Abrams и Bradley «заглохли»: каких поставок из США уже лишились ВСУ

США больше не намерены помогать властям Украины военными поставками. Но это готов делать Евросоюза. Однако военный эксперт объяснил порталу «АвтоВзгляд», почему «Абрамсы» и «Брэдли» могут не вернуться на передовую, несмотря на желание ЕС.

Поставки военной помощи киевскому режиму приостановил на днях президент США Дональд Трамп. Эту информацию подтвердили в его администрации и в Пентагоне. В связи с этим очевидно, что ВСУ в обозримой перспективе рискуют потерять источник не только надежной разведывательной информации, но и многих образцов боевой техники, в том числе самодвижущейся. Выходит, больше никаких Abrams и Bradley?

— На самом деле ситуация с поставками продукции американского ВПК киевскому режиму не так однозначна, — считает военный аналитик Виктор Литовкин. — С одной стороны, Штаты в самом деле приостановили ее отгрузку на Украину. Но казус в том, что на протяжении трех лет боевых действий помощь киевскому режиму оказывали не только США, но и остальные страны НАТО.

Из Европы все это время обильно поступали на Украину не только танки «Абрамс» и броневики «Брэдли», но и немецкие «Леопарды», и британские «Челленджеры», а также уйма БТР и САУ всевозможных модификаций производства стран ЕС — Швеции, Финляндии, Польши, той же Британии и многих других. Конкретные образцы один за другим в ежедневном режиме «утилизируются» на передовой нашими войсками.

Что в результате? Теперь арсеналы большинства европейских стран НАТО истощены или близки к истощению. И для того, чтобы пополнить их, а тем более обеспечить новыми поставками еще и киевский режим, настроенный жестко антироссийски Евросоюз будет закупать технику у тех самых США, — комментирует эксперт.

Фото globallookpress.com

Иными словами, спустя некоторое время не только в арсеналах Европы (которая явно настроена на продолжение и даже развитие конфликта с Россией), но и в распоряжении киевского режима могут снова оказаться всеми уже узнаваемые Bradley, Abrams и другие образцы военной техники, которые ЕС станет приобретать у США. Причем Вашингтон заставит европейцев покупать их за кредиты, взятые в американских же банках, уверен Литовкин.

До конца не очень ясно, какие средства европейцам предстоит привлечь, но речь идет про гигантские суммы, замечает собеседник портала «АвтоВзгляд». Ведь надо пополнить и свои запасы, и украинские. И не только самодвижущейся техникой, которую будут регулярно уничтожать в зоне конфликта ВС РФ. Европа явно показывает зубы, и ведущие европейские ястребы, такие, как Эммануэль Макрон, демонстрируют готовность чуть ли не воевать с Россией непосредственно. Значит, задачу эту они намерены выполнить любой ценой. Или нет?

Не стоит забывать, что совсем недавно появилась информация о существенных потерях бандеровцами тех же американских танков Abrams, напоминает Литовкин. Больше половины из тех машин, что были поставлены киевскому режиму, оказались уничтожены или выведены из строя, а также взяты в качестве трофеев войсками России. Остальные выведены в тыл, «от греха подальше». Ведь стоят немало. И дальнейшая их судьба туманна.

При этом ни «Абрамсы», ни хваленые немецкие «Леопарды», ни британские «Челленджеры» так и не снискали на поле боя той славы, ради которой их поставляли на Украину, замечает собеседник портала «АвтоВзгляд». Они не смогли переломить ход боевых действий и даже заметно повлиять на события.

Фото globallookpress.com

Помешали доблесть и отвага российских солдат, неповоротливость многих передовых натовских образцов современной самодвижущейся техники, а также массированное применение в ходе текущего конфликта ударных дронов-камикадзе и корректируемых боеприпасов.

Многочисленные чувствительные потери дорогостоящих танков, бронетранспортеров и самоходок, включая образцы производства США, ставят вопрос ребром: стоит ли ЕС вкладывать гигантские средства в «утилизацию» передовой техники, купленной за немалые деньги, за тысячи километров от своих границ? И этот вопрос даже самые оголтелые европейские лидеры могут решить не в пользу киевского режима.