Конец «Химеры»: российский «Искандер» против американского «Хаймарса»

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — грозное и эффективное оружие современных войн. Вот американцы вместе с союзниками по НАТО и отправили ВСУ в общей сложности несколько десятков колесных M142 HIMARS и однотипных им гусеничных M270 IMARS. С течение времени это «стадо» изрядно проредили российские военные. И теперь каждое уничтожение редкой «Химеры» (HIMARS — на солдатском сленге) стало по-настоящему редким событием и большим успехом российского оружия.

Из открыты источников известно, что с начала СВО США передали Украине около 40 единиц M142 HIMARS. Вместе с поставками из арсеналов европейских стран численность таких РСЗО в распоряжении бандеровцев достигала в пике 55-57 штук. И это — не считая примерно полутора десятков M270 IMARS.

За годы украинского конфликта по военкоровским каналам прискакивала информация о поражении российскими беспилотниками, ракетами и артиллерией примерно 50-и M142. Из них лишь порядка 40 можно считать достоверно уничтоженными. На минуту поверим, что НАТО тайком не поставлял Киеву дополнительные партии HIMARS.

Тогда можно считать, что на данный момент у ВСУ имеется не более 10 таких РСЗО. Если это действительно так, то попадание ракеты российского комплекса «Искандер» в одного из оставшихся в живых M142 HIMARS стало очередной болезненной потерей хохла. У него и так сейчас с боевой техникой — не очень, мягко говоря.

Что же такое M142 HIMARS? Разработка High-Mobility Artillery Rocket System (высокомобильная ракетно-артиллерийская система) началась в начале 1990-х. Она должна была стать гораздо более мобильным аналогом уже существовавшей на тот момент РСЗО M270 MLRS, имевшей гусеничное шасси.

Создание M142 HIMARS заняло порядка 10 лет: в 2003 году новая РСЗО была принята на вооружение армии США. На текущий момент компанией Lockheed Martin выпущено порядка тысячи боевых машин M142. Помимо войск США, они служат в армиях Австралии, Канады, прибалтийских лимитрофов (Эстония, Латвия, Литвы, Финляндия), Иордании, Польшы, Румынии, Сингапура, ОАЭ. Ну и Украины тоже.

Хотя большинство военблогеров убеждены, что украинцев к M142 HIMARS и близко не подпускают, а пуски осуществляют экипажи, состоящие из граждан США, находящихся «в отпуске» на Украине. Как оно там на самом деле мы, разумеется, не знаем. Но почему бы и нет?

Итак, M142 HIMARS — это «бескапотник» с габаритами (в походном положении) 7х2,4х3,2 м. использующий стандартное армейское трехосное полноприводное 5-тонное шасси семейства FMTV. Боевая масса пусковой установки с боекомплектом — почти 11 тонн. Кабина экипаж — трехместная. Она может быть выполнена как в небронированном, так и в защищенном варианте. И в последнем случае может противостоять 7,62-мм автоматным пулям натовского сандарта.

В движение ракетный комплекс приводит 6-цилиндровый семилитровый дизель семейства Caterpillar C7 мощностью 305 л.с. Он агрегатирован с 7-ступенчатой АКП Allison 3700SP. Максимальная скорость M142 HIMARS 6х6 по шоссе — 85 км/ч.

Экипаж состоит из водителя, наводчика и командира. Хотя, по данным компании-производителя, эксплуатировать «Хаймарс» может и один хорошо обученный человек, ведь данные для стрельбы ее электронная система управления формирует самостоятельно, либо получает их извне по защищенным каналам связи. Далее она в автоматическом режиме наводит пакет направляющих с ракетами в нужном направлении и по команде наводчика происходит пуск.

Система из поворотной рамы и установленного в ней пакета направляющих с ракетами располагается сзади кабины экипажа. Она может вращаться на 360 градусов и подниматься на угол от 0 до 60 градусов по вертикали. Фишка «Химеры» в том, что пакет с шестью транспортно-пусковыми контейнерами 227-мм ракет MLRS либо двух 610-мм ATACMS запечатывается на заводе-изготовителе.

И перезарядка M142 HIMARS сводится к выгрузке пустого, отстрелянного пакета и загрузке в поворотную раму нового с помощью встроенной лебедки. Причем загрузить новый пакет боевая машина может как другого грузовика, так и прямо с земли.

Обычными ракетами семейства MLRS (вес боевой части — до 160 кг) «Хаймарс» может стрелять на расстояние до 45 км. Ракеты GMLRS (90-килограммовая БЧ) летят на расстояние до 70 км. Оперативно-тактическая ATACMS (боевая часть — 500 кг) предназначена для поражения целей на расстоянии до 300 км.

Американцы бодливой хохлятской корове ракеты ATACMS так до сих пор и не дали. Приходится укронацистам довольствоваться боеприпасами с дальностью до 70 км. Но и тут у них не все гладко. На начальном этапе СВО «Химеры» изрядно попортили крови нашим военным, поскольку точное наведение на цель этих боеприпасов осуществляется еще и с помощью сигналов GPS.

Однако со временем эффективность HIMARS была сильно снижена. Во-первых, российские зенитчики научились эффективно бороться с ее ракетами. Во-вторых, благодаря средствам радиоэлектронной борьбы, летящие боеприпасы стали терять сигнал, превращаясь в обычные баллистические снаряды, запускаемые «примерно в-о-о-о-о-н туда».

Тем не менее, M142 HIMARS остается вполне себе серьезной РЗСО. Несмотря даже на то, что количество пусковых установок уже здорово снижено и «зубы точности» у них уже изрядно повыдраны. Так что уничтожение еще одной заокеанской «Химеры» — по-настоящему прекрасное событие, приближающее общий крах ВСУ и успешное завершение СВО.