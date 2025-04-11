Горит и тонет: в Курской области уничтожен редкий американский танк

В «топке» курской авантюры в прямом смысле сгорела уже не одна сотня бронемашин ВСУ различных типов. Свой бесславный конец нашел тут и один из немногих, имеющихся на вооружении у бандеровцев, инженерных танков М88А2 Hercules.

М88А2 Hercules — ценная боевая машина, оказавшаяся на Украине в числе прочей американской военной помощи хохлу. По российской классификации это БРЭМ — боевая ремонтно-эвакуационная машина. Только гораздо более крупная и тяжелая, чем отечественные аналоги, поскольку «Геркулесу» приходится иметь дело с тяжеленными основными танками вооруженных сил США — Abrams M1 — чей боевой вес сильно переваливает за 60 тонн. В то время-ка российские танки, в массе своей, и до 50-ти тонн не дотягивают.

Собственно, М88А2 Hercules и появились на Украине из-за «Абрамсов». Отправив воевать с русскими свои танки, американцы обеспечили их и специализированными эвакуаторами, то есть «Геркулесами». Вот очередной такой «спецтанк» и уничтожили в курском приграничье. Любопытно, что почти одновременно, 27 марта, в невоюющей, но крайне воинственной Литве американцы потеряли точно такой же Hercules. Причем в отнюдь не боевой обстановке.

В хоне очередных военных маневров на полигоне Пабраде, что на востоке страны вблизи от белорусско-литовской границы. М88А2 провалился в болото на глубину около восьми метров, в тину и ил. Экипаж из четырех янки — тю-тю. Оказалось, что болото было не отмечено на картах. А еще рядом с местом ЧП проложен газопровод — по территории военного полигона, на минуточку!

Фото: tankhistoria.com

Так вот, «булькнувший» Hercules с мертвым экипажем на борту тягали из борота чуть ли не «всем НАТО» — с привлечением польских, испанских и американских спецов. В процессе чуть не утопили еще один из пары привлеченных к спасательной операции американских М88А2...

Изначально, еще в 1960-ые, БРЭМ М88 была построена на базе стоявшего тогда на вооружении армии США основного танка М60 Patton. Конструкторы пошли по стандартному для подобных случаев пути. С боевой машины сняли башню с пушкой, оснастили ее передок бульдозерным ножом-упором, тяговой лебедкой и складывающейся кран-балкой.

С тех пор исходный М88 подвергался неоднократным модернизациям. Хотя бы потому, что ему приходится сейчас иметь дело не с «легеньким» (44-48 тонн) М60 Patton, а с, повторим, Abrams M1. Да и условия современных конфликтов стали более сложными. Что повлекло за собой усиления защиты инженерного танка.

На сегодняшний день габариты машины составляют 8270х3430х3230мм. Вес — около 70 тонн. Корпус «Геркулеса» сварен из 25-мм брони. Кроме того, его борта и верхнюю половину гусениц прикрывают навесные щиты дополнительного бронирования толщиной 30 мм. Суммарно такая защита может противостоять даже снарядам 30-мм автоматической пушки.

Фото: tankhistoria.com

Двигатель тут — дизельный V-образный с воздушным охлаждением мощностью 1050 л.с. Максимальная скорость аппарата не превышает 50 км/ч. Но ему больше и не нужно, собственно. Экипаж состоит из трех человек, хотя изначально, в первом поколении М88, их было четверо. Но со временем обязанности такелажника переложили на плечи остальных обитателей «салона» Hercules — командира, водителя и оператора крана.

Лебедка танка создает тягу в 70 тонн, что позволяет «дернуть» из грязи застрявший Abrams. Кран «Геркулеса» поднимает до 35 тон груза — чтобы справляться с монтажем-демонтажем башни «Абрамса». Танковый эвакуатор, как и практически все прочие боевые машины этого класса, штатно оснащается сварочным аппаратом — для полевого ремонта техники.

В качестве оружия самообороны, американцы устанавливают на «эвакуаторе» крупнокалиберный пулемет — 12,7-мм Browning М2 — около люка командира машины. Хохлы, судя по проскакивавшим в СМИ сообщениям, угнездили на крыше «своих» М88А2 Hercules дистанционно-управляемый боевой модуль — видимо, все с тем же Browning М2.

Смысл такой модернизации отчасти понятен: для ведения огня стрелку не придется высовываться из-под защиты брони. Однако в реальных условиях этот «улучшайзинг» ни на что не влияет.

Фото: tankhistoria.com

Только сумасшедший (или особенно тупой хохол) отправит ценнейшую БРЭМ на задание туда, где ей, возможно, придется отстреливаться из пулемета (то есть на расстояние прямой видимости от противника).

Это равносильно отправке эвакуатора на убой — под удары пехотного противотанкового оружия. Хотя по нынешним-то временам, когда обе воюющие стороны массово применяют ударные беспилотники, любой пулемет для самообороны М88А2 Hercules вообще бесполезен. Того же «курского» «Герукулеса» подбил именно дрон.

Да и большинство техники, как показывает практика, в пределах 10-15 км по обе стороны от линии боевого соприкосновения на Украине уничтожается именно беспилотниками. Против которых в последнее время даже комплексы «глушилок» радиосигналов теряют свою эффективность. Это означает, что вскоре вообще все американские М88А2 Hercules будут выведены из строя российскими войсками.