Демонстрация силы: какая военная техника пройдет 9 мая по Красной площади

В ходе второй репетиции парада Победы, состоявшейся в конце апреля, москвичи и гости столицы смогли своими глазами увидеть новейшие образцы военной техники, которые пройдут торжественным маршем по Красной площади утром 9 мая. Портал «АвтоВзгляд» узнал, чем будем дружно гордиться в этот знаменательный день.

До празднования 80-летия окончания Великой Отечественной войны остается совсем немного. И этот знаменательный день — 9 мая — у россиян всегда ассоциируется с ярким торжественным мероприятием — военным парадом на Красной площади, в котором в любую погоду принимают участие самые передовые образцы боевой техники, стоящей на вооружении армии России.

Авиация в том числе и по погодным условиям, может не подняться в воздух, но БТР, танки, ракетные комплексы — это обязательная часть программы. Неудивительно, что сейчас, в преддверии юбилея Победы, с особым интересом люди ждут этого величественного действа, которое по устоявшейся традиции начнется в 10.00 по московскому времени.

Вторая репетиция парада прошла 29 апреля. По улицам столицы прошли механизированные колонны, и по ним уже можно судить, какие советские и российские образцы военной техники совсем скоро увидит весь мир. После того, как торжественным маршем утром 9 мая пройдут пешие колонны со штандартами фронтов, боевыми знаменами частей и соединений, удостоившихся наивысших почестей на полях Великой Отечественной, с вооружением и экипировкой той поры, по площади покатится бронетанковая техника. И дело, конечно, не обойдется без легендарных символов Победы — танков Т-34 с орудием калибра 85 мм и самоходных артиллерийских установок СУ-100.

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Из современных образцов в величавом шествии по брусчатке главной площади России, вне всяких сомнений, примут участие и отмечающий в этом году свой сороковой юбилей БТР-80, и многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости «Тигр», и бронетранспортер семейства «Курганец-25», и БМП К-17 на базе средней колесной платформы ВПК-7829 «Бумеранг».

Среди тяжелых бронированных машин — основной боевой танк Т-90М «Прорыв» (один из крупнейших проектов модернизации в истории танкостроения), самоходная гаубица «Коалиция» с орудием калибра 152 мм и перспективный «танк будущего» Т-14 «Армата». Картину дополнят противовоздушные комплексы С-400 и межвидовой артиллерийский комплекс 2С43 «Мальва». Не обойдется и без демонстрации элементов ядерного щита страны в лице ракетного комплекса «Тополь» и постепенно замещающего его РС-24 «Ярс», который представляет собой его усовершенствованный вариант.

Скорее всего, это далеко не полный список. Нельзя исключать и появления в программе торжественного шествия каких-нибудь приятных сюрпризов. А от неприятностей в сланный день 9 мая, как и всегда, нас защитит вся оборонная мощь великой державы. Главные союзники России, как известно, это ее вооруженные силы. И не считаться с ними ни один противник не может...