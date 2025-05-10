Еще одному «привету от Варшавского договора» в руках хохла — чешской самоходной гаубице vz. 77 DANA — пришел закономерный конец. Российские дроны с управлением на оптоволокне методично «затюкали» вражескую боевую машину.

Чаще всего эту САУ именуют vz.77 DANA. Но порой встречаются обозначения ShKH vz.77. Официально аббревиатура расшифровывается как Samohybná Kanónová Húfnica vzor 77 — «Самоходная пушка-гаубица, тип 77». Получившее же более широкую известность название vz.77 DANA произошло от сокращения Dělo Automobilní Nabíjené Automaticky («Орудие с автоматической перезарядкой на автомобильном шасси, тип 77».

Разработка аппарата стартовала аж в начале 1970-х. Тогда чехословацким военным захотелось чего-то нового дальнобойно-гаубичного, скорострельного и высокомобильного. И обязательно колесного — чтоб асфальт европейских дорог не портило!

В 1977 году новая боевая машина была принята на вооружение. Фактически, она стала чешским колесным конкурентом советской гусеничной САУ 2С3 «Акация». Поскольку обе оснащены 152-мм орудием. У DANA — длиной в 36 калибров, у «Акации» — 34. В качестве шасси для была выбрана четырехосная полноприводная «тележка» Tatra 815: усиленная модификация достаточно распространенного в свое время чешского тяжелого грузовика Tatra 815 VP 31 29265 8х8.1R.

Фото: czdefence.com

В передней части тут располагается кабина водителя, где рядом с ним на пассажирском месте находится командир САУ. В кормовой части установлен двигатель — 19-литровый дизель V12 мощностью 360 л.с. Он разгоняет САУ до 80 км/ч по шоссе. Боевой вес DANA — 28 тонн. Габариты — 10,5х2,8х2,6 метра.

Между передней кабиной и мотором в корме, в средней части шасси, располагается поворотная башня с орудием и рабочими местами еще трех членов экипажа САУ. Все три части машины имеют противопульное бронирование.

Угол поворота башни ограничен 225° из-за электрокабелей, соединяющих ее с электрооборудованием, установленным в шасси. Огонь «Дана» может вести только при выпущенных гидроопорах. Их тут три: две по обоим бортам на уровне середины корпуса и еще одна на корме. Подготовка к стрельбе занимает две минуты после остановки. Перевод САУ обратно в маршевое положение требует всего одной минуты.

Фото: czdefence.com

Орудийная башня здесь состоит из двух боковых отсеков для расчета и расположенного между ними орудия. Боезапас хранится также между обитаемыми кабинами, каждая из которых оснащена дверью и люком в крыше. Такая компоновка избавляет экипаж от воздействия пороховых газов при выстреле — они не в состоянии попасть в обитаемые отсеки.

В левой кабине сидят наводчик орудия и заряжающий. Третий номер расчета размещен в правой кабине. Его задача — установка взрывателей на снаряды. Кроме того, на крыше его боевого отделения смонтировано оружие самообороны гаубицы — 12,7-мм пулемет ДШКМ.

Заряжание полностью автоматизировано. Гидравлическая система загружает в ствол снаряд и заряд и загоняет их туда с помощью цепного досылателя. Спуск производит наводчик — нажатием специальной педали. Стрельба может вестись как одиночными выстрелами, так и в полностью автоматическом режиме.

Максимальная скорострельность -7-9 выстрелов в минуту. При ручной перезарядке — 2 выстрела в минуту. Возимый боекомплект — 60 выстрелов. Максимальная дальность стрельбы обычным 152-мм снарядом «советского» типа — 18 км. Более современные модернизированные боеприпасы увеличивают этот показатель до 20 км.

Фото: czdefence.com

Со времен Варшавского договора на складах армий Чехии, Словакии и Польши оставалось менее пары сотен vz.77 DANA. Не все они отправились на Украину — видимо, в силу плохого технического состояния. Согласно официальным денным, хохлы получили в общей сложности 26 таких 152-мм самоходок. Сколько на самом деле — точно не известно. Не исключено, что намного больше.

За время СВО достоверно (с фото- и видеодоказательствами) подтверждено уничтожение шести DANA. Хотя в Сети можно найти десятки роликов, подтверждающих атаки российских дорнов-камикадзе по чешским самоходкам. Однако их результаты не известны: вероятно как полное уничтожение, так и частичное повреждение САУ.

В последнем случае, после ремонта в тылу самоходка вновь может принять участие в боевых действиях. Тем не менее, если ориентироваться на публикации в соцсетях, в последнее время российские дроны все чаще атакуют бандеровскую гаубичную артиллерию. Это означает, что «поголовье» этого вида техники в руках бандеровцев будет сокращаться все быстрее.