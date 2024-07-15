Эпичный «бадабум»: как российский комплекс «Искандер» выкашивает технику ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» в полной мере превратился в «длинную руку» российского командования для ударов по особо ценным военным целям укронацистов. Масштаб проблемы, которые он все чаще создает для ВСУ, стал виден даже из-за океана.

В свое время из-за ОТРК «Искандер» США в одностороннем порядке вышли из договора с Россией об ограничении ракет средней и малой дальности. Янки считали, что он может наносить удары на расстояния свыше заявленных производителем 500 километров. Может быть, и может — это российская военная тайна. Ирония ситуации в том, что на Украине он сейчас бьет на меньшие дистанции, а наносит при этом крайне болезненный реальный урон — в том числе и американской военной технике.

На днях американское издание Military Watch magazin обратило внимание на последний эпизод из уже внушительного «украинского» послужного списка «Искандера». Надо сказать, что в условиях этого театра боевых действий он, как правило, применяется в модификации «Искандер-М», то есть оснащенный не крылатыми ракетами, а баллистическими.

Так вот, американцы впечатлились ударом этого ракетного комплекса по железнодорожному составу с военной техникой в украинском селе Буды Харьковской области. Характерно, что за происходящим на земле совершенно спокойно наблюдал российский беспилотник.

На кадрах, снятых этой «птичкой», видно, как по составу прилетает кассетный боеприпас «Искандер-М». Сразу же загорается несколько автомобилей, не дождавшихся разгрузки. Сколько техники и людей было выведено из строя осколками помимо них, оценить уже не представляется возможным.

Фото Минобороны РФ

Практика показывает: человеку остаться невредимым в зоне поражения «кассетником» довольно сложно. Единственный шанс — моментально среагировать на звук взрыва в небе над головой (с его помощью разбрасываются по округе суббоеприпасы), упав на землю, а лучше — в окоп. Только в этом случае множество осколков от взрывов «кассет» пролетят над тобой. Как мы понимаем, техника, находящаяся на железнодорожных платформах, «спрыгнуть в траншею» не в состоянии, а потому получает полную «дозу» осколков.

Возвращаясь к прилету ракеты «Искандер-М» по железнодорожной станции «Буды» отметим, что через час после первого боеприпаса в ту же точку отправилась еще одна кассетная боеголовка. Она выкосила уже тех, кто занимался спасательными работами.

В материале, посвященному, этому событию, Military Watch отмечает, что ракеты комплекса «Искандер» стали настоящей головной болью ВСУ, поскольку играют одну из ключевых ролей в деле уничтожения украинской ПВО. Американцы пишут, что баллистические ракеты «Искандер-М» с успехом уничтожают старые советские комплексы ПВО С-300, пока еще имеющиеся в распоряжении ВСУ. На самом деле, наши ракетчики не менее эффективно «выносят» и хваленые ЗРК Patiot, и IRIS-T, а также прочие НАТОвские «подгоны» бандеровцам.

Фото Минобороны РФ

Что приводит к появлению все новых «дыр» в системе ПВО Украины. Проблема, которую создает эта баллистическая ракета (9М723 по классификации МО РФ) для противника, связана с особенностями ее конструкции. После старта из пусковой установки, смонтированной на четырехосном полноприводном 42-тонном шасси (либо белорусский МЗКТ-7930, либо БАЗ-6909 «Брянского автозавода»), снаряд поднимается на высоту не более 50 км над землей. При этом он достаточно долго находится в атмосфере, сохраняя способность маневрировать с помощью аэродинамического оперения.

Благодаря этому траектория перестает быть баллистической, что практически обнуляет шансы ПВО вычислить точку, в которую можно послать противоракету и сбить 9М723. Кроме того, российская ракета несет несколько ложных целей, которые «светятся» на экране радара вражеских зенитчиков, вынуждая их мучительно решать: какой из приближающихся на скорости свыше 2000 км/ч болидов — настоящий «Искандер».

Оказавшись над объектом атаки (ориентируясь либо по координатам ГЛОНАСС, либо по счислению) ракета «Искандер-М» практически вертикально начинает на нее падать, производя окончательное прицеливание (гарантированное отклонение — не более 1 метра!) с помощью оптической головки самонаведения.

При этом боеголовка разгоняется до гиперзвуковых скоростей. Обеспечить приемлемую вероятность ее перехвата на этом участке траектории не в состоянии практически ни один современный комплекс ПВО. То есть отразить атаку «Искандер-М» украинские зенитчики могут благодаря, разве что, везению. Что особенно часто в последнее время стали демонстрировать российские ракетчики, систематически уничтожая ценную украинскую технику.