце 2023 года появились публикации о возможных поставках российской армии оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) производства КНДР — Hwasong-11Ga (известных также как KN-23).

Эта система, представленная впервые в 2023 году, предназначена для пусков твердотопливных тактических баллистических ракет, которые считаются дальнейшим развитием семейства KN предыдущих поколений и напоминают российские «Искандер-М». На Западе даже придумали для них прозвище Kimskander («Кимскандер»).

Дальность полета ракет неизвестна, но, по разным оценкам, составляет от 400 до 900 км. Круговое вероятное отклонение — примерно 50-100 м. Hwasong-11Ga могут маневрировать на траектории, что затрудняет их перехват. Официальный Пхеньян утверждает, что они способны нести тактический ядерный заряд.

А вообще, КНДР держит в секрете многие подробности, касающиеся передовых образцов ее ВПК, и Hwasong-11Ga в этом смысле — не исключение. Известно, что основная платформа для этих комплексов — автомобильное колесное шасси повышенной проходимости (два варианта — 8x8 и 6x6). Именно на нем транспортируются две ракеты KN-23 в базовой версии.

Фото: globallookpress.com

Силовая установка — дизельный двигатель мощностью около 500 л. с. Платформа, предположительно, оснащена системой подавления GPS и радиолокационного наведения противника. Экипаж расчета — три-пять человек. Кабина, вероятно, имеет легкое бронирование для защиты от осколков и мелкокалиберного оружия.

Утверждения о том, что ВС РФ действительно применяли Hwasong-11Ga против ВСУ, официально не подтверждены. Отсюда — популярная версия о том, что вместо них по боевикам киевского режима запускались именно «Искандеры», сильно схожие с KN-23. Эксперты, которых расспросил об этой системе портал «АвтоВзгляд», затрудняются дать однозначные характеристики мобильной платформе, на которой транспортируются Hwasong-11GA. Но если исходить из допущения, что ее параметры идентичны тем, что присущи «Искандеру», то можно однозначно утверждать следующее.

Такая самоходная пусковая установка с колесной формулой 8x8 должна иметь грузоподъемность около 25 т и развивать скорость по шоссе примерно до 70 км/ч, а также быть способной преодолевать любое бездорожье и небольшие водные преграды. Запас хода, если, опять же, ориентироваться на параметры «Искандера», вполне может достигать 1 000 км. Общее время развертывания не должно превышать 30 мин, а интервал между пусками — 1 мин.

Если же судить о вероятно разрушительной мощи самих ракет Hwasong-11GA, опираясь на опыт применения «Искандеров», то достаточно вспомнить недавний эпизод, в ходе которого российская боеголовка «накрыла» гостиницу в Кривом Роге, где разместились иностранные наемники. Точное попадание и стопроцентный результат. Так или иначе, применяются Россией баллистические комплексы производства КНДР или свои собственные — итог для киевского режима всегда один.