Издание Military Watch Magazine подсчитало подтвержденные потери танков M1 Abrams, поставленных натовскими союзниками укронацистам. Оказывается, их у бандеровцев практически уже и не осталось.

Первые основные американские танки M1А2 Abrams появились на Украине в составе ВСУ в конце сентября 2023-го. По крайней мере, именно тогда официальные «говорящие головы» бандеровского режима отчитались о приемке головной партии заокеанской бронированной «помощи» этого типа. А перед этим хохлятские экипажи прошли обучение эксплуатации танков в американских военных учебных центрах.

В общей сложности тогда из США в «страну 404» прибыл 31 «Абрамс». И вот теперь издание Military Watch Magazine подсчитало, что на сегодняшний день из них числятся «в живых» (по крайней мере — формально) всего четыре единицы. То есть 87% поставленных аппаратов менее чем за два года оказались безвозвратно потеряны для хохла. Стараниями российского солдата, разумеется.

Помнится, в начале украинских событий какой-то «мурзилка» из числа укропропагандистов прогнозировал окончание СВО в момент, когда Abrams проедут по Красной площади в Москве. Отчасти его мечтания сбылись: подбитый трофейный «Абрамс» таки доехал до Москвы — чтобы стать частью экспозиции музея вражеской техники на Поклонной горе.

Фото: globallookpress.com

Таким образом, «чудо-оружие», способное поменять ход сражения, из M1 Abrams не вышло. Хотя хохлы, судя по всему, на это здорово рассчитывали. Мощный газотурбинный двигатель производительностью в 1500 л.с., многослойная, сложной конструкции броня (суммарно 863 мм у лобовой части башни и 663 мм у корпуса), 120-мм пушка, продвинутые системы наблюдения и управления огнем — всем хорош «Абрамс». В теории.

На практике (и особенно в украинских условиях) все эти плюсы оказались практически бесполезными. Поскольку, как оказалось, абсолютно любой танк грамотный оператор ударного FPW-дрона гарантированно «разбирает» с нескольких попыток. Главная проблема — каким-либо образом остановить бронированную махину, что не скрылась из виду. А дальше — дело техники...

Именно украинский конфликт показал, что Abrams лучше не соваться на подобный театр военных действий. Поскольку огромный боевой вес (свыше 60 тонн, в зависимости от модификации) делает его крайне неуклюжим в условиях раскисшего чернозема. Да и не всякий мостик через речку выдерживает такого монстра.

Прожорливый силовой агрегат и сложная конструкция — также отнюдь не упрощают эксплуатацию «Абрамсов» в чуждых ему природных условиях. И теперь всем, «кто в теме» окончательно стало ясно: M1 Abrams — машина для территорий с сухим климатом и преимущественно ровной местностью. То есть для пустынь и степей.

Фото: globallookpress.com

Где, к тому же, нет вражеских дронов-камикадзе. Ведь как хохлы ни оснащали свои «Абрамсы» защитными решетками-«мангалами», как ни обвешивали их сплошняком плитами динамической брони (преимущественно еще советским «Контакт-1»), а все едино — остались ВСУ в итоге почти без американских танков.

Хотя, пока еще не совсем. На днях стало известно, что на Украину прибыла партия из 49 «австралийских» M1А1 Abrams. Сожители кенгуру продали их хохлу за $160 млн. Заметим, что эта техника примерно на 10 лет старше «Абрамсов» из «американской» партии, относящейся к поколению M1А2. Любопытно также, что «австралийские» Abrams последние примерно четверть века пылились без движения на складах австралийской армии.

То есть реальная степень их пригодности к ведению боевых действий, скорее всего, вызывает вопросы. Не исключено, что из пары танков на месте будут собирать один работоспособный. Коме того, судьба 87% партии M1А2 Abrams из США более чем прозрачно намекает на неизбежно печальную участь и «австралийских» M1А1 ан Украине.

То есть ситуацию, складывающуюся для ВСУ на фронтах, они исправить вряд ли смогут. Но какое-то дополнительное время дать хохлу еще побарахтаться дадут. Пока не будут уничтожены российским оружием.