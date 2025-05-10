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Лебединая песня: на Украине «забита дронами» еще одна чешская гаубица времен СССР

В Харьковской области беспилотники-камикадзе «заклевали» vz.77 DANA

Еще одному «привету от Варшавского договора» в руках хохла — чешской самоходной гаубице vz. 77 DANA — пришел закономерный конец. Российские дроны с управлением на оптоволокне методично «затюкали» вражескую боевую машину.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Лебединая песня: на Украине «забита дронами» еще одна чешская гаубица времен СССР

Чаще всего эту САУ именуют vz.77 DANA. Но порой встречаются обозначения ShKH vz.77. Официально аббревиатура расшифровывается как Samohybná Kanónová Húfnica vzor 77 — «Самоходная пушка-гаубица, тип 77». Получившее же более широкую известность название vz.77 DANA произошло от сокращения Dělo Automobilní Nabíjené Automaticky («Орудие с автоматической перезарядкой на автомобильном шасси, тип 77».

Разработка аппарата стартовала аж в начале 1970-х. Тогда чехословацким военным захотелось чего-то нового дальнобойно-гаубичного, скорострельного и высокомобильного. И обязательно колесного — чтоб асфальт европейских дорог не портило!

В 1977 году новая боевая машина была принята на вооружение. Фактически, она стала чешским колесным конкурентом советской гусеничной САУ 2С3 «Акация». Поскольку обе оснащены 152-мм орудием. У DANA — длиной в 36 калибров, у «Акации» — 34. В качестве шасси для была выбрана четырехосная полноприводная «тележка» Tatra 815: усиленная модификация достаточно распространенного в свое время чешского тяжелого грузовика Tatra 815 VP 31 29265 8х8.1R.

Фото: czdefence.com
Фото: czdefence.com

В передней части тут располагается кабина водителя, где рядом с ним на пассажирском месте находится командир САУ. В кормовой части установлен двигатель — 19-литровый дизель V12 мощностью 360 л.с. Он разгоняет САУ до 80 км/ч по шоссе. Боевой вес DANA — 28 тонн. Габариты — 10,5х2,8х2,6 метра.

Между передней кабиной и мотором в корме, в средней части шасси, располагается поворотная башня с орудием и рабочими местами еще трех членов экипажа САУ. Все три части машины имеют противопульное бронирование.

Угол поворота башни ограничен 225° из-за электрокабелей, соединяющих ее с электрооборудованием, установленным в шасси. Огонь «Дана» может вести только при выпущенных гидроопорах. Их тут три: две по обоим бортам на уровне середины корпуса и еще одна на корме. Подготовка к стрельбе занимает две минуты после остановки. Перевод САУ обратно в маршевое положение требует всего одной минуты.

Фото: czdefence.com
Фото: czdefence.com

Орудийная башня здесь состоит из двух боковых отсеков для расчета и расположенного между ними орудия. Боезапас хранится также между обитаемыми кабинами, каждая из которых оснащена дверью и люком в крыше. Такая компоновка избавляет экипаж от воздействия пороховых газов при выстреле — они не в состоянии попасть в обитаемые отсеки.

В левой кабине сидят наводчик орудия и заряжающий. Третий номер расчета размещен в правой кабине. Его задача — установка взрывателей на снаряды. Кроме того, на крыше его боевого отделения смонтировано оружие самообороны гаубицы — 12,7-мм пулемет ДШКМ.

Заряжание полностью автоматизировано. Гидравлическая система загружает в ствол снаряд и заряд и загоняет их туда с помощью цепного досылателя. Спуск производит наводчик — нажатием специальной педали. Стрельба может вестись как одиночными выстрелами, так и в полностью автоматическом режиме.

Максимальная скорострельность -7-9 выстрелов в минуту. При ручной перезарядке — 2 выстрела в минуту. Возимый боекомплект — 60 выстрелов. Максимальная дальность стрельбы обычным 152-мм снарядом «советского» типа — 18 км. Более современные модернизированные боеприпасы увеличивают этот показатель до 20 км.

Фото: czdefence.com
Фото: czdefence.com

Со времен Варшавского договора на складах армий Чехии, Словакии и Польши оставалось менее пары сотен vz.77 DANA. Не все они отправились на Украину — видимо, в силу плохого технического состояния. Согласно официальным денным, хохлы получили в общей сложности 26 таких 152-мм самоходок. Сколько на самом деле — точно не известно. Не исключено, что намного больше.

За время СВО достоверно (с фото- и видеодоказательствами) подтверждено уничтожение шести DANA. Хотя в Сети можно найти десятки роликов, подтверждающих атаки российских дорнов-камикадзе по чешским самоходкам. Однако их результаты не известны: вероятно как полное уничтожение, так и частичное повреждение САУ.

В последнем случае, после ремонта в тылу самоходка вновь может принять участие в боевых действиях. Тем не менее, если ориентироваться на публикации в соцсетях, в последнее время российские дроны все чаще атакуют бандеровскую гаубичную артиллерию. Это означает, что «поголовье» этого вида техники в руках бандеровцев будет сокращаться все быстрее.

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