«Старонемецкие» танки Leopard 1, поставленные укронацистам с армейских складов чуть ли не всей Европы, это, конечно, лучше, чем вообще полное отсутствие бронетехники. Но чудес не бывает: воевать сейчас на том, что устарело полвека назад — самоубийственное занятие. Что регулярно и демонстрируют вояки «страны 404».

В соцсетях появилось самое, пожалуй, красочное на текущий момент подтверждение того, что Leopard 1А5, переданные НАТО бандеровцам, представляют собой смертельную ловушку для собственного экипажа. На слитых в «телегу» кадрах объективного контроля показан буквально разорванный в клочья попаданием ударного FPV-дрона украинский танк Leopard первого поколения. Это говорит не о чудовищной мощи российского оружия, а просто доказывает, что старый основной боевой танк Leopard 1 для заурядного дрона — не более сложная цель, чем БМП или БТР примерно тех же годов выпуска.

Напомним, что начиная с 2023 года хохлу совершенно официально Германия, Дания и Нидерланды отправили порядка пары сотен Leopard 1А5. Хотя не исключено, что на самом деле на Украину завезли существенно больше подобной техники, заставшей еще убийство президента Кеннеди и Карибский кризис.

Для понимания боевых качеств этого танка следует сказать, что технические требования для его разработки были сформулированы натовскими генералами аж в 1956 году. А на вооружение бундесвера он был официально принят в 1963-м. Его планировалось сделать единым для всего НАТО основным танком.

Генподрядчиком стала мюнхенская Krauss-Maffei AG. Часть производства разместили на кильском заводе Krupp-MaK. Общий тираж «Леопардов» первой генерации, выпускавшихся до 1974 года, составил 4024 единицы.

Из них 1225 штуки относятся к самой продвинутой серии А5, ставшей результатом модернизации в середине 1980-х. В отличии от предшественников, эти аппараты получили совершенную (по тем временам) систему управления огнем, лазерный дальномер, тепловизор для наводчика и усовершенствованный гиростабилизатор положения ствола орудия.

Количество модернизированных в прошлом веке А5 позволяет предположить, сколько еще таких машин теоретически могут заслать на Украину страны НАТО. Несмотря на то, что этот танк создавался для совершенно иной войны. Его главной задачей мыслилось противостояние советским бронетанковым прорывам, направленным в сердце Западной Европы. То есть Leopard 1 создавался как массовый танк для обороны, а не для атак вражеских позиций. Что позволило конструкторам изрядно сэкономить на бронировании «Леопарда».

Так, толщина стали в лобовой проекции его корпуса не превышает 70 мм, а у башни — 52 мм, На нее, кстати, навесили потом еще 40-мм бронелисты, чтобы хоть как-то дополнительно защитить. Борта тут имеют всего лишь 30-35-мм толщины, а крыша — 25 мм. У некоторых современных тяжелых БМП и того больше! Зато вес «Лео-1» не превышает 43 тонн при габаритах 9,54х3,37х2,76 метра.

В движение танк проводит 10-цилиндровый дизель MTU MB 838 объемом 37,4 литра и мощностью 830 л.с. и автоматическая трансмиссия. С ними он может раскочегариться до 65 км/ч по ровной дороге. По меркам 1960-х — очень неплохо.. А главное оружие здесь — 105-мм британская нарезная пушка L7A1. Ею параллельно вооружали английский основной танк Centurion A41 и американский М60. С орудием спарен 7,62-мм пулемет MG3. Еще один такой же пулемет устанавливался на крыше башни.

Механик-водитель располагается в правой передней части корпуса. А большая часть из 42 унитарных выстрелов боекомплекта к пушке — слева от него. Остальные три члена экипажа — командир, наводчик и заряжающий размещены в башне. Не исключено, что танк из видео получил дроном именно в район боекомплекта. Тот сдетонировал и разнес машину на куски.

Хохлы, как показывает практика, прекрасно понимают крайнюю уязвимость своих «Лео-1» к воздействию не только любых существующих противотанковых средств, но даже к огню современных автоматических пушек. Поэтому каждый украинский Leopard 1 в обязательном порядке облепляется брикетами динамической защиты — как правило типа «Контакт-1». Причем настолько плотно, что за ними становится почти невозможно угадать модель танка.

Но даже в таком виде «Леопарды» давно уже не приближаются к передовой. ВСУ их берегут, поскольку испытывают серьезную нехватку боевой техники всех типов. Поэтому применение древних Leopard 1А5 сводится преимущественно к стрельбе с закрытых позиций в сторону расположения российских войск. Но, как видим, и такие меры предосторожности не особо помогают уберечь немецкого бронепенсионера от фатальных атак с воздуха.