Всем уже давно стало ясно, что украинский конфликт превратился в самую настоящую «помойку», куда страны НАТО и их союзники выкидывают свою устаревшую боевую технику, зарабатывая деньги под вывеской «помощи ВСУ». Но Австралия даже на этом не особо чистоплотном фоне сумела выступить с особым блеском, отправив хохлу свои некогда купленные у США танки Abrams M1A1.

Не так давно стало известно, что власти Страны кенгуру в условиях секретности погрузили на судно-автовоз 49 своих танков M1A1 Abrams и отправили их через Польшу в зону СВО. Вроде как воевать с русскими. Почему мы использовали выражение «вроде как»? Объясняем.

Судьба этих танков, как мы увидим далее, причудлива, но при этом на редкость скучна. Боевые машины изначально стояли на вооружении американской армии — еще с начала 1980-х. Затем их там списали(!), отправив, фактически, на вечное хранение. Вечное, потому что утилизация брони Abrams — дело отнюдь не простое и потому дорогое. Поскольку она у него многослойная.

Не везде. Но в самых ответственных местах — например, в листах, из которых состоит лобовая проекция машины, в конструкцию брони включен так называемый керамический наполнитель. Его присутствие существенно повышает стойкость бронелиста к воздействию как кумулятивной струи, так и кинетических боеприпасов — «ломов» из высокопрочных материалов.

Фото globallookpress.com

В роли такой «керамики» в броне Abrams использовался корунд (кристаллический оксид алюминия) и уранокерамика (оксид урана). Это очень прочные материалы. Тем они и ценны с точки зрения создателей танков. Которые, как правило, вообще не задумываются о способах утилизации боевых машин по мере их устаревания. По идее, «утилизация» танка ожидается на поле боя, а не по истечении его «срока годности».

Но оказалось, что подходящей по масштабу войны для сотен «Абрамсов», выпущенных в 1980-90-х годах так и не случилось. Машины тем временем изнашивались и выводились из армейской эксплуатации. А затем списывались. И тут выяснилось, что безопасно для экологии и людей утилизировать «корундовую» и «урановую» броню — очень дорогое «удовольствие».

Проще отложить решение этой проблемы до лучших времен, списав старые танки вчистую и отправив их пылиться на армейские стоянки хранения в жаркой и сухой местности. Но в начале 2000-х австралийцам ударило в голову обзавестись собственными танковыми подразделениями, укомплектованными M1A1. И они закупили в США для своих ВС 59 штук таких аппаратов в 2004 году — примерно за полмиллиарда долларов.

Зачем это мероприятие им было нужно вообще — не особо понятно до сих пор. Поскольку Австралия — просто здоровенный остров. Если какая-то другая страна попытается напасть на нее, основные боевые действия развернутся не на суше, а в море, окружающем этот континент, и в воздухе. Но даже если кто-то решит высадить десант на австралийскую землю, несколько десятков даже самых мощных танков особой роли в обороне столь крупного куска суши сыграть будут не в состоянии.

Фото globallookpress.com

Но и это еще не вся ирония ситуации. Закупленные «страусятниками» американские танки, как выясняется сейчас, так и не использовались толком! Большую часть прошедших с тех пор лет они просто стояли без движения, потихоньку морально и физически устаревая.

Тут стоит вспомнить, что относительно недавно, в 2022 году, ВС Австралии приступили к закупкам в США в общей сложности 75 более современных «Абрамсов» — серии M1A2 — примерно за $2,5 млрд. И теперь уже перед австралийцами встал вопрос: что делать с пылящимися на складах безнадежно устаревшими М1А1?

Утилизация их брони с хитрыми «наполнителями» с годами не подешевела. Жесткие местные экологические стандарты в этой области мало чем отличаются от аналогичных нормативов, действующих в США. То есть утилизировать их — явно «жаба душит». И тут — эврика!

Какая-то «светла голова» из тамошнего правительства додумалась просто взять и отправить этот фактически танковый металлолом на Украину. В качестве жеста помощи «союзничку». Ну и, по случаю, параллельно нагадив России. Хотя и непонятно: что плохого и когда мы австралийцам сделали?

Фото globallookpress.com

Такая «утилизация» древней бронетехники обошлась бюджету Австралии просто в смешные деньги — в цену фрахта грузового судна до берегов Польши. А что там хохлы будут делать с заморским «подгоном», никого, похоже толком не интересует.

Дело в том, что 49 «австралийских» Abrams значительно старше (и менее совершенны) даже тех 31 Abrams, которые сами США отправили бандеровцам осенью 2023-го. То есть гореть под ударами российских беспилотников и артиллерии «австралийцы» будут как минимум не хуже, чем ранее это исполняли «американцы».

Кроме того, совсем не факт, что после более чем 20-летнего хранения австралийские Abrams смогут встать в строй в пристойные сроки. Достаточно сказать, что двигатель у этого танка — аналог турбины реактивного самолета. И десятилетия простоя наверняка скажутся на его работоспособности не самым лучшим образом. Что ставит под большой вопрос появление этой техники хотя бы вблизи линии боевого соприкосновения в обозримом будущем.

Да и вообще не факт, что их там кто-нибудь когда-нибудь увидит. Дело в том, что уже сложно припомнить, когда в последний раз в околовоенных ТГ-каналах или СМИ мелькали хотя бы упоминания об «Абрамсе», ведущем боевые действия на стороне укронацистов.

В прошлом году российские войска без особых усилий сожгли несколько штук «американцев». С тех пор сложилось впечатление, что хохлы их теперь прячут подальше от зоны боевых действий. А то неудобно ведь (американцам — в первую очередь) наблюдать, как весело полыхает очередной образчик хваленой и дорогущей заокеанской бронетехники после прилета одного-двух дешевых российских ударных дронов.