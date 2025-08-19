Янки понавезли на Украину много всяких боевых машин из своих гигантских арсеналов. Среди прочего «добра» ВСУ получили и колесные боевые бронированные машины Oshkosh M-ATV. Которые теперь периодически горят на просторах «незалежной».

Сколько точно Oshkosh M-ATV воюет на стороне укронацистов на данный момент точно не известно. Официальных сообщений с указанием количества завезенных в «страну 404» машин этого типа никем не публиковалось. Доподлинной известно, что первые партии колесных броневиков 4х4 прибыли в распоряжение хохла ранней весной 2023-го.

Чтобы затем уже летом того же года в массовом порядке принять участие в запорожской «мясорубке». Встречаются оценки военных экспертов, говорящие о 40-50 единицах Oshkosh, находившихся в общей сложности на вооружении нашего противника.

Насколько верны эти утверждения — сказать сложно. Поскольку в распоряжении армии и морской пехоты США, а также на складах хранения, таких «Ошкошей» находится более 10 000! Американцы могли гнать их на Украину сотнями и даже тысячами!

Но если оценить количество ставших достоянием случаев уничтожения «украинских» Oshkosh M-ATV за последний год, складывается впечатление, что-то ли их у бандеровцев и правда уже немного осталось, то ли они тщательно берегут такую технику. В последнее время сообщения о новых уничтоженных MRAP (защищенных от мин транспортных средств) этого типа встречаются нечасто.

Был некоторый всплеск в период, когда наши перемалывали безумное наступление хохла под Курском. Но и на этом — все, практически. Разве что на днях военкоровские телеграм-каналы показали единичный подбитый «Ошкош» где-то на недавно освобожденной территории ДНР.

Фото oshkoshdefense.com

Oshkosh M-ATV (MRAP All-Terrain Vehicle — внедорожный MRAP) в 2009 году начала выпускать в интересах армии США компания Oshkosh Defense с головным офисом в Ошкоше, штат Висконсин. Боевая машина построена на внедорожной двухосной платформе собственной разработки. Броневик имеет независимую подвеску и капотную компоновку. Габариты Oshkosh M-ATV — 6,24х2,49х2,67 метра. Снаряженная масса — 12,5 тонн. В грузовом отсеке он может перевозить до 1,8 тонн полезной нагрузки.

В базовой комплектации позади двухрядной пятиместной кабины находится небольшой грузовой кузов. Существуют варианты с удлиненной обитаемой частью — санитарные, например. Украинцам, надо полагать, достался пятиместный «стандарт», в крыше которого имеется люк с турелью, на которой может располагаться разного рода оружие вплоть до крупнокалиберного 12,7-мм пулемета или 40-мм автоматического гранатомета. Однако чаще всего «главным калибром» тут становится пулемет натовского 7,62-мм калибра — вроде американского M240.

Аппарат оснащен 7,2-литровым рядным 6-цилиндровым турбодизелем Caterpillar C7 мощностью 370 л.с. В полноприводной трансмиссии применена 6-ступенчатая автоматическая КП Allison 3500SP с возможностью ручного переключения передач. Максимальная скорость броневика по ровной дороге составляет около 105 км/ч.

Базовая версия соответствует второму уровню бронирования стандарта НАТО 4569. То есть защает от бронебойных пуль калибра 7,62 мм, а также от осколков и противопехотных мин. За счет V-образного профиля днища машины, ее экипаж выживает при подрыве до шести кг тротила под «брюхом» и до восьми 8 кг — под колесом.

А израильская компания Plasan Sasa Ltd, принимавшая участие в разработке бронекузова Oshkosh M-ATV, утверждает, что его конструкция предусматривает возможность дополнительного усиления защиты MRAP. До уровня, где она успешно противостоит пулям калибра 14,5 мм и минам большей мощности.

Фото oshkoshdefense.com

Насколько эти «авансы» реалистичны — не вполне ясно. Заметим, что еще до начала СВО широкую известность получило видео из Йемена, где местные хуситы сделали дуршлаг из Oshkosh M-ATV армии ОАЭ при помощи древнего советского крупнокалиберного пулемета ДШК (12,7-мм).

Что касается хохляских Oshkosh M-ATV, то они, как правило, выходят из строя из-за ударов дронов-камикадзе, подрывов на минах, и артиллерийских прилетов. А в ходе запорожского «контрнаступа» лета 2023-го, многие из них сгорели после попаданий противотанковых ракет. Тогда, напомним, хохол пытался по-кавалерийски, мощными колоннами бронетехники прорвать оборону наших войск и выйти к берегам Азовского моря. Не срослось, как мы знаем.

Между тем, как было сказано выше, новых подбитых Oshkosh M-ATV на фронте фиксируется сейчас крайне мало. Изменится эта ситуация или нет — не очень ясно. Поскольку только от американцев зависят сроки, количество, да и сам факт возможных будущих поставок новых партий Oshkosh M-ATV хохлу.

В любом случае, стараниями российских военных у ВСУ с каждым днем становится все меньше «пушечного мяса», которое можно было бы запихнуть в импортный броневик и отправить на передовую.