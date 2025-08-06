«Шведская керамика»: в Сумской области захвачен сверхзащищенный танк ВСУ

В процессе создания российскими войсками буферной зоны в Сумской области Украины из села Беловоды вывезли брошенный там противником еще весной шведский танк Strv 122А. Боевая машина пыталась принять участие в курской авантюре бандеровского режима.

Stridsvagn 122 можно считать более продвинутой модификацией немецкого основного танка Leopard 2A5. Причем настолько крутой, что однажды телеканал Discovery назвал «скандинава» лучшим тяжелым танком всех времен. Понятно, что подобные титулы и звания могут вызывать только смех у человека, хотя бы более-менее разбирающегося в армейской технике. Но, как говорится, тем не менее.

Собственно, сам факт выхода из строя «лучшего танка» еще до момента его вступления в бой красочней некуда демонстрирует истинную ценность подобных «рейтингов». Что, впрочем, не отрицает того факта, что Strv 122А (Stridsvagn 122 типа «А») — действительно интересная с технической точки зрения боевая машина.

Шведы решили, что немецкая броня недостаточно надежно защищает экипаж. И разработали собственный комплект дополнительной защиты «исходника». В его основе — навесные блоки пассивной многослойной брони. Каждая из них представляет собой «сэндвич» из двух пластин с заключенным между ними специальным керамическим наполнителем.

Фото: forsvarsmakten.se

В его роли может выступать, например, широко известный корунд — спеченный массив кристаллов оксида алюминия. Который применяется, в том числе, в качестве материала для точильных камней. Основная задача многослойной брони подобного типа — расфокусировка и «гашение» струи кумулятивного боеприпаса. В этом амплуа «керамика» работает отлично.

Эффективность десятисантиметрового слоя корунда не ниже, чем у двадцати сантиметров гомогенной стали. Против «ломов» из вольфрама или обедненного урана подкалиберных бронебойных боеприпасов керамические «сэндвичи» не столь эффективны как против кумулятивной струи. Но хоть какую дополнительную защиту и в этом случае обеспечивают.

Такими вот «бутербродами» шведы обвесили свой вариант Leopard 2: на передней части — потолще, по бокам — потоньше. Кроме того, изнутри корпус «шведа» отделали специальными матами из волокнистого материала. Он защищает экипаж и оборудование боевой машины от вторичных осколков — в случае пробития внешней брони.

Дополнительная защита дала существенную прибавку к весу танка. Он увеличился с исходных 55 тонн (что уже не мало) аж до 62 тонн. В связи с чем разработчикам пришлось усиливать ходовую. В итоге аппарат получил более мощные чем у Leopard 2 тормозные механизмы, торсионы увеличенного диаметра и более энергоемкие амортизаторы.

Фото: forsvarsmakten.se

Их позаимствовали у немецкой 55-тонной артиллерийской самоходной установке PzH 2000. Упругим элементам подвески этой САУ приходится выдерживать не только ее собственный вес, но и принимать энергию отдачи при выстрелах гаубицы.

Оружие танку оставили прежнее — стандартную гладкоствольную 120-мм пушку Rheinmetall L44 и пару пулеметов калибра 7,62 мм: один спарен с орудием, а второй устанавливается на крыше башни. Зато системы управления огнем и наблюдения здесь более продвинуты, чем у Leopard 2A5.

Strv 122А оснащен ИК-прицелом второго поколения, лазерным дальномером, двухплоскостным стабилизатором пушки, бортовым компьютером, различающим более десятка разновидностей боеприпасов и прочими электронными «штучками».

Шведские танки на Украине легко опознаются по камуфляжной «накидке» Barracuda. Она поглощает инфракрасное излучение и почти «не отсвечивает» на экранах радаров. То есть с ней машина становится менее заметной не только для человеческого глаза. Что не помешало какому-то российскому расчету операторов ударных дронов обездвижить, а затем и вовсе вывести из строя шведский «чудо-танк».

Фото: forsvarsmakten.se

Заметим, что для российских оборонщиков знакомство с особенностями конструкции и дополнительного бронирования Strv 122А вряд ли станет каким-то откровением. Его системы вооружения, управления огнем и наблюдения наверняка уже попадали в руки отечественных специалистов ранее с немецких «Леопардах» и прочих натовских боевых машин.

А «керамика» в навесной броне заинтересует их, видимо, лишь с точки зрения «расширения кругозора». Дело в том, что технологии применения корунда в качестве защиты от бронебойных боеприпасов в СССР освоили еще в 1960-х! В частности, танк Т-64А был первым отечественным серийным бронеобъектом с элементами керамической защиты. В толще лобовой части брони его литой башни располагались шары из корунда — чтобы противостоять кумулятивным боеприпасам.

Иными словами, «маскирующие покровы» для бронетехники мы и сами неплохо умеем делать. Серийно выпускаемый отечественной промышленностью образец так и называется — «Накидка»...

То есть нам Stridsvagn 122А интересен, по большей части, лишь как трофей как таковой. Тем более, что у укронацистов боевых машин этого типа изначально имелось всего около десятка.