В Днепропетровской области российский дрон-камикадзе «Ланцет» произвел фатальное «кесарево сечение» французской 155-мм самоходной гаубице Caesar. Одним «Цезарем» меньше. Но явно эта установка — далеко не последняя в арсенале ВСУ. Хотя, надо сказать, в последнее время все реже и реже в новостных лентах проскакивает информация об уничтожении очередного дальнобойного орудия укронацистов. Это означает, что они либо становятся по-настоящему «штучным товаром» в руках бандеровцев, либо их стараются держать вне досягаемости российских средств поражения.

Точных данных о суммарных поставках этих орудий на Украину в открытых источниках сейчас не найти. Но на начало 2025 года их общий (считая с 2022-го) объем оценивался более чем в сотню орудий. Сообщалось также, что до конца 2025-го года компания-производитель «Цезарей» — KNDS France — намерена снабдить хохла еще 80-ю единицами своих САУ.

Разработка Caesar стартовала в самом начале 2000-х. Название самоходка получила путем сокращения французской фразы «CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie» — «грузовик с пушкой», в переводе. Артиллерийскую часть заимствовали у буксируемой 155-мм гаубицы TR F1 с длиной ствола в 52 калибра.

И установили ее на грузовое шасси. В качестве автомобиля-носителя использовались разные модели. На данный момент наиболее распространенным стал трехосный Renault Sherpa 5. Эта платформа 6х6 впервые была представлена публике на европейской выставке военной техники Eurosatory-2004.

Фото armyrecognition.com

Габаритные размеры Caesar: 10х3,7х2,55 м. В движение машину приводит 6-цилиндровый 7-литровый дизель Renault MD-7 мощностью 340 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». С ним самоходка может разгоняться по шоссе до 80 км/ч.

Суммарный вес аппарата — свыше 18 тонн. Двухрядная (капотной компоновки) кабина, рассчитанная на перевозку 5-6 человек расчета) имеет противопульное бронирование.

Возимый боезапас — 18 выстрелов, размещенный в специальных контейнерах между кабиной экипажа и орудийной установкой, смонтированной в задней части шасси. Там же установлена система гидравлических домкратов, вывешивающих заднюю част ТС над землей на время ведения огня. Орудие может стрелять с максимальным углом возвышения 66 градусов.

По горизонтали наведение идет в пределах 50 градусов влево и вправо от продольной оси. Максимальная дальность стрельбы стандартным снарядом — до 30 км. Снарядом с донным газогенератором — до 42 км. Активно-реактивным снарядом — до 50 км. Тип заряжания — картузный. То есть снаряд выбрасывается из ствола одним или несколькими (в зависимости от требуемой дистанции стрельбы) «картузами» — модульными метательными зарядами.

Большой плюс орудия «Цезаря» — высокая степени механизации процесса заряжания. Автоматический досылатель загоняет снаряд и «картузы» в ствол. Правда, заряжающий должен предварительно уложить все это в лоток досылателя. Максимальная скорострельность гаубицы — восемь выстрелов в минуту. Нормальная — два выстрела в минуту.

Фото armyrecognition.com

В режиме «огневой налет» (multiple round simultaneous impact, MRSI), когда несколько снарядов одной гаубицы по разным траекториям одновременно поражают цель, Caesar может выпустить четыре снаряда за 20 секунд.

К достоинствам этой системы специалисты относят относительную дешевизну производства и простоту обслуживания, а также высокую мобильность на поле боя. Среди существенных минусов называют крайне невысокую проходимость на бездорожье, маленький возимый боекомплект и минимальную защиту от поражения вражеским огнем.

Как показывает практика, натовские союзники киевского режима не спешат снабжать его продвинутыми дальнобойными снарядами — активно-реактивными, например. Хохлу приходится довольствоваться обычными боеприпасами. Что вынуждает его подводить своих «Цезарей» достаточно близко к линии боевого соприкосновения — на 10-15 км.

То есть — в зону досягаемости не только дальнобойных ударных дронов типа «Ланцета», но и простых FPV-квадрокоптеров. Отмороженных самоубийц среди вояк ВСУ немного. А их командованию явно не хочется лишний раз терять импортную боевую технику с подготовленными артиллеристами. Видимо, именно поэтому «Цезарей» не часто выводят на огневые позиции. А когда делают это, то на короткий срок. Поскольку российские дроноводы за время украинского конфликта уже отточили свои навыки «наказания» наглых «Цезарей»...