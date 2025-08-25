Змеиные истории: на Украине подбили один из последних австралийских броневиков

Даже в начале украинских событий австралийская боевая техника в лице бронеавтомобиля Bushmaster считалась изрядной экзотикой в парке машин ВСУ. Российская армия приложила немало усилий, чтобы этот «исчезающий вид» на территории Украины перестал существовать полностью. Последний из известных уничтоженных экземпляров «Бушмастера» зафиксирован в ДНР, где в конце весны шли бои за населенный пункт Богатырь.

Bushmaster PMV (Protected Mobility Vehicle — «защищенное транспортное средство») — исконно-посконная австралийская машина типа MRAP, хотя и созданная по стандартам НАТО. Точных данных о масштабах поставок этого типа ТС бандеровскому режиму в открытом доступе нет. Достоверно известно лишь о двух партиях из 20 и 30 единиц такой техники, отправленных на Украину осенью 2022-го. Не исключено, что на этом объеме австралийцы и ограничились.

Наибольшее количество сообщений о потерях ВСУ Bushmaster пришлось на лето-осень 2023-его. То есть после того, как их, наряду с прочей многочисленной западной бронированной «помощью», киевские власти бросили в «наступ» в Запорожье. Один из «Бушмастеров», участвовавших в тех событиях, стоит теперь на Поклонной горе в Москве (вернее — полностью выгоревший ржавый остов). Поэтому вдвойне удивительно, что его собрат выжил в 2023-ем и был уничтожен лишь весной 2025-го.

А вообще-то забавно, что австралийцы дали своему Bushmaster PMV имя крайне ядовитой гадюки-переростка, которая и в Австралии-то не живет. Бушмастеры водятся в Южной Америке! Не ясно, чем брендменеджерам компании-производителя Bushmaster Thales Australia не угодил, например, тайпан. Это, между прочим, самая ядовитая в мире сухопутная змея и при том — австралийский эндемик...

Фото defenceimagerymod.uk

Как бы то ни было, а Bushmaster PMV тоже стал австралийским эндемиком. Первые экземпляры поступили в войска континента в 2005 году. С тех пор было выпущено не менее 1200 таких броневиков. Подавляющее большинство из них так и остались служить на родине. Однако некоторые отправились в армии Нидерландов и Новой Зеландии. Ну и укронацистам немного перепало.

Конструктивно — это капотный грузовик с однообъемным обитаемым кузовом из сварной брони, выдерживающей попадания 7,26-мм пуль. Любопытная особенность МРАП — отсутствие боковых дверей. Попасть не только в десантное отделение, но даже за руль ТС можно лишь через распашную дверь в его корме.

Габариты авто — 7,18х2,48х2,65 метра. Снаряженная масса — 12,5 тонн. Днище корпуса имеет V-образный профиль, как у всех машин типа MRAP, чтобы отбивать в стороны ударную волну сработавшего на поверхности земли взрывного устройства. Производитель утверждает, что конструкция надежно защищает находящихся внутри людей от взрыва мощностью до 9,5 кг тротилового эквивалента.

Экипаж состоит из водителя и до 10 человек десантников. Привод — постоянный полный. Двигатель — 7,2-литровый Caterpillar 3126E мощностью 300 л.с. «Максималка» по шоссе — 100 км/ч. Паспортная грузоподъемность — до четырех тонн. Считается, что аппарат может взять на борт запас воды, боеприпасов, горючего и прочего имущества, обеспечивающий полную автономность в течении трех суток для 10 солдат в условиях австралийской пустыни. Ради соответствия требованиям, предъявляемым тамошними военными, броневик «в базе» оснащается мощным кондиционером.

Фото defenceimagerymod.uk

Вооружение тут размещается во вращающейся турели с люком на крыше, где может быть размещен пулемет калибра 5,56, 7,62 либо 12,7 мм. Или 40-мм гранатомет. Огонь из орудия ведет один из пехотинцев-десантников — высунувшись наружу из люка. Производитель по желанию заказчика может заменить обычную турель на дистанционно-управляемый модуль с тем же набором вариантов оружия.

Австралийская армия эксплуатирует целый букет ТС на базе Bushmaster. Это и санитарная машина, и носитель ПТУР, и малокалиберная РСЗО, и командирско-штабной автомобиль. Хохлам достались две комплектации: «стандарт» (на девять пехотинцев) и «санитарка».

Есть большие подозрения, что «дожившие» до сего момента «Бушмастеры» — преимущественно из числа последних. Отправлять их на штурмовку русских минных полей, под удары ПТУР и дронов-камикадзе даже безжалостным хохлятским командирам в голову не приходит, надо полагать.

Ведь даже если полностью обвесить «по кругу» Bushmaster PMV защитными решетками, его противопульная броня мало что сможет противопоставить ударной струе кумулятивного боеприпаса — пусть и немного расфокусированной. Впрочем, это — участь большинства натовских бронемашин типа MRAP. Их же создавали преимущественно для патрулирования контролируемых территорий, а не для штурма укрепленных позиций, прикрытых ударными дронами и тяжелой артиллерией.