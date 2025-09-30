Кто там за мир: янки снабдят хохла новенькими бронетранспортерами

Старик Байден, если кто еще помнит такого, отправлял бандеровцам БТР M1117 в более чем товарных количествах. При нынешнем американском лидере эта «славная традиция» продолжается. Такой вот peace deal для России и Украины по-американски...

На днях правительство США официально объявило о планах по поставкам ВСУ новой крупной партии бронемашин. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что речь идет о 65 колесных бронетранспортеров M1117. И это на фоне трамповских вбросов в СМИ и соцсети рассказов о его стремлении добиться мирного соглашения («peace deal» по-английски) между Москвой и Киевом. Но настоящие миротворцы не продают оружие одной из сторон конфликта, знаете ли...

Надо заметить, что упомянутые шесть с половиной десятков новеньких машин будут далеко не первыми образчиками этой разновидности боевой техники в распоряжении ВСУ. Судя по открытым источникам, не менее 250 штук M1117 оказались на Украине за время конфликта.

Полное название аппарата — Guardian ASV (Armored Security Vehicle). В отличии от заслуженных «старичков» типа гусеничного БТР M11, культового HUMVEE или танка Abrams, M1117 был принят американцами на вооружение относительно недавно — в начале 2000-ых. Период разработки этой боевой машины пришелся на 1990-ые, поэтому ее конструкция несет «отпечаток» еще «тех» представлений об идеальном общевойсковом бронетранспортере.

Фото: defenceredefined.com

Боевые действия в Ираке и Афганистане расставили кое-какие точки над i в головах западных военных. В частности, янки пришли к выводу, что M1117 не обеспечивает должную защиту экипажа от мин и самодельных фугасов. Его «брюхо», как у машин типа MRAP, имеет V-образный профиль, способный частично рассеивать по сторонам взрывную волну от сработавшей мины. Но его предел — 5,4 кг тротилового эквивалента у взрывного устройства.

Поэтому, несмотря на в общем-то пристойную боевую эффективность, уже в 2012 году выпуск М1117 свернули, «наштамповав» за почти 10 лет около 3500 единиц. Помимо стандартных БТР, на базе броневика выпускались инженерные модификации, санитарная, командно-штабная машина и даже самоходный миномет.

Забавно, что в околовоенных СМИ и соцсетях порой встречаются попытки сравнивать американский M1117 и советский БРДМ-2. На самом деле, у этих машин общего — разве что колесная формула 4х4, да способ посадки-высадки десанта (двери в бортах). В остальном они несравнимы.

В линейке современных американских БТР, БМП и МRAP, M1117 можно считать одним из самых компактных. Его габариты ‑- 6070х2560х2590 мм при длине колесной базы 3020 мм. Внутреннее пространство передней части стального бронекорпуса организовано по-автомобильному: командир и механик-водитель сидят рядом в кабине, наблюдая за обстановкой сквозь пуленепробиваемые стекла лобовых и боковых окон.

Фото: defenceredefined.com

За их спинами — боевое отделение с поворотной башенкой на крыше. В ней сидит стрелок, управляющий целым арсеналом: 40-мм автоматическим гранатометом, 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом еще 5,56-мм пулеметом! Позади боевого отделения могут разместиться до восьми десантников.

Двигатель (260-сильный дизельный Cummins 6СТА8.3) установлен в корме по левому борту. Трансмиссия — полноприводная с автоматической 6-ступенчатой КП Allison MD3560. Силовые агрегаты разгоняют 14,5-тонную махину как минимум до 100 км/ч по шоссе.

Некоторые источники уверяют, что «максималка» здесь — 130 км/ч. Заявлено, что БТР в состоянии перевозить до 1,6 тонн полезной нагрузки. Но это — в отсутствии навесной композитной брони. С ней БТР может противостоять обстрелу бронебойными боеприпасами из 12,7-мм пулемета, а также выдерживать взрыв стандартного 155-мм осколочно-фугасного снаряда на расстоянии в 15 метров.

Практика показывает, что США с удовольствием (и не без хорошей прибыли!) любыми способами избавляются от относительно неплохих, но, по сути, «лишних» в текущей концепции американской армии М1117.

Фото: defenceredefined.com

Еще до начала украинских событий больше трети всего объема выпуска — около 1200 штук ‑ - было передано Греции. 370 остались в Ираке и стоят на вооружении тамошней армии. Порядка 200 было брошено в Афганистане, 40 продано Колумбии, еще по несколько десятков досталось Косово и Болгарии.

При администрации Байдена, повторим, хохлу досталось 255 боевых машин. По состоянию на январь 2025-го у США оставалось 1175 единиц М1117. Из их-то числа 65 штук в скором времени на Украину и отправятся. Однако в текущей ситуации вообще любая техника вблизи линии боевого соприкосновения живет очень недолго. Так что судьба и этой поставки американской техники представляется не особо завидной.